कितने पढ़े-लिखे हैं नेपाल के पूर्व PM केपी शर्मा ओली? जानें कैसे हुई थी इस किसान के बेटे की राजनीति में एंट्री

अंतर्राष्ट्रीय खबरें
जया पाण्डेय | Sep 09, 2025, 01:40 PM IST
1.किसान परिवार में हुआ था जन्म
केपी शर्मा ओली का जन्म 22 फरवरी 1952 को पूर्वी नेपाल के तेरहथुम जिले के इवा नामक एक छोटे से गांव में हुआ था. वह एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए. उनके पिता का नाम मोहन प्रसाद और माता का नाम मधुमाया ओली था. लेकिन जब वे मात्र चार साल के थे तभी उनकी मां चल बसीं.
2.आदर्श माध्यमिक विद्यालय से पास किया SLC एग्जाम
उनका बचपन कठिनाइयों से भरा रहा और वह ग्रामीण परिवेश में ही पले-बढ़े. बाढ़ की वजह से जमीन गंवाने के बाद उनका परिवार झापा के गरमानी में चला गया. झापा जाने से पहले केपी ओली ने अपने स्थानीय गांव में ही स्कूली शिक्षा हासिल की और जब उनका परिवार झापा आया तो उन्हें आदर्श माध्यमिक विद्यालय में दाखिला मिला और उन्होंने यहां से एसएलसी परीक्षा पास की.
3.ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में छोड़ दी थी पढ़ाई
उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन तो लिया लेकिन पहले साल के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और राजनीति में सक्रिय हो गए. झापा में ओली पंचायत विरोधी और नक्सलबाड़ी आंदोलनों से प्रभावित हुए. हालांकि राजनीतिक सक्रियता में उनकी गहरी रुचि के कारण उनकी औपचारिक शिक्षा अधूरी रह गई लेकिन संघर्ष ने उनका राजनीतिक ज्ञान और कौशल निखारा.
4.ऐसे हुई केपी शर्मा ओली की राजनीति में एंट्री
केपी ओली ने 1966 के पंचायत विरोधी आंदोलन के दौरान राजनीति की दुनिया में प्रवेश किया. वे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने और पार्टी में टॉप पर पहुंचे. 1970 के दशक की शुरुआत में उनका राजनीतिक जीवन तेजी से आगे बढ़ा. वे नक्सलवादी आंदोलन से प्रेरित एक उग्र वामपंथी अभियान झापा आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए. इसकी वजह से उन्हें 14 साल जेल में बिताना पड़ा. इससे उनकी राजनीतिक विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और मज़बूत हुई.
5.2015 में बने नेपाल के पीएम
केपी शर्मा ओली 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने. यह साल देश के लिए अहम था क्योंकि विनाशकारी भूकंप के बाद देश उबर रहा था. अपने पहले कार्यकाल के दौरान ओली ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की और राष्ट्रीय संप्रभुता और खासतौर पर भारत के साथ संबंधों पर कड़ा रुख अपनाया.
6.भारत के खिलाफ रुख से मिली लोकप्रियता
इस दौरान दक्षिणी तराई में संविधान संशोधन की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों भी हुए. इस बीच भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए अचानक नेपाल की नाकेबंदी कर दी लेकिन केपी ओली अपने रुख पर अड़े रहे और इससे नेपाली नेता के रूप में उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई.
7.2018 में प्रधानमंत्री के रूप में सबसे सफल कार्यकाल
ओली का प्रधानमंत्री के रूप में सबसे सफल कार्यकाल 2018 में था, जब सीपीएन-यूएमएल और माओवादी केंद्र का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में एकीकरण हुआ. उनके नेतृत्व में नेपाल ने बुनियादी ढांचे के विकास, ऊर्जा स्वतंत्रता और चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में प्रगति की. उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक नेपाल में लंबे समय से चली आ रही बिजली कटौती (लोड-शेडिंग) की समस्या का समाधान था.
8.2024 में दोबारा बने नेपाल के पीएम
केपी ओली जुलाई 2024 में दोबारा नेपाल के प्रधानमंत्री बने और फिलहाल अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं. हालांकि सोशल मीडिया बैन पर बवाल की वजह से अब उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं.
