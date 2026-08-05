मुइज्जू भी हुए फैन... UPI को कहा- YES, मुस्लिम देशों में डिजिटल इंडिया का डंका, देखें और किन मुल्कों में चल रहा

2 . भारत और मालदीव ने शुरू किया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडर

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भारत और मालदीव ने एक नया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडर शुरू कर दिया है, जिसके तहत मालदीव ने अपने इंसटेंट पेमेंट सिस्टम 'Favara' को भारत के यूपीआई से जोड़ा है. इस सुविधा से दोनों देशों के नागरिकों के लिए पैसे ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा. चुटकियों में दोनों देशों के बीच पैसे ट्रांसफर हो सकेंगे. खास बात ये है कि जब मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रुफिया में इस सुविधा के जरिए पैसे भेजेंग तो वो भारत में इंडियन करेंसी में ही मिलेंगे.



(Image Source: Pexel)

