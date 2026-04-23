अब 'एशिया के होर्मुज' पर भी होगी जहाजों से वसूली! मलक्का पर टैक्स की आहट से दुनिया में मचा हड़कंप

5 . इंडोनेशिया के इस प्लान पर क्या बोले पड़ोसी देश?

5

इंडोनेशिया के इस प्लान पर उनके पड़ोसी देश सिंगापुर और मलेशिया ने भी टिप्पणी की है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने कहा, नेविगेशन की आजादी पर सबका हक होता है. हम किसी भी तरह के टोल और रुकावट का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं. वहीं मलेशिया ने इसपर अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये साफ कर दिया है कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड चारों देशों की सहमति के बिना कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता है.

