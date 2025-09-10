कितनी पढ़ी-लिखी हैं नेपाल की अंतरिम PM सुशीला कार्की, भारत की इस यूनिवर्सिटी से हासिल की डिग्री?

Rashifal 11 September 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
रईश खान | Sep 10, 2025, 08:59 PM IST
1.सुशीला कार्की को मिली नेपाल की कमान
नेपाल में मचे बवाल के बीच पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया है. सेना और Gen-Z प्रदर्शनकारियों के बीच हुई बातचीत के बाद 73 साल की सुशीला कार्की को देश की कमान सौंपने का फैसला किया गया है.
2.भ्रष्टाचार के खिलाफ लिए बड़े फैसले
सुशीला कार्की नेपाल सु्प्रीम कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं. वह पिछले कुछ सालों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का चेहरा रही हैं. सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बड़े फैसले सुनाए. कार्की का भारत से भी खास कनेक्शन रहा है.
3.संसद में लाया गया महाभियोग
यही वजह है कि साल 2017 में नेपाल सरकार सुशीला कार्की को चीफ जस्टिस के पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग लेकर आई, लेकिन जनता इसका विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आई. आखिर में उनके रियारमेंट से एक दिन पहले सरकार को अपना महाभियोग प्रस्ताव वापस लेना पड़ा.
4.Gen-Z के बीच क्यों लोकप्रिय?
इसके बाद सुशीला कार्की नेपाल में भ्रष्टचार के विरोध का एक बड़ा चेहरा बन गईं. वह नेपाल के Gen-Z के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं. सुशीला कार्की का जन्म 7 जून, 1952 को नेपाल के विराटनगर में हुआ. उनकी नेपाल कांग्रेसी नेता दुर्गा प्रसाद सुबेदी के साथ शादी हुई.
5.सुशीला कार्की कितनी पढ़ी-लिखी हैं?
सुशीला कार्की ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विराटनगर से पूरी की. इसके बाद साल 1972 में विराटनगर से ही बीए किया. इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए भारत आ गईं और वाराणसी की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में एडमिशन ले लिया.
6.BHU से हासिल की मास्टर डिग्री
सुशीला कार्की ने BHU से राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया. इसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और साल 1978 में नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लॉ की डिग्री हासिल की. इसके बाद 1979 में वकालत में अपनी करियर शुरू किया और 11 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बन गईं. इस पद पर वह 6 जून 2017 तक रहीं.
7.नेपाल के प्रधानमंत्री को कितनी सैलरी मिलती है?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेपाल के प्रधानमंत्री को मासिक वेतन 94,280 रुपये मिलता है. इसमें 77,280 का मूल वेतन, 2,000 का महंगाई भत्ता, 5,000 रुपये कम्युनिकेशन अलाउंस और 10,000 रुपये मेडिकल भत्ता मिलता है. इसके अलावा उनको प्रतिदिन गाड़ी के लिए 306 लीटर पेट्रोल-डीजल, 3000 रुपये प्रतिदिन यात्रा भत्ता समेत अन्य सुविधाएं मिलती हैं.