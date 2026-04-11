'मिनाब 168' की सीटों पर खून से सने बैग-जूते, मासूम बच्चों की तस्वीरें लेकर इस्लामाबाद पहुंचा IRAN

1 . ईरान ने शेयर की तस्वीर

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ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबफ ने अपने एक्स अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, इस फ्लाइट में मेरे साथी मिनाब168. हालांकि इस तस्वीर में युद्ध में मारे गए बच्चों की तस्वीर है. इसके अलावा फोटो में साफ नजर आ रहा है कि उन मासूम बच्चों के खून से सने जूते और स्कूल बैग है और साथ ही एक फूल भी रखा है. ईरान ने यूएस से वार्ता को मिनाब नाम दिया है.

