कोई देश अपने एयरस्पेस को कैसे बंद करता है? अगर कोई विमान गलती से प्रवेश कर जाए तो क्या होता है?

6 . प्रतिबंधित एयरस्पेस में घुसने पर क्या होगा?

बिना अनुमति के किसी भी देश के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में प्रवेश करना एक गंभीर अपराध है. ऐसे मामलों में आमतौर पर पहले पायलट को चेतावनी दी जाती है. हवाई यातायात नियंत्रण आपातकालीन संपर्क स्थापित करता है और दिशा बदलने का निर्देश देता है. यदि विमान निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उस देश की वायुसेना विमान को एस्कॉर्ट कर सकती है या उसे पास के हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मजबूर कर सकती है. इसके बाद जुर्माना, जांच और अन्य कानूनी कार्रवाइयों से गुजरना पड़ता है. (AI generated image)

