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ट्रंप के डिनर कार्यक्रम में अचानक चलने लगीं गोलियां, टेबल के नीचे छुपे लोग, कमांडोज ने मिनटों में खाली कराया हॉल, देखें तस्वीरें

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ट्रंप के डिनर कार्यक्रम में अचानक चलने लगीं गोलियां, टेबल के नीचे छुपे लोग, कमांडोज ने मिनटों में खाली कराया हॉल, देखें तस्वीरें

हिल्टन होटल में आयोजित व्हाइट हाउस कोरेसपॉन्डेंट्स डिनर के दौरान अचानक गोली जैसी आवाज से अफरा-तफरी मच गई. लोग टेबल के नीचे छिप गए और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

ऋतु सिंह | Apr 26, 2026, 08:36 AM IST

1. व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान चली गोलियां

व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान चली गोलियां
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अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump एक बड़े कार्यक्रम में मंच पर मौजूद थे और व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर को संबोधित करने की तैयारी कर रहे थे. तभी अचानक Hilton Hotel के हॉल में गोली चलने जैसी आवाज गूंजी, जिसने पूरे माहौल को झकझोर दिया. कुछ ही पलों में हंसी-खुशी का माहौल डर और अफरा-तफरी में बदल गया. मेहमान घबराकर अपनी सीटों से उठे और कई लोग टेबल के नीचे छिप गए, जबकि कुछ जमीन पर लेटकर खुद को सुरक्षित करने लगे.

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2.अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के हथियारबंद कमांडो तुरंत एक्शन में आए

अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के हथियारबंद कमांडो तुरंत एक्शन में आए
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इस बीच अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के हथियारबंद कमांडो तुरंत एक्शन में आ गए. वे बंदूकें ताने हुए हॉल और एंट्री पॉइंट्स की ओर दौड़े. सुरक्षा टीम ने तेजी से राष्ट्रपति को घेरे में लिया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया. हजारों लोगों से भरे इस हॉल में कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसने पूरे इवेंट को अचानक ठप कर दिया.

3.क्या हुआ उस पल जब सब कुछ बदल गया

क्या हुआ उस पल जब सब कुछ बदल गया
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अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भाषण की तैयारी कर रहे थे. तभी अचानक हॉल के अंदर गोलियों जैसी आवाज सुनाई दी. आवाज इतनी तेज थी कि लोगों को समझने का मौका ही नहीं मिला कि यह क्या हुआ. कुछ ही सेकंड में पूरा हॉल अलर्ट मोड में चला गया. यह वही पल था जब एक सामान्य सा दिखने वाला इवेंट अचानक खौफनाक अनुभव में बदल गया.

4.हॉल के अंदर डर का माहौल कैसे बना

हॉल के अंदर डर का माहौल कैसे बना
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गोलियों की आवाज सुनते ही मेहमानों में डर फैल गया. कई लोग अपनी कुर्सियों से उठकर टेबल के नीचे छिप गए. कुछ लोग जमीन पर लेट गए ताकि खुद को सुरक्षित रख सकें.
 

TRENDING NOW

5.सुरक्षा एजेंसियों का तुरंत एक्शन

सुरक्षा एजेंसियों का तुरंत एक्शन
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घटना के तुरंत बाद सुरक्षा में तैनात एजेंसियां हरकत में आ गईं. हथियारबंद कमांडो तेजी से हॉल और एंट्री पॉइंट्स की ओर दौड़े.राष्ट्रपति को घेरकर सुरक्षित बाहर निकाला गया. पूरा ऑपरेशन सेकंड्स में हुआ, जो बताता है कि हाई-लेवल सिक्योरिटी कितनी तेज और प्रशिक्षित होती है.  
 

6.ये घटना कुछ सवाल छोड़ गए हैं

ये घटना कुछ सवाल छोड़ गए हैं
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क्या एक हाई-प्रोफाइल इवेंट भी पूरी तरह सुरक्षित होता है? यह सवाल फिर से खड़ा हो गया जब अमेरिका के एक बड़े कार्यक्रम में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी. कुछ ही सेकंड में माहौल बदल गया. जहां अभी तक तालियां और हंसी थी, वहां डर और अफरा-तफरी फैल गई.यह घटना सिर्फ एक सुरक्षा चूक नहीं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल छोड़ गई है.

डिस्क्लेमर- सभी फोटो घटना के आधार पर एआई द्वारा बनाई गई हैं .
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