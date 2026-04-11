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Strait of Hormuz में माइन बिछाकर फंसा IRAN, नहीं हो पा रही है समुद्री बमों की लोकेशन ट्रैक

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Strait of Hormuz में माइन बिछाकर फंसा IRAN, नहीं हो पा रही है समुद्री बमों की लोकेशन ट्रैक

ईरान ने इजरायल-अमेरिका युद्ध के बाद strait of hormuz को बंद कर दिया था. इस रास्ते से दुनियाभर में 20 प्रतिशत तेल और गैस सप्लाई होती है. ईरान ने इस रास्ते पर माइन बिछा दी थीं. हालांकि सीजफायर के बाद ईरान को strait of hormuz खोलना था. लेकिन अब ईरान समुद्री बमों की लोकेशन टैक नहीं कर पा रहा है.

मोहम्मद साबिर | Apr 11, 2026, 06:05 PM IST

1.अपने ही जाल में फंसा ईरान

अपने ही जाल में फंसा ईरान
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न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों का हवाले देते हुए बताया है कि ईरान अपने ही जाल में फंस गया है. ईरान ने strait of hormuz के रास्ते पर माइन बिछाई थीं, जो अमेरिका से बात करने पर खोलने वाला था. लेकिन अब ईरान को समुद्री बमों की लोकेशन नहीं मिल रही है.  ईरान को strait of hormuz खोलने के लिए बिछाई गई सभी खदानों का पता नहीं मिल पा रहा है. 
 

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2.ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जारी किया बयान

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जारी किया बयान
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ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बयान में कहा, "strait of hormuz को पार करने का इरादा रखने वाले सभी जहाजों को सूचित किया जाता है कि समुद्री सुरक्षा के सिद्धांतों का पालन करने और समुद्री खदानों के साथ संभावित टकराव से बचाने के लिए उन्हें strait of hormuz में यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाना चाहिए.
 

3.ईरान के रिकॉर्ड में नहीं है खदानों की जानकार?

ईरान के रिकॉर्ड में नहीं है खदानों की जानकार?
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ईरान ने strait of hormuz में खनन के लिए छोटी नावों की इस्तेमाल किया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, ये स्पष्ट नहीं है कि ईरान ने खदानों की नियुक्ति को रिकॉर्ड किया है या नहीं. होर्मुज का रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान और अरब सागर से जोड़ता है. इसमें दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल गुजरता है. हालांकि भारत को भी इससे काफी नुकसान हो रहा है. 
 

4.strait of hormuz को पूरी तरह खोलने के लिए राजी है ईरान

strait of hormuz को पूरी तरह खोलने के लिए राजी है ईरान
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ईरान और इजरायल-अमेरिका युद्ध पर विराम लग गया है. इन देशों के बीच सीजफायर लागू हुआ है. हालांकि सीजफायर के बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद में यूएस-ईरान की वार्ता हुई है, जिसके बाद ईरान strait of hormuz को पूरी तरह खोलने के लिए मान गया है. लेकिन अब ईरान अपने समुद्री बमों की लोकेशन पता करने में असफल रहा है, जिसके बाद तेहरान ने समुद्री खदानों के खतरे का हवाला देते हुए होर्मुज के रास्ते सफर करने वाले जहाजों के लिए वैकल्पिक मार्गों की घोषणा की.
 

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