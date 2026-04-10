अमेरिका पर फूटा महंगाई का 'परमाणु बम', फूड से लेकर होम लोन तक सबकुछ हुआ महंगा!

5 . कार लोन भी हुआ महंगा

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एलपीएल फाइनेंशियल (LPL Financial) के मुख्य अर्थशास्त्री जेफ्री रोच (Jeffrey Roach) का कहना है कि अगर युद्ध पर विराम नहीं लगा तो हालात और खराब हो सकते हैं. उनका कहना है कि अमेरिका में कार लोन की दरें सरकारी बॉन्ड के हिसाब से तय होती हैं. मार्च में इन बॉन्ड के रेट सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं. 5 साल के ऑटो लोन पर 7% का ब्याज दर है. अगर कोई व्यक्ति 30,000 डॉलर का कार लोन लेता है, तो उसे हर महीने 594 डॉलर की किस्त चुकानी पड़ेगी. (फोटो: AI)