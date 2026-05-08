Hantavirus Outbreak: चूहों ने घर में जमा लिया है डेरा? बिना मारे भगाने के 4 असरदार तरीके

5 . No Kill Tricks to Shoo Rats from home

5

बिना मारे चूहा भगाने की ट्रिक

अगर आप हंतावायरस से खुद को और अपने परिवार सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर से चूहों को भगाएं और घर पर चूहों की एंट्री बैन करें.

- पेपरमिंट ऑयलः पेपरमिंट ऑयल की खुशबू चूहे बर्दाश्त नहीं कर सकते. अपने घर के हर उस कोने पर रुई में पेपरमिंट ऑयल डालकर रखें जहां चूहे घर बना सकते हैं. पेपरमिंट ऑयल की खुशबू चूहों को भगा देगी.

- एंट्री पॉइंट सील करेंः जिन नालियों या रास्तों से चूहा घर में घुस सकता है, उन्हें बंद करें. नालियों में आप जाली लगा सकते हैं. अगर आपका घर ग्राउंड फ्लोर पर है तो दरवाजे और खिड़कियों में जाली वाले दरवाजे लगाएं.

- खाना खुला न छोड़ें- खाने की कोई भी चीज़ घर में खुला न छोड़ें. खाने की खुशबू से चूहे आपके घर में आते हैं और डेरा जमाते हैं. सिंक में बर्तन हमेशा खंगालकर रखें.

- अल्ट्रासोनिक रेपेलेंट- बिजली से चलने वाले अल्ट्रासोनिक रिपेलेंट की आवाज़ चूहों को बर्दाश्त नहीं होती, इन्हें लगाकर आप चूहों को घर से दूर भगा सकते हैं.

(फोटो- कैन्वा)