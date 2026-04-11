Strait of Hormuz में माइन बिछाकर फंसा IRAN, नहीं हो पा रही है समुद्री बमों की लोकेशन ट्रैक

4 . strait of hormuz को पूरी तरह खोलने के लिए राजी है ईरान

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ईरान और इजरायल-अमेरिका युद्ध पर विराम लग गया है. इन देशों के बीच सीजफायर लागू हुआ है. हालांकि सीजफायर के बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद में यूएस-ईरान की वार्ता हुई है, जिसके बाद ईरान strait of hormuz को पूरी तरह खोलने के लिए मान गया है. लेकिन अब ईरान अपने समुद्री बमों की लोकेशन पता करने में असफल रहा है, जिसके बाद तेहरान ने समुद्री खदानों के खतरे का हवाला देते हुए होर्मुज के रास्ते सफर करने वाले जहाजों के लिए वैकल्पिक मार्गों की घोषणा की.

