कितने पढ़े-लिखे हैं नेपाल के पूर्व PM केपी शर्मा ओली? जानें कैसे हुई थी इस किसान के बेटे की राजनीति में एंट्री

4 . ऐसे हुई केपी शर्मा ओली की राजनीति में एंट्री

केपी ओली ने 1966 के पंचायत विरोधी आंदोलन के दौरान राजनीति की दुनिया में प्रवेश किया. वे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने और पार्टी में टॉप पर पहुंचे. 1970 के दशक की शुरुआत में उनका राजनीतिक जीवन तेजी से आगे बढ़ा. वे नक्सलवादी आंदोलन से प्रेरित एक उग्र वामपंथी अभियान झापा आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए. इसकी वजह से उन्हें 14 साल जेल में बिताना पड़ा. इससे उनकी राजनीतिक विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और मज़बूत हुई.