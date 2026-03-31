ट्रंप के अमेरिका में हिंदुओं का दबदबा, प्यू रिपोर्ट का बड़ा खुलासा इंडियन से पीछे रह गए क्रिश्चन और मुस्लिम

6 . सर्वे कितना बड़ा और भरोसेमंद है?

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यह अध्ययन 17 जुलाई 2023 से 4 मार्च 2024 के बीच किया गया था, जिसमें 36,908 अमेरिकी वयस्कों ने भाग लिया. इसे अमेरिका में धर्म और समाज पर किए गए सबसे व्यापक सर्वेक्षणों में से एक माना जाता है, जो इसके निष्कर्षों को और विश्वसनीय बनाता है. यह रिपोर्ट दिखाती है कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और आप्रवासन से जुड़े कारकों का भी असर होता है. हिंदू समुदाय का शीर्ष पर होना एक ट्रेंड जरूर दर्शाता है, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाता है कि सभी समुदायों को समान अवसर मिलना जरूरी है. Photo Credit: AI

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