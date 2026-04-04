किन देशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मिलता है वीकली ऑफ? जानें भारत में PM की छुट्टियों के नियम

5 . क्या राष्ट्रपति को मिलता वीकली ऑफ?

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हालांकि, वीकेंड पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थोड़ा कम काम कर सकते हैं. परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उनको तुरंत दफ्तर या घर लौटना होता है. अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए वीकेंड पर ऐसी ही राहत दे रखी है. वहां वीकेंड के दिन राष्ट्रपति कम काम करते हैं, लेकिन यह आधिकारिक तौर पर पूरी तरह छुट्टी नहीं होती. इसी तरह ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री के लिए वीकेंड में हल्का शेड्यूल रखा जाता है.

