Hantavirus Outbreak: चूहों ने घर में जमा लिया है डेरा? बिना मारे भगाने के 4 असरदार तरीके

दुनिया
Kusum Lata | May 08, 2026, 12:50 PM IST
1.What is Hantavirus
क्या है हंतावायरस?
हंतावायरस एक गंभीर बीमारी है, जो आमतौर पर चूहों से फैलती है. यह एक वायरस नहीं है, चूहों में पाए जाने वाले कई वायरस का एक ग्रुप है. हंतावायरस के लिए फिलहाल कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवाई मौजूद नहीं है. डॉक्टर्स मरीज में दिखने वाले सिम्पटम्स का इलाज करते हैं. (फोटो- कैन्वा)
2.Hantavirus Symptomps
हंतावायरस के लक्षण क्या हैं?
हंतावायरस से एक्सपोज़ होने के बाद लक्षण दिखने में एक से आठ हफ्ते तक लग सकते हैं. इसकी शुरुआत एक सामान्य फ्लू की तरह होती है. सर्दी, बदन दर्द, बुखार आदि. इंफेक्शन बढ़ने पर लंग्स में सूजन हो सकती है, जिसकी वजह से लंग्स और हार्ट फेलियर हो सकता है. (फोटो- कैन्वा)
3.Types of Hantavirus
कितने तरह के होते हैं हंतावायरस
हंतावायरस को दो कैटेगिरी में बांटा गया हैः ओल्ड वर्ल्ड हंतावायरस और न्यू वर्ल्ड हंतावायरस. ओल्ड वर्ल्ड हंतावायरस- यूरोप और एशिया में पाया जाता है. यह आमतौर पर किडनी पर असर करता है और इसका मॉर्टेलिटी रेट 15 प्रतिशत से कम है. यानी इस बीमारी से होने वाली मौतें अपेक्षाकृत कम होती हैं. वहीं, न्यू वर्ल्ड हंतावायरस नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाया जाता है. MV Hondius में यही वायरस फैला है. यह इंसान के लंग्स पर अटैक करता है और इसका मॉर्टेलिटी रेट 40 प्रतिशत है. (फोटो- कैन्वा)
4.How Hantavirus Infects Human
कैसे फैलता है हंतावायरस?
हंतावायरस इंफेक्टेड चूहों के मल, पेशाब या लार के संपर्क में आने से फैल सकता है. अगर किसी जगह पर इंफेक्टेड चूहों का ठिकाना है, तो उस जगह की सफाई करते वक्त वायरस के पार्टिकल हवा में उड़कर सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं. हंतावायरस के एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने के मामले बेहद कम हैं. (फोटो- कैन्वा)
5.No Kill Tricks to Shoo Rats from home
बिना मारे चूहा भगाने की ट्रिक
अगर आप हंतावायरस से खुद को और अपने परिवार सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर से चूहों को भगाएं और घर पर चूहों की एंट्री बैन करें.
- पेपरमिंट ऑयलः पेपरमिंट ऑयल की खुशबू चूहे बर्दाश्त नहीं कर सकते. अपने घर के हर उस कोने पर रुई में पेपरमिंट ऑयल डालकर रखें जहां चूहे घर बना सकते हैं. पेपरमिंट ऑयल की खुशबू चूहों को भगा देगी.
- एंट्री पॉइंट सील करेंः जिन नालियों या रास्तों से चूहा घर में घुस सकता है, उन्हें बंद करें. नालियों में आप जाली लगा सकते हैं. अगर आपका घर ग्राउंड फ्लोर पर है तो दरवाजे और खिड़कियों में जाली वाले दरवाजे लगाएं.
- खाना खुला न छोड़ें- खाने की कोई भी चीज़ घर में खुला न छोड़ें. खाने की खुशबू से चूहे आपके घर में आते हैं और डेरा जमाते हैं. सिंक में बर्तन हमेशा खंगालकर रखें.
- अल्ट्रासोनिक रेपेलेंट- बिजली से चलने वाले अल्ट्रासोनिक रिपेलेंट की आवाज़ चूहों को बर्दाश्त नहीं होती, इन्हें लगाकर आप चूहों को घर से दूर भगा सकते हैं.
(फोटो- कैन्वा)