कितनी घातक है अमेरिका की डेल्टा फोर्स? लादेन से लेकर बगदादी तक को पहुंचा चुकी है जहन्नुम

8 . डेल्टा फोर्स ने कौन-कौन से बड़े ऑपरेशंस किए?

8

अमेरिका की इस स्पेशल यूनिट ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था. इस ऑपरेशन को "ऑपरेशन नेप्ट्यून स्पीयर" दिया गया था. साल 2019 में सीरिया में घुसकर अबु-बकर अल बगदादी को मारा था. उससे पहले 13 दिसंबर 2003 को डेल्टा फोर्स ने इराक के तिक्रित शहर से सद्दाम हुसैन को पकड़ा था. बाद में उन्हें फांसी दी गई.