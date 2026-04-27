ईरान में लगा तेल का अंबार, रखने के लिए जगह पड़ गई है कम! अब उठाने जा रहा ये अनोखा कदम

दुनिया
Gaurav Barar | Apr 27, 2026, 05:55 PM IST
1.ईरान के सामने खड़ा हुआ अजीबोगरीब संकट
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब समुद्र की लहरों पर एक नई जंग का रूप ले चुका है. जैसे-जैसे अमेरिका ने ईरानी तेल निर्यात पर अपनी किलेबंदी सख्त की है, तेहरान के सामने एक अजीबोगरीब संकट खड़ा हो गया है. संकट यह नहीं है कि तेल खत्म हो गया है, बल्कि संकट यह है कि निकले हुए तेल को रखें कहां?
2.खर्ग द्वीप की क्या है स्थिति?
ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र, खर्ग द्वीप, अब अपनी पूरी क्षमता से भरने के करीब है. हालात इतने गंभीर हैं कि ईरान को अब अपने 30 साल पुराने जंग खा रहे एक विशाल टैंकर, M/T Nasha को फिर से जिंदा करना पड़ा है, ताकि उसे एक तैरते हुए गोदाम की तरह इस्तेमाल किया जा सके.
3.दो हफ्तों में भर जाएगा 'खजाना'
खर्ग द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए दिल की धड़कन जैसा है. देश का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल यहीं से दुनिया के बाजारों में जाता है. गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के कुओं से रोजाना 10 से 11 लाख बैरल तेल निकलकर इस द्वीप तक पहुंच रहा है.
4.आगे बिक नहीं पा रहा तेल
समस्या यह है कि पाबंदियों की वजह से यह तेल आगे बिक नहीं पा रहा है. द्वीप पर जमीन पर बने टैंकों में अब सिर्फ 13 मिलियन बैरल तेल रखने की जगह बची है. जिस रफ्तार से तेल आ रहा है, अगले 14 दिनों में यहां तेल रखने की भी जगह नहीं बचेगी.
5.फ्लोटिंग स्टोरेज का सहारा और 30 साल पुराना टैंकर
जब जमीन पर जगह कम पड़ गई, तो ईरान ने समुद्र का रुख किया. इसे तकनीकी भाषा में फ्लोटिंग स्टोरेज कहते हैं. ईरान ने अपने पुराने विशाल टैंकर M/T Nasha को एक्टिव किया है. 1996 में बना यह 330 मीटर लंबा जहाज सालों से बेकार पड़ा था. अब इसे समुद्र में खड़ा करके इसमें लाखों बैरल तेल भरा जाएगा. यह एक तरह का इमरजेंसी बैकअप है ताकि टर्मिनल पर दबाव कम किया जा सके.
6.खर्ग द्वीप की अहमियत क्यों है?
फारस की खाड़ी में स्थित यह द्वीप ईरान के लिए कुबेर के खजाने जैसा है. यहां का पानी इतना गहरा है कि दुनिया के सबसे बड़े सुपरटैंकर यहां आकर आसानी से तेल लोड कर सकते हैं. अबूजर और फोरूजन जैसे बड़े ऑफशोर तेल क्षेत्रों से आने वाला कच्चा तेल यहीं प्रोसेस होता है. अगर यहां तेल रखने की जगह खत्म हुई, तो इसका असर सीधे ईरान की नेशनल इकोनॉमी पर पड़ेगा.
7.कुओं को बंद करने की नौबत?
जानकारों का मानना है कि तैरता हुआ भंडारण यानी जहाजों में तेल भरना सिर्फ एक अस्थायी समाधान है. यह बहुत महंगा पड़ता है और लंबे समय तक सुरक्षित नहीं है. अगर पाबंदियां नहीं हटीं और भंडारण पूरी तरह भर गया, तो ईरान के पास सिर्फ एक रास्ता बचेगा- तेल के कुओं को बंद करना.
8.तेल के कुओं को बंद करना डरावने सपने जैसा
तेल के कुओं को बंद करना किसी भी देश के लिए डरावना सपना होता है. इससे न केवल मशीनों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है, बल्कि भविष्य में उन कुओं से दोबारा तेल निकालना बहुत मुश्किल और खर्चीला हो जाता है.
9.पूरी ताकत झोंक रहा है ईरान
फिलहाल, ईरान अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है कि किसी भी तरह तेल का उत्पादन जारी रहे. लेकिन अमेरिका की सख्त नाकेबंदी ने उसे दीवार से सटा दिया है. नशा जैसे पुराने जहाजों को ढाल बनाकर ईरान वक्त तो खरीद रहा है, लेकिन असली समाधान तेल की बिक्री शुरू होने में ही है. अगर जल्द ही कोई बीच का रास्ता नहीं निकला, तो ईरान के तेल बुनियादी ढांचे को ऐसा नुकसान पहुंच सकता है जिसकी भरपाई नामुमकिन होगी.