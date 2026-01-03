FacebookTwitterYoutubeInstagram
कितनी घातक है अमेरिका की डेल्टा फोर्स? लादेन से लेकर बगदादी तक को पहुंचा चुकी है जहन्नुम

What is US Delta Force: अमेरिका की डेल्टा फोर्स दुनिया की सबसे एलीट और गुप्त स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट मानी जाती है. यह कैसे ऑपरेशंस करती है, आइये इसके बारे में जानते हैं.

रईश खान | Jan 03, 2026, 07:54 PM IST

वेनेजुएला पर अमेरिका की एयरस्ट्राइक

वेनेजुएला पर अमेरिका की एयरस्ट्राइक
1

अमेरिका ने 3 जनवरी तड़के वेनेजुला की राजधानी काराकास (Caracas) में बड़ी एयरस्ट्राइक की. 7 से ज्यादा शहरों पर हवाई हमला किया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर देश से बाहर ले गए.

दुनिया की सबसे गुप्त स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट

दुनिया की सबसे गुप्त स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट
2

वेनेजुएला में इस ऑपरेशन को अंजाम अमेरिका की सबसे घातक माने जाने वाली डेल्टा फोर्स (1st Special Forces Operational Detachment-Delta) ने किया. यह दुनिया की सबसे एलीट और गुप्त स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट है.

लंबे समय से सीक्रेट ऑपरेशन में जुटी थी

लंबे समय से सीक्रेट ऑपरेशन में जुटी थी
3

यह यूनिट आतंकवाद विरोधी अभियानों, बंधकों को छुड़ाने और सीक्रेट ऑपरेशन में माहिर मानी जाती है. बताया जा रहा है कि डेल्टा फोर्स लंबे समय से वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशन में जुटी थी.

वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति को पकड़ा

वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति को पकड़ा
4

यह US Delta Force का ऐतिहासिक ऑपरेशन है, जिसने किसी देश में घुसकर उसके राष्ट्रपति को ही सीधा पकड़ लिया और वेनेजुएला की सेना को भनक तक नहीं लगी.

किसने किया डेल्टा फोर्स का गठन?

किसने किया डेल्टा फोर्स का गठन?
5

डेल्टा फोर्स का गठन 1977 में कर्नल चार्ल्स बेकविथ ने किया था, जो ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस (SAS) के साथ काम करने के बाद अत्यधिक सटीक सेना आतंकवाद विरोधी बल बनाना चाहते थे.

10-15% ही हो पाते हैं परीक्षा में पास

10-15% ही हो पाते हैं परीक्षा में पास
6

डेल्टा फोर्स के जवानों की कठिन परीक्षा होती है. जिसमें महीनों तक मार्च, नेविगेशन, शूटिंग और मानसिक टेस्ट से गुजरना पड़ता है. इन सब में मुश्किल से 10 से 15% उम्मीदवार सफल हो पाते हैं. इसके बाद उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है. जिसमें काउंटर-टेररिज्म, होस्टेज रेस्क्यू और डायरेक्ट एक्शन जैसे विषयों के गुण सिखाए जाते हैं.

डेल्टा फोर्स के पास घातक हथियार

डेल्टा फोर्स के पास घातक हथियार
7

डेल्टा फोर्स के पास आधुनिक हथियार होते हैं. इनमें दूर तक मार करने वाली HK416 (5.56mm) राइफल, Glock 19 या कस्टम कोल्ट 1911 पिस्टल, HK MP5 सबमशीन गन, MK22 Sniper Rifle, नाइट विजन, ग्रेनेड लॉन्चर समेत अन्य हथियार होते हैं.

डेल्टा फोर्स ने कौन-कौन से बड़े ऑपरेशंस किए?

डेल्टा फोर्स ने कौन-कौन से बड़े ऑपरेशंस किए?
8

अमेरिका की इस स्पेशल यूनिट ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था. इस ऑपरेशन को "ऑपरेशन नेप्ट्यून स्पीयर" दिया गया था. साल 2019 में सीरिया में घुसकर अबु-बकर अल बगदादी को मारा था. उससे पहले 13 दिसंबर 2003 को डेल्टा फोर्स ने इराक के तिक्रित शहर से सद्दाम हुसैन को पकड़ा था. बाद में उन्हें फांसी दी गई.

