मुइज्जू भी हुए फैन... UPI को कहा- YES, मुस्लिम देशों में डिजिटल इंडिया का डंका, देखें और किन मुल्कों में चल रहा

दुनिया
Neelam | Aug 05, 2026, 11:04 AM IST
1.मालदीव में भी काम करेगा UPI?
डिजिटल पेमेंट के इस दौर में विदेश में हों तो दिमाग में बार-बार एक ही ख्याल आता है कि काश यहां भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI जैसी सुविधा होती तो साथ में कैश लेकर घूमना न पड़ता. भारत की यूपीआई सर्विस को नौ देशों में शुरू किया जा चुका है. एक साल पहले फ्रांस यूपीआई सेवा अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बना था और अब मालदीव में भी इंडियंस को ऐसी ही फैसिलिटी मिलने वाली है.
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2.भारत और मालदीव ने शुरू किया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडर
भारत और मालदीव ने एक नया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडर शुरू कर दिया है, जिसके तहत मालदीव ने अपने इंसटेंट पेमेंट सिस्टम 'Favara' को भारत के यूपीआई से जोड़ा है. इस सुविधा से दोनों देशों के नागरिकों के लिए पैसे ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा. चुटकियों में दोनों देशों के बीच पैसे ट्रांसफर हो सकेंगे. खास बात ये है कि जब मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रुफिया में इस सुविधा के जरिए पैसे भेजेंग तो वो भारत में इंडियन करेंसी में ही मिलेंगे.
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3.मालदीव ने अपनी पेमेंट ऐप Favara को UPI से जोड़ा
इस सुविधा से मालदीव में रहने वाले लोग अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप Favara का इस्तेमाल करके भारत के यूपीआई से जुड़े बैंक अकाउंट में सीधे पैसे भेज सकेंगे. पिछले साल जुलाई में दोनों ऐप को जोड़ने का समझौता हुआ था और इस साल 30 जुलाई को मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी (MMA) ने इस इंटीग्रेशन के सफल लॉन्च की घोषणी की.
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4.फिलहाल मालदीव के दो बैंकों के कस्टमर्स को ही मिलेगा लाभ
वित्त मंत्रालय ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, एमएमए और बैंक ऑफ मालदीव पीएलसी और मालदीव इस्लामिक बैंक पीएलसी की भागीदारी के साथ इस सुविधा की शुरुआत हुई है. फिलहाल बैंक ऑफ मालदीव पीएलसी और मालदीव इस्लामिक बैंक पीएलसी के लिए यह सुविधा शुरू की जाएगी. इन बैंकों के कस्टमर अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप और Favara पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे भारत के यूपीआई लिंक्ड अकाउंट्स से लेन-देन कर सकेंगे.
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5.जल्दी ही मर्चेंट पेमेंट के लिए भी मिलेगा Favara-UPI सर्विस का लाभ
क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडर के अगले चरण में क्यूआर कोड आधारित मर्चेंट पेमेंट और दूसरी डिजिटल पेमेंट सर्विस भी शुरू की जाएंगी, जिससे मालदीव और भारत के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंध और मजबूत होंगे.
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6.नौ देशों में मौजूद है UPI पेमेंट की सेवा
भारत के UPI आधारित पेमेंट की सुविधा कंबोडिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, भूटान, कतर और श्रीलंका सहित नौ देशों में मौजूद है. इसकी मदद से भारतीय यात्री अब इन देशों में आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं.
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