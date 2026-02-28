FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'विश्वस्तरीय सुविधाओं से सजेंगे दिल्ली के अस्पताल', CM रेखा गुप्ता ने IHBAS में नए OPD भवन का किया शिलान्यास

'विश्वस्तरीय सुविधाओं से सजेंगे दिल्ली के अस्पताल', CM रेखा गुप्ता ने IHBAS में नए OPD भवन का किया शिलान्यास

Horoscope 1 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें रविवार का राशिफल

Horoscope 1 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें रविवार का राशिफल

दिल्ली में CM रेखा गुप्ता ने शुरू किया ‘मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम’, 90 हजार बच्चों को मिलेगा सीधा लाभ 

दिल्ली में CM रेखा गुप्ता ने शुरू किया ‘मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम’, 90 हजार बच्चों को मिलेगा सीधा लाभ

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कोई देश अपने एयरस्पेस को कैसे बंद करता है? अगर कोई विमान गलती से प्रवेश कर जाए तो क्या होता है?

कोई देश अपने एयरस्पेस को कैसे बंद करता है? अगर कोई विमान गलती से प्रवेश कर जाए तो क्या होता है?

Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता

Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता

दुनिया का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जिसे मिटाने की अंग्रेजों ने की नाकाम कोशिश, आज पूरी दुनिया है इसकी दीवानी

दुनिया का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जिसे मिटाने की अंग्रेजों ने की नाकाम कोशिश, आज पूरी दुनिया है इसकी दीवानी

HomePhotos

दुनिया

कोई देश अपने एयरस्पेस को कैसे बंद करता है? अगर कोई विमान गलती से प्रवेश कर जाए तो क्या होता है?

प्रत्येक देश को अपने हवाई क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है. वह कई कारणों से दूसरे देश की उड़ानों को उस क्षेत्र में उड़ने से रोक सकता है.अब सवाल उठता है कि कोई देश अपना हवाई क्षेत्र कैसे बंद करता है? अगर कोई विमान गलती से उस क्षेत्र में चला जाए तो क्या होता है?

रईश खान | Feb 28, 2026, 11:42 PM IST

1.मिडिल ईस्ट में बदला माहौल

मिडिल ईस्ट में बदला माहौल
1

US-इजरायल की ओर से ईरान पर हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में माहौल बदल गया है. जमीन से लेकर आसमान तक में सन्नाटा पसरा है. खाड़ी के कई देशों ने अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया है. नतीजा की बहुत सारी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स रद्द और डायवर्ट करनी पड़ रही हैं.
 

Advertisement

2.इन देशों ने बंद किए अपने एयरस्पेस

इन देशों ने बंद किए अपने एयरस्पेस
2

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जंग की वजह से ईरान, इजरायल, इराक, कतर, जॉर्डन ने अपना हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है. वहीं, दुबई और UAE ने भी अपने एयरस्पेस को कुछ समय के लिए रोक दिया है. इसकी वजह से Wizz Air, लुफ्थांसा, KLM, ब्रिटिश एयरवेज, ओमान एयर और एयर फ्रांस जैसी इंटरनेशनल एयरलाइंस को अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं.
 

3.एयर इंडिया की फ्लाइट्स रद्द

एयर इंडिया की फ्लाइट्स रद्द
3

वहीं, एयर इंडिया ने भी मिडिल ईस्ट की अपनी सभी उड़ानों को रोक दिया है. खाड़ी के देशों से गुजरने वाली कुछ फ्लाइट्स को डायवर्ट कर दिया है. इंडिगो ने एडवाइजरी जारी कि है कि यात्री घर से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कोई देश अपने एयरस्पेस को कैसे बंद कर सकता है और अगर कोई उड़ान गलती से वहां पहुंच जाए तो क्या होगा?
 

4.हवाई क्षेत्र को कौन बंद कर सकता है?

हवाई क्षेत्र को कौन बंद कर सकता है?
4

प्रत्येक देश को अपने भू-सीमा और समुद्री सीमाओं की तरह ही अपने आकाश पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है. अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार, कोई भी देश यह तय कर सकता है कि कौन सी उड़ानें उसके हवाई क्षेत्र से गुजर सकती हैं और कौन सी नहीं. यदि कोई उड़ान हवाई क्षेत्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. (AI generated image)
 

TRENDING NOW

5.देश को जारी करना पड़ता है NOTAM

देश को जारी करना पड़ता है NOTAM
5

जब कोई देश सुरक्षा, राजनीतिक या वित्तीय कारणों से अपना हवाई क्षेत्र बंद करता है, तो वह एक आधिकारिक सूचना जारी करता है. जिसे NOTAM (Notice to Airmen) कहा जाता है. यह सूचना तुरंत सभी एयरलाइंस, पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रण विभाग (ATC) को भेज दी जाती है. इसके बाद उस मार्ग से गुजरने वाली प्रत्येक उड़ान को अपना मार्ग बदलना पड़ता है. (AI generated image)
 

6.प्रतिबंधित एयरस्पेस में घुसने पर क्या होगा?

प्रतिबंधित एयरस्पेस में घुसने पर क्या होगा?
6

बिना अनुमति के किसी भी देश के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में प्रवेश करना एक गंभीर अपराध है. ऐसे मामलों में आमतौर पर पहले पायलट को चेतावनी दी जाती है. हवाई यातायात नियंत्रण आपातकालीन संपर्क स्थापित करता है और दिशा बदलने का निर्देश देता है. यदि विमान निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उस देश की वायुसेना विमान को एस्कॉर्ट कर सकती है या उसे पास के हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मजबूर कर सकती है. इसके बाद जुर्माना, जांच और अन्य कानूनी कार्रवाइयों से गुजरना पड़ता है. (AI generated image)
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कोई देश अपने एयरस्पेस को कैसे बंद करता है? अगर कोई विमान गलती से प्रवेश कर जाए तो क्या होता है?
कोई देश अपने एयरस्पेस को कैसे बंद करता है? अगर कोई विमान गलती से प्रवेश कर जाए तो क्या होता है?
Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता
Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता
दुनिया का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जिसे मिटाने की अंग्रेजों ने की नाकाम कोशिश, आज पूरी दुनिया है इसकी दीवानी
दुनिया का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जिसे मिटाने की अंग्रेजों ने की नाकाम कोशिश, आज पूरी दुनिया है इसकी दीवानी
सिर्फ CBSE-ICSE जैसे टॉप ही नहीं, भारत के इन 7 Hidden स्कूल बोर्ड्स के बारे में भी जानिए
सिर्फ CBSE-ICSE जैसे टॉप ही नहीं, भारत के इन 7 Hidden स्कूल बोर्ड्स के बारे में भी जानिए
Numerology: इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं
इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं
MORE
Advertisement
धर्म
Angarak Yog 2026: 40 दिन का खतरनाक योग शुरू, नौकरी-निवेश, करियर से लेकर यात्रा तक में रहे सतर्क
Angarak Yog 2026: 40 दिन का खतरनाक योग शुरू, नौकरी-निवेश, करियर से लेकर यात्रा तक में रहे सतर्क
Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
Holi 2026: होली पर रंग खेलने से पहले जरूर करें ये 3 काम, आपके लिए मंगलमय हो जाएगा रंगों का त्योहार
होली पर रंग खेलने से पहले जरूर करें ये 3 काम, आपके लिए मंगलमय हो जाएगा रंगों का त्योहार
Mobile Numerology: मोबाइल नंबर में छिपा है सफलता का कोड, ऐसे पहचानें राजयोग देने वाला Number
मोबाइल नंबर में छिपा है सफलता का कोड, ऐसे पहचानें राजयोग देने वाला Number
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता
आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता
MORE
Advertisement