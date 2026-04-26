ट्रंप के डिनर कार्यक्रम में अचानक चलने लगीं गोलियां, टेबल के नीचे छुपे लोग, कमांडोज ने मिनटों में खाली कराया हॉल, देखें तस्वीरें

6 . ये घटना कुछ सवाल छोड़ गए हैं

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क्या एक हाई-प्रोफाइल इवेंट भी पूरी तरह सुरक्षित होता है? यह सवाल फिर से खड़ा हो गया जब अमेरिका के एक बड़े कार्यक्रम में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी. कुछ ही सेकंड में माहौल बदल गया. जहां अभी तक तालियां और हंसी थी, वहां डर और अफरा-तफरी फैल गई.यह घटना सिर्फ एक सुरक्षा चूक नहीं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल छोड़ गई है.

डिस्क्लेमर- सभी फोटो घटना के आधार पर एआई द्वारा बनाई गई हैं .

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