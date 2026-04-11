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'मिनाब 168' की सीटों पर खून से सने बैग-जूते, मासूम बच्चों की तस्वीरें लेकर इस्लामाबाद पहुंचा IRAN

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'मिनाब 168' की सीटों पर खून से सने बैग-जूते, मासूम बच्चों की तस्वीरें लेकर इस्लामाबाद पहुंचा IRAN

ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच पिछले 40 दिनों से युद्ध चल रहा था. लेकिन बीते बुधवार को क इन देशों के बीच दो हफ्तों का सीजफायर लागू हुआ था. ईरान और यूएस के बीच शांति वार्ता भी हुई, तो पाकिस्तान के इस्लामाद में हुई है. तभी स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबफ ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की है.

मोहम्मद साबिर | Apr 11, 2026, 06:42 PM IST

1.ईरान ने शेयर की तस्वीर

ईरान ने शेयर की तस्वीर
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ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबफ ने अपने एक्स अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, इस फ्लाइट में मेरे साथी मिनाब168. हालांकि इस तस्वीर में युद्ध में मारे गए बच्चों की तस्वीर है. इसके अलावा फोटो में साफ नजर आ रहा है कि उन मासूम बच्चों के खून से सने जूते और स्कूल बैग है और साथ ही एक फूल भी रखा है. ईरान ने यूएस से वार्ता को मिनाब नाम दिया है. 
 

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2.इस्लामाबाद में हुई यूएस-ईरान की वार्ता

इस्लामाबाद में हुई यूएस-ईरान की वार्ता
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पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान-यूएस के बीच शांति वार्ता हुई है. इस दौरान ईरान की तरफ से स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबफ ने नेतृत्व किया. वहीं अमेरिका का नेतृत्व उपराष्ट्रपि जेडी वेंस ने किया. इसके अलावा 12 अन्य लोग भी शामिल थे. इसमें विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार, नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक, सेना प्रमुख, फील्ड मार्शन आसिम मुनीर और गृह मंत्री सैयद मोहसिन रजा नकवी भी मौजूद थे. 
 

3.क्या है मिनाब की कहानी?

क्या है मिनाब की कहानी?
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रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों में 160 से ज्यादा मासूम बच्चों की मौत हो गई थी. ये हमला युद्ध के पहले दिन 28 फरवरी को साउथ ईरान के मिनाब शहर में हुआ था. ये हमला शजारेह तैय्यिबेह स्कूल पर हुआ, जहां उन बच्चों की मौत हुई थी. 
 

4.साउथ अफ्रीका में ईरानी एम्बेसी ने भी शेयर की पोस्ट

साउथ अफ्रीका में ईरानी एम्बेसी ने भी शेयर की पोस्ट
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स्पीकर गालिबफ के इस पोस्ट को रिशेयर करते हुए साउथ अफ्रीका में ईरानी इम्बेसी ने भी एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, "हम मिनाब के बच्चों को कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं." ईरान ने इस तस्वीर के जरिए यूएस को बताया है कि उनके हमले में कितने मासूम बच्चों की जान गई है. 
 

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