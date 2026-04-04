किन देशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मिलता है वीकली ऑफ? जानें भारत में PM की छुट्टियों के नियम

दुनिया
रईश खान | Apr 04, 2026, 06:14 PM IST
1.ट्रंप का वीकली ऑफ कैंसिल!
ईरान से बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपना साप्ताहिक अवकाश कैंसिल कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह अपनी साप्ताहिक छुट्टी पर फ्लोरिडा रिसॉर्ट जाने वाले थे. व्हाइट हाउस के हवाले से बताया गया कि ट्रंप वीकेंड के दिन व्हाइट हाउस में मौजूद रहेंगे और उच्चस्तरीय बैठक करेंगे.
2.कहां है डोनाल्ड ट्रंप का घर?
अमेरिका में फ्लोरिडा रिसॉर्ट (Florida Resort) एक शानदार हॉलिडे डेस्टिनेशन माना जाता है, जहां डोनाल्ड ट्रंप वीक में लगभग एक बार जरूर जाते हैं. यह अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी के तट पर बना है. फ्लोरिडा राज्य में ट्रंप का मार-ए-लागो (Mar-a-Lago) घर भी है, जिसे उन्होंने 1985 में 10 मिलियन डॉलर में खरीदा था.
3.प्रधानमंत्री की छुट्टी के क्या हैं नियम?
इस बीच लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका में राष्ट्रपति को वीकली ऑफ मिलता है? किन-किन देशों में यह सुविधा है? भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की छुट्टी के क्या नियम हैं? आइये जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब.
4.राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद क्यों है कठिन?
दरअसल, दुनिया के किसी भी देश में राष्ट्रपति (President) और प्रधानमंत्री (Prime Minister) का कोई फिक्स वीकली ऑफ नहीं होता. उनका काम सामान्य नौकरी जैसा नहीं है, जहां हफ्ते में 1 या 2 दिन छुट्टी पर रहें. उन्हें हर समय तैयार रहना पड़ता है. उनका पद 24×7 जिम्मेदारी वाला होता है.
5. क्या राष्ट्रपति को मिलता वीकली ऑफ?
हालांकि, वीकेंड पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थोड़ा कम काम कर सकते हैं. परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उनको तुरंत दफ्तर या घर लौटना होता है. अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए वीकेंड पर ऐसी ही राहत दे रखी है. वहां वीकेंड के दिन राष्ट्रपति कम काम करते हैं, लेकिन यह आधिकारिक तौर पर पूरी तरह छुट्टी नहीं होती. इसी तरह ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री के लिए वीकेंड में हल्का शेड्यूल रखा जाता है.
6.भारत के PM को कितनी मिलती हैं छु्ट्टियां?
भारत में भी ऐसा ही नियम हैं. एक RTI के जरिए PMO से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा- देश में प्रधानमंत्री के लिए छुट्टियों का कोई प्रावधान नहीं है. PM को 24×7 ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है. उनका कोई वीकली ऑफ नहीं होता. दावा किया जाता है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है.