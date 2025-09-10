कितनी पढ़ी-लिखी हैं नेपाल की अंतरिम PM सुशीला कार्की, भारत की इस यूनिवर्सिटी से हासिल की डिग्री?

6 . BHU से हासिल की मास्टर डिग्री

सुशीला कार्की ने BHU से राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया. इसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और साल 1978 में नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लॉ की डिग्री हासिल की. इसके बाद 1979 में वकालत में अपनी करियर शुरू किया और 11 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बन गईं. इस पद पर वह 6 जून 2017 तक रहीं.