ईरान में लगा तेल का अंबार, रखने के लिए जगह पड़ गई है कम! अब उठाने जा रहा ये अनोखा कदम

5 . फ्लोटिंग स्टोरेज का सहारा और 30 साल पुराना टैंकर

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जब जमीन पर जगह कम पड़ गई, तो ईरान ने समुद्र का रुख किया. इसे तकनीकी भाषा में फ्लोटिंग स्टोरेज कहते हैं. ईरान ने अपने पुराने विशाल टैंकर M/T Nasha को एक्टिव किया है. 1996 में बना यह 330 मीटर लंबा जहाज सालों से बेकार पड़ा था. अब इसे समुद्र में खड़ा करके इसमें लाखों बैरल तेल भरा जाएगा. यह एक तरह का इमरजेंसी बैकअप है ताकि टर्मिनल पर दबाव कम किया जा सके.