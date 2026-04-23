अब 'एशिया के होर्मुज' पर भी होगी जहाजों से वसूली! मलक्का पर टैक्स की आहट से दुनिया में मचा हड़कंप

दुनिया
मोहम्मद साबिर | Apr 23, 2026, 10:44 PM IST
1.ईरान के बाद ये मुस्लिम देश करना चाहता है वसूली
ईरान के बाद अब इंडोनेशिया ‘एशिया का होर्मुज’ यानी Strait of Malacca के रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से वसूली करने का प्लान बना रहा है. इंडोनेशिया के वित्त मंत्री पुरबया युधि सादेवा ने 22 अप्रैल को एक बयान दिया है, जिससे दुनिया में हड़कंप मच गया है. उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया को भी मलक्का जलडमरूमध्य के रास्ते पर लेवी (टैक्स) लेना चाहिए.
2.क्या है इंडोनेशिया दलील?
इंडोनेशिया के वित्त मंत्री पुरबया युधि सादेवा ने कहा, अगर ईरान होर्मुज रास्ते के लिए चार्ज ले सकता है, तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं. अगर हम इस रास्ते से होने वाली कमाई को इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच बांटते हैं, तो ये काफी बड़ी रकम होगी. बता दें कि इस रास्ते का सबसे बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया के पास ही है.
3.Strait of Malacca से गुजरता है दुनियाभर का 30% व्यापार
अगर Strait of Malacca पर इंडोनेशिया टैक्स लगाती है, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस रास्ते से दुनियाभर का 30% व्यापार गुजरता है. यहां से करीब 200 जहाज प्रति दिन गुजरते हैं. एशिया के व्यापार का 70 प्रतिशत हिस्सा इंडोनेशियाई जलक्षेत्र से ही गुजरता है. इसमें लोम्बोक, सुंडा और मलक्का शामिल हैं.
4.अगर टैक्स लगा, तो कौन से देश होंगे प्रभावित?
अगर इंडोनेशिया Strait of Malacca के रास्ते पर जहाजों से वसूली करने लगा, तो कई देश इससे प्रभावित होंगे. इसमें भारत, चीन और जापान जैसे देशों पर सीधा असर पड़ेगा. इससे इन देशों में महंगाई देखने को मिल सकती है.
5.इंडोनेशिया के इस प्लान पर क्या बोले पड़ोसी देश?
इंडोनेशिया के इस प्लान पर उनके पड़ोसी देश सिंगापुर और मलेशिया ने भी टिप्पणी की है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने कहा, नेविगेशन की आजादी पर सबका हक होता है. हम किसी भी तरह के टोल और रुकावट का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं. वहीं मलेशिया ने इसपर अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये साफ कर दिया है कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड चारों देशों की सहमति के बिना कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता है.
6.थाईलैंड का क्या है प्लान?
रिपोर्ट्स के अनुसार, थाईलैंड के उप-प्रधानमंत्री ने लैंड ब्रिज को फास्ट-ट्रैक करने की घोषणा की है. थाईलैंड अपना अलग ही प्लान बनाए हुए है. ये प्रोजेक्ट मलक्का के रास्ते को बाईपास करने के लिए बनाया जाएगा. इस प्रोजेक्ट के तहत रेल और रोड के जरिए सामान एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक पहुंचाने का प्लान है. हालांकि इसमें 4 दिन की बचत भी होगी. क्योंकि थाईलैंड का मानना है कि जो भी देश ट्रांसपोर्ट रूट को कंट्रोल करेगा, उसका दबदबा पूरी दुनिया पर होगा.