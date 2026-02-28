कोई देश अपने एयरस्पेस को कैसे बंद करता है? अगर कोई विमान गलती से प्रवेश कर जाए तो क्या होता है?

दुनिया
रईश खान | Feb 28, 2026, 11:42 PM IST
1.मिडिल ईस्ट में बदला माहौल
US-इजरायल की ओर से ईरान पर हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में माहौल बदल गया है. जमीन से लेकर आसमान तक में सन्नाटा पसरा है. खाड़ी के कई देशों ने अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया है. नतीजा की बहुत सारी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स रद्द और डायवर्ट करनी पड़ रही हैं.
2.इन देशों ने बंद किए अपने एयरस्पेस
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जंग की वजह से ईरान, इजरायल, इराक, कतर, जॉर्डन ने अपना हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है. वहीं, दुबई और UAE ने भी अपने एयरस्पेस को कुछ समय के लिए रोक दिया है. इसकी वजह से Wizz Air, लुफ्थांसा, KLM, ब्रिटिश एयरवेज, ओमान एयर और एयर फ्रांस जैसी इंटरनेशनल एयरलाइंस को अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं.
3.एयर इंडिया की फ्लाइट्स रद्द
वहीं, एयर इंडिया ने भी मिडिल ईस्ट की अपनी सभी उड़ानों को रोक दिया है. खाड़ी के देशों से गुजरने वाली कुछ फ्लाइट्स को डायवर्ट कर दिया है. इंडिगो ने एडवाइजरी जारी कि है कि यात्री घर से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कोई देश अपने एयरस्पेस को कैसे बंद कर सकता है और अगर कोई उड़ान गलती से वहां पहुंच जाए तो क्या होगा?
4.हवाई क्षेत्र को कौन बंद कर सकता है?
प्रत्येक देश को अपने भू-सीमा और समुद्री सीमाओं की तरह ही अपने आकाश पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है. अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार, कोई भी देश यह तय कर सकता है कि कौन सी उड़ानें उसके हवाई क्षेत्र से गुजर सकती हैं और कौन सी नहीं. यदि कोई उड़ान हवाई क्षेत्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. (AI generated image)
5.देश को जारी करना पड़ता है NOTAM
जब कोई देश सुरक्षा, राजनीतिक या वित्तीय कारणों से अपना हवाई क्षेत्र बंद करता है, तो वह एक आधिकारिक सूचना जारी करता है. जिसे NOTAM (Notice to Airmen) कहा जाता है. यह सूचना तुरंत सभी एयरलाइंस, पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रण विभाग (ATC) को भेज दी जाती है. इसके बाद उस मार्ग से गुजरने वाली प्रत्येक उड़ान को अपना मार्ग बदलना पड़ता है. (AI generated image)
6.प्रतिबंधित एयरस्पेस में घुसने पर क्या होगा?
बिना अनुमति के किसी भी देश के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में प्रवेश करना एक गंभीर अपराध है. ऐसे मामलों में आमतौर पर पहले पायलट को चेतावनी दी जाती है. हवाई यातायात नियंत्रण आपातकालीन संपर्क स्थापित करता है और दिशा बदलने का निर्देश देता है. यदि विमान निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उस देश की वायुसेना विमान को एस्कॉर्ट कर सकती है या उसे पास के हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मजबूर कर सकती है. इसके बाद जुर्माना, जांच और अन्य कानूनी कार्रवाइयों से गुजरना पड़ता है. (AI generated image)