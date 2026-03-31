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ट्रंप के अमेरिका में हिंदुओं का दबदबा, प्यू रिपोर्ट का बड़ा खुलासा इंडियन से पीछे रह गए क्रिश्चन और मुस्लिम

ट्रंप के अमेरिका में हिंदुओं का दबदबा, प्यू रिपोर्ट का बड़ा खुलासा इंडियन से पीछे रह गए क्रिश्चन और मुस्लिम

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ट्रंप के अमेरिका में हिंदुओं का दबदबा, प्यू रिपोर्ट का बड़ा खुलासा इंडियन से पीछे रह गए क्रिश्चन और मुस्लिम

एक तरफ़ जहां सख़्त नियमों के लागू होने से भारतीयों के लिए अमेरिका जाना मुश्किल होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ़ एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है.  यूएस में रहने वाले हिंदुओं ने एक खास मामले में ईसाई और मुसलमान, दोनों को पीछे छोड़ दिया है. जानिए वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें हिंदू टॉप पर पहुंच गए हैं

ऋतु सिंह | Mar 31, 2026, 10:36 AM IST

1. इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है

 इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है
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अमेरिका में शिक्षा को लेकर आई एक नई रिपोर्ट ने धार्मिक समुदायों के बीच बड़ा अंतर उजागर किया है. आंकड़े बताते हैं कि कुछ समुदाय जहां उच्च शिक्षा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं कुछ अभी भी पीछे हैं और इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है, यह जानकर आप चौंक सकते हैं. Photo Credit: AI

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2.रिपोर्ट क्या कहती है: कौन सबसे आगे?

रिपोर्ट क्या कहती है: कौन सबसे आगे?
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Pew Research Center की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में शिक्षा के मामले में हिंदू समुदाय सबसे आगे दिखाई देता है. आंकड़ों के अनुसार, करीब 70% हिंदुओं ने स्नातक या उससे ऊंची पढ़ाई पूरी की है. यह प्रतिशत न सिर्फ अन्य धार्मिक समूहों से ज्यादा है, बल्कि अमेरिका की कुल वयस्क आबादी के औसत (लगभग 35%) से लगभग दोगुना भी है. इस सूची में दूसरे स्थान पर यहूदी समुदाय है, जहां करीब 65% लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, जो इसे भी शिक्षा के लिहाज से मजबूत समूहों में शामिल करता है. Photo Credit: AI
 

3.अन्य धर्मों की स्थिति: कौन आगे, कौन पीछे

अन्य धर्मों की स्थिति: कौन आगे, कौन पीछे
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अध्ययन में यह भी सामने आया कि मुस्लिम, बौद्ध और रूढ़िवादी ईसाई समुदाय भी शिक्षा के मामले में औसत से बेहतर स्थिति में हैं. इन समूहों में 40% से अधिक लोग स्नातक या उससे ऊपर की पढ़ाई कर चुके हैं. वहीं, कुछ समुदाय जैसे इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और हिस्टोरिकल ब्लैक प्रोटेस्टेंट चर्च के सदस्य इस मामले में राष्ट्रीय औसत से नीचे पाए गए. इससे साफ होता है कि सभी धार्मिक समूहों में शिक्षा का स्तर समान नहीं है. Photo Credit: AI
 

4.हिंदू समुदाय आगे क्यों?

हिंदू समुदाय आगे क्यों?
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रिपोर्ट इस अंतर के पीछे एक अहम कारण आप्रवासन (इमिग्रेशन) को मानती है. अमेरिका में रहने वाले कई हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध उच्च शिक्षा या स्किल्ड वर्क प्रोग्राम के जरिए वहां पहुंचे हैं. इसका मतलब यह है कि इन समुदायों में पहले से ही शिक्षित लोगों की संख्या अधिक रही, जिससे कुल औसत भी ऊंचा दिखाई देता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह “सेलेक्टिव माइग्रेशन” का असर है-जहां पढ़े-लिखे लोग बेहतर अवसरों के लिए विदेश जाते हैं. Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर

समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर
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शिक्षा का स्तर केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह समाज और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है.

* उच्च शिक्षा से बेहतर नौकरियों के अवसर बढ़ते हैं
* आय और जीवन स्तर में सुधार होता है
* समाज में भागीदारी और नेतृत्व की भूमिका मजबूत होती है

हालांकि, रिपोर्ट यह भी संकेत देती है कि अमेरिका में अलग-अलग समुदायों के बीच अवसरों और संसाधनों की उपलब्धता में असमानता बनी हुई है. Photo Credit: AI
 

6.सर्वे कितना बड़ा और भरोसेमंद है?

सर्वे कितना बड़ा और भरोसेमंद है?
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यह अध्ययन 17 जुलाई 2023 से 4 मार्च 2024 के बीच किया गया था, जिसमें 36,908 अमेरिकी वयस्कों ने भाग लिया. इसे अमेरिका में धर्म और समाज पर किए गए सबसे व्यापक सर्वेक्षणों में से एक माना जाता है, जो इसके निष्कर्षों को और विश्वसनीय बनाता है. यह रिपोर्ट दिखाती है कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और आप्रवासन से जुड़े कारकों का भी असर होता है. हिंदू समुदाय का शीर्ष पर होना एक ट्रेंड जरूर दर्शाता है, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाता है कि सभी समुदायों को समान अवसर मिलना जरूरी है. Photo Credit: AI

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