अमेरिका पर फूटा महंगाई का 'परमाणु बम', फूड से लेकर होम लोन तक सबकुछ हुआ महंगा!

दुनिया
रईश खान | Apr 10, 2026, 09:27 PM IST
1.गैसोलीन की कीमतों में 21% का उछाल
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में अचानक महंगाई में उछाल की वजह तेल और गैस की कीमतों में हुई वृद्धि है. पिछले एक महीने में गैसोलीन की कीमतों में 21% से ज्यादा का उछाल आया है. जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट से लेकर एविएशन तक महंगा हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस महंगाई में लगभग 75% योगदान सिर्फ ईंधन का रहा है. (फोटो: AI)
2.खाद्य कीमतों पर भी बुरा असर
तेल और गैस की बढ़ती कीमतों ने अमेरिकी उपभोक्ताओं का बजट बिगाड़ दिया है. आंकड़ों के मुताबिक, मार्च में गैस की कीमत पिछले 6 दशकों में सबसे ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गईं. फरवरी के मुकाबले इसकी कीमतें 0.9% बढ़ी हैं. जून 2022 के बाद यह सबसे बड़ी बढ़ोतरी है. आने वाले समय में इसका सबसे बुरा असर खाद्य कीमतों और सर्विस सेक्टर पर दिखने वाला है. (फोटो: AI)
3.California में किस रेट में मिल रही गैस
गैस की बढ़ती कीमतों का असर सबसे ज्यादा कैलिफ़ोर्निया जैसे राज्यों में देखने को मिल रहा है. अमेरिका के ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के अनुसार, गुरुवार को California में एक गैलन गैस की औसत कीमत $5.93 थी, जबकि देश में अन्य जगहों पर औसत कीमत $4.16 थी. (फोटो: AI)
4.अमेरिकी शेयर बाजार में उथल-पुथल
इस युद्ध ने वॉल स्ट्रीट यानी अमेरिकी शेयर बाजार में भी उथल-पुथल मचा दी है. होम लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड पर ब्याज महंगा हो गया है. अमेरिका में होम लोन की दरें 10 साल के ट्रेजरी यील्ड से जुड़ी होती हैं. फरवरी में यह 4% से नीचे थी, जो मार्च में बढ़कर 4.48% पहुंच गई. (फोटो: AI)
5.कार लोन भी हुआ महंगा
एलपीएल फाइनेंशियल (LPL Financial) के मुख्य अर्थशास्त्री जेफ्री रोच (Jeffrey Roach) का कहना है कि अगर युद्ध पर विराम नहीं लगा तो हालात और खराब हो सकते हैं. उनका कहना है कि अमेरिका में कार लोन की दरें सरकारी बॉन्ड के हिसाब से तय होती हैं. मार्च में इन बॉन्ड के रेट सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं. 5 साल के ऑटो लोन पर 7% का ब्याज दर है. अगर कोई व्यक्ति 30,000 डॉलर का कार लोन लेता है, तो उसे हर महीने 594 डॉलर की किस्त चुकानी पड़ेगी. (फोटो: AI)