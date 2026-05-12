500 की आबादी वाला आधे KM से भी छोटा देश, जिसके आगे झुकती है पूरी दुनिया

5 . क्यों पूरी दुनिया वेटिकन सिटी के आगे झुकाती है सिर

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पोप दुनिया की एक बड़ी आबादी के धर्मगुरु हैं. उनके बयान विभिन्न मुद्दों पर एक बड़ी आबादी की सोच को दिशा देते हैं. वह एक ऐसे देश के प्रमुख हैं, जिसके पास न अपनी सेना है और न ही कोई संसाधन. इसके बाद भी दुनिया के ज्यादातर देश वेटिकन से रिश्ते बनाकर रखते हैं. उनकी सॉफ्ट पावर इतनी जबरदस्त मानी जाती है कि कई बार दो देशों के बीच जारी तनाव को संवाद से सुलझाने में अहम भूमिका निभाते हैं. वह नैतिक और मानवीय मूल्यों के आधार पर अपनी बात रखते हैं. उनकी सॉफ्ट पावर ऐसी है कि उनके साथ केवल एक मुलाकात ही राष्ट्रध्यक्षों के लिए एक बैज ऑफ ऑनर बन जाता है.