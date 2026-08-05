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मुइज्जू भी हुए फैन... UPI को कहा- YES, मुस्लिम देशों में डिजिटल इंडिया का डंका, देखें और किन मुल्कों में चल रहा

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मुइज्जू भी हुए फैन... UPI को कहा- YES, मुस्लिम देशों में डिजिटल इंडिया का डंका, देखें और किन मुल्कों में चल रहा

भारत और मालदीव के नए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडर की सुविधा से मालदीव में रहने वाले लोग अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप Favara का इस्तेमाल करके भारत के यूपीआई से जुड़े बैंक अकाउंट में सीधे पैसे भेज सकेंगे.

Neelam | Aug 05, 2026, 11:04 AM IST

1.मालदीव में भी काम करेगा UPI?

मालदीव में भी काम करेगा UPI?
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डिजिटल पेमेंट के इस दौर में विदेश में हों तो दिमाग में बार-बार एक ही ख्याल आता है कि काश यहां भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI जैसी सुविधा होती तो साथ में कैश लेकर घूमना न पड़ता. भारत की यूपीआई सर्विस को नौ देशों में शुरू किया जा चुका है. एक साल पहले फ्रांस यूपीआई सेवा अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बना था और अब मालदीव में भी इंडियंस को ऐसी ही फैसिलिटी मिलने वाली है.

(Image Source: Unsplash)
 

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2.भारत और मालदीव ने शुरू किया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडर

भारत और मालदीव ने शुरू किया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडर
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भारत और मालदीव ने एक नया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडर शुरू कर दिया है, जिसके तहत मालदीव ने अपने इंसटेंट पेमेंट सिस्टम 'Favara' को भारत के यूपीआई से जोड़ा है. इस सुविधा से दोनों देशों के नागरिकों के लिए पैसे ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा. चुटकियों में दोनों देशों के बीच पैसे ट्रांसफर हो सकेंगे. खास बात ये है कि जब मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रुफिया में इस सुविधा के जरिए पैसे भेजेंग तो वो भारत में इंडियन करेंसी में ही मिलेंगे.

(Image Source: Pexel)
 

3.मालदीव ने अपनी पेमेंट ऐप Favara को UPI से जोड़ा

मालदीव ने अपनी पेमेंट ऐप Favara को UPI से जोड़ा
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इस सुविधा से मालदीव में रहने वाले लोग अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप Favara का इस्तेमाल करके भारत के यूपीआई से जुड़े बैंक अकाउंट में सीधे पैसे भेज सकेंगे. पिछले साल जुलाई में दोनों ऐप को जोड़ने का समझौता हुआ था और इस साल 30 जुलाई को मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी (MMA) ने इस इंटीग्रेशन के सफल लॉन्च की घोषणी की.

(Image Source: Unsplash/AIR)
 

4.फिलहाल मालदीव के दो बैंकों के कस्टमर्स को ही मिलेगा लाभ

फिलहाल मालदीव के दो बैंकों के कस्टमर्स को ही मिलेगा लाभ
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वित्त मंत्रालय ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, एमएमए और बैंक ऑफ मालदीव पीएलसी और मालदीव इस्लामिक बैंक पीएलसी की भागीदारी के साथ इस सुविधा की शुरुआत हुई है. फिलहाल बैंक ऑफ मालदीव पीएलसी और मालदीव इस्लामिक बैंक पीएलसी के लिए यह सुविधा शुरू की जाएगी. इन बैंकों के कस्टमर अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप और Favara पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे भारत के यूपीआई लिंक्ड अकाउंट्स से लेन-देन कर सकेंगे.

(Image Source: ANI)

TRENDING NOW

5.जल्दी ही मर्चेंट पेमेंट के लिए भी मिलेगा Favara-UPI सर्विस का लाभ

जल्दी ही मर्चेंट पेमेंट के लिए भी मिलेगा Favara-UPI सर्विस का लाभ
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क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडर के अगले चरण में क्यूआर कोड आधारित मर्चेंट पेमेंट और दूसरी डिजिटल पेमेंट सर्विस भी शुरू की जाएंगी, जिससे मालदीव और भारत के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंध और मजबूत होंगे.

 

(Image Source: Pexel)

6.नौ देशों में मौजूद है UPI पेमेंट की सेवा

नौ देशों में मौजूद है UPI पेमेंट की सेवा
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भारत के UPI आधारित पेमेंट की सुविधा कंबोडिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, भूटान, कतर और श्रीलंका सहित नौ देशों में मौजूद है. इसकी मदद से भारतीय यात्री अब इन देशों में आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं.


(Image Source: Pexel)

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