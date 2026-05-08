FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
घर में किन मूर्तियों को कभी नहीं रखना चाहिए? वरना बढ़ता रहेगा कलह, तनाव और आर्थिक दिक्कतें

घर में किन मूर्तियों को कभी नहीं रखना चाहिए? वरना बढ़ता रहेगा कलह, तनाव और आर्थिक दिक्कतें

MSBSHSE SSC 10th Result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड में 92.09% स्टूडेंट्स हुए पास, इस लिंक से क्लिक कर चेक करें रिजल्ट

MSBSHSE SSC 10th Result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड में 92.09% स्टूडेंट्स हुए पास, इस लिंक से क्लिक कर चेक करें रिजल्ट

UP Home Guard Answer Key 2026: यूपी होमगार्ड की आंसर की जारी, जानें सिलेक्शन के लिए अभी कौन-से पड़ाव बाकी

UP Home Guard Answer Key 2026: यूपी होमगार्ड की आंसर की जारी, जानें सिलेक्शन के लिए अभी कौन-से पड़ाव बाकी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पिता की मार से घर से भागे, ₹18 में होटल में मांजे जूठे बर्तन, डोसा किंग बनकर यूं खड़ी कर दी 300Cr की 'सागर रत्ना'

पिता की मार से घर से भागे, ₹18 पर किया होटल में बर्तन धोने का काम, फिर डोसा किंग बनकर खड़ी कर दी 300 करोड़ की 'सागर रत्ना'

Hantavirus Outbreak: चूहों ने घर में जमा लिया है डेरा? बिना मारे भगाने के 4 असरदार तरीके

Hantavirus Outbreak: चूहों ने घर में जमा लिया है डेरा? बिना मारे भगाने के 4 असरदार तरीके

UPI चलाते हैं? पेमेंट से पहले चेक कर लें ये 5 सेटिंग्स, सुरक्षित रहेगा आपका पैसा

UPI चलाते हैं? पेमेंट से पहले चेक कर लें ये 5 सेटिंग्स, सुरक्षित रहेगा आपका पैसा

HomePhotos

दुनिया

Hantavirus Outbreak: चूहों ने घर में जमा लिया है डेरा? बिना मारे भगाने के 4 असरदार तरीके

अक्सर लोग चूहों को आम परेशानी समझते हैं, लेकिन ये चूहे गंभीर और जानलेवा बीमारी की वजह बन सकते हैं. नीदरलैंड के क्रूज़ शिप MV Hondius में हंता वायरस का प्रकोप फैला है. अप्रैल से अब तक इस वायरस से 8 लोगों की मौत हो चुकी है. यह वायरस चूहों से फैलता है. चलिए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ.

Kusum Lata | May 08, 2026, 12:50 PM IST

1.What is Hantavirus

What is Hantavirus
1

क्या है हंतावायरस?

हंतावायरस एक गंभीर बीमारी है, जो आमतौर पर चूहों से फैलती है. यह एक वायरस नहीं है, चूहों में पाए जाने वाले कई वायरस का एक ग्रुप है. हंतावायरस के लिए फिलहाल कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवाई मौजूद नहीं है. डॉक्टर्स मरीज में दिखने वाले सिम्पटम्स का इलाज करते हैं. (फोटो- कैन्वा)
 

Advertisement

2.Hantavirus Symptomps

Hantavirus Symptomps
2

हंतावायरस के लक्षण क्या हैं?

हंतावायरस से एक्सपोज़ होने के बाद लक्षण दिखने में एक से आठ हफ्ते तक लग सकते हैं. इसकी शुरुआत एक सामान्य फ्लू की तरह होती है. सर्दी, बदन दर्द, बुखार आदि. इंफेक्शन बढ़ने पर लंग्स में सूजन हो सकती है, जिसकी वजह से लंग्स और हार्ट फेलियर हो सकता है. (फोटो- कैन्वा)

3.Types of Hantavirus

Types of Hantavirus
3

कितने तरह के होते हैं हंतावायरस

हंतावायरस को दो कैटेगिरी में बांटा गया हैः ओल्ड वर्ल्ड हंतावायरस और न्यू वर्ल्ड हंतावायरस. ओल्ड वर्ल्ड हंतावायरस- यूरोप और एशिया में पाया जाता है. यह आमतौर पर किडनी पर असर करता है और इसका मॉर्टेलिटी रेट 15 प्रतिशत से कम है. यानी इस बीमारी से होने वाली मौतें अपेक्षाकृत कम होती हैं. वहीं, न्यू वर्ल्ड हंतावायरस नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाया जाता है. MV Hondius में यही वायरस फैला है. यह इंसान के लंग्स पर अटैक करता है और इसका मॉर्टेलिटी रेट 40 प्रतिशत है. (फोटो- कैन्वा)

4.How Hantavirus Infects Human

How Hantavirus Infects Human
4

कैसे फैलता है हंतावायरस?

हंतावायरस इंफेक्टेड चूहों के मल, पेशाब या लार के संपर्क में आने से फैल सकता है. अगर किसी जगह पर इंफेक्टेड चूहों का ठिकाना है, तो उस जगह की सफाई करते वक्त वायरस के पार्टिकल हवा में उड़कर सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं. हंतावायरस के एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने के मामले बेहद कम हैं. (फोटो- कैन्वा)

TRENDING NOW

5.No Kill Tricks to Shoo Rats from home

No Kill Tricks to Shoo Rats from home
5

बिना मारे चूहा भगाने की ट्रिक

अगर आप हंतावायरस से खुद को और अपने परिवार  सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर से चूहों को भगाएं और घर पर चूहों की एंट्री बैन करें. 
- पेपरमिंट ऑयलः पेपरमिंट ऑयल की खुशबू चूहे बर्दाश्त नहीं कर सकते. अपने घर के हर उस कोने पर रुई में पेपरमिंट ऑयल डालकर रखें जहां चूहे घर बना सकते हैं. पेपरमिंट ऑयल की खुशबू चूहों को भगा देगी.
- एंट्री पॉइंट सील करेंः जिन नालियों या रास्तों से चूहा घर में घुस सकता है, उन्हें बंद करें. नालियों में आप जाली लगा सकते हैं. अगर आपका घर ग्राउंड फ्लोर पर है तो दरवाजे और खिड़कियों में जाली वाले दरवाजे लगाएं.
- खाना खुला न छोड़ें- खाने की कोई भी चीज़ घर में खुला न छोड़ें. खाने की खुशबू से चूहे आपके घर में आते हैं और डेरा जमाते हैं. सिंक में बर्तन हमेशा खंगालकर रखें. 
- अल्ट्रासोनिक रेपेलेंट- बिजली से चलने वाले अल्ट्रासोनिक रिपेलेंट की आवाज़ चूहों को बर्दाश्त नहीं होती, इन्हें लगाकर आप चूहों को घर से दूर भगा सकते हैं.

(फोटो- कैन्वा)

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पिता की मार से घर से भागे, ₹18 में होटल में मांजे जूठे बर्तन, डोसा किंग बनकर यूं खड़ी कर दी 300Cr की 'सागर रत्ना'
पिता की मार से घर से भागे, ₹18 पर किया होटल में बर्तन धोने का काम, फिर डोसा किंग बनकर खड़ी कर दी 300 करोड़ की 'सागर रत्ना'
Hantavirus Outbreak: चूहों ने घर में जमा लिया है डेरा? बिना मारे भगाने के 4 असरदार तरीके
Hantavirus Outbreak: चूहों ने घर में जमा लिया है डेरा? बिना मारे भगाने के 4 असरदार तरीके
UPI चलाते हैं? पेमेंट से पहले चेक कर लें ये 5 सेटिंग्स, सुरक्षित रहेगा आपका पैसा
UPI चलाते हैं? पेमेंट से पहले चेक कर लें ये 5 सेटिंग्स, सुरक्षित रहेगा आपका पैसा
गर्मी में घूमने के लिए भारत की 5 सबसे ठंडी जगहें कहां हैं? जहां मई-जून में भी बिना स्वेटर-जैकेट के नहीं रह सकेंगे आप
गर्मी में घूमने के लिए भारत की 5 सबसे ठंडी जगहें कहां हैं? जहां मई-जून में भी बिना स्वेटर-जैकेट के नहीं रह सकेंगे आप
Numerology: जख्मों पर नमक छिड़कने वाले होते हैं ये मूलांक, हंसते-हंसते दिल पर वार कर जाते हैं
जख्मों पर नमक छिड़कने वाले होते हैं ये मूलांक, हंसते-हंसते दिल पर वार कर जाते हैं
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स
सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स
Mahalaxmi Rajyog 2026: महालक्ष्मी राजयोग बनने से चमकेगी इन 4 राशियों के जातकों की किस्मत, हर काम में मिलेगी सफलता
महालक्ष्मी राजयोग बनने से चमकेगी इन 4 राशियों के जातकों की किस्मत, हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: 25, 30 या 36? जन्मतिथि से जानिए किस उम्र में चमकेगा करियर, कब शुरू होगा गोल्डन पीरियड  
Numerology: 25, 30 या 36? जन्मतिथि से जानिए किस उम्र में चमकेगा करियर, कब शुरू होगा गोल्डन पीरियड
Today Horoscope 7 May: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Kalashtami 2026: कालाष्टमी को लेकर आप भी कन्फ्यूज तो जान लें सही तारीख, मई में इस दिन रखा जाएगा व्रत
कालाष्टमी को लेकर आप भी कन्फ्यूज तो जान लें सही तारीख, मई में इस दिन रखा जाएगा व्रत
MORE
Advertisement