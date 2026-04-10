Israel-America से युद्ध के बाद अब Iran के पास कितनी मिसाइलें बची? खुफिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा

3 . ईरान के पास अब कितनी मिसाइलें बची?

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खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 40 दिन के युद्ध के बाद ईरान के पास अब 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें बची हुई हैं. इजरायली थिंक टैंक अल्मा रिसर्च सेंटर के अनुसार, जंग के शुरुआत में ईरान के पास 2,500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें थीं. हालांकि खुफिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि इसको लेकर सटीक संख्या सामने नहीं आई है. लेकिन अनुमानित, युद्ध के बाद अब ईरान के पास एक हजार से अधिक मिसाइलें ही बची हुई हैं.

