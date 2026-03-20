आतंकवाद का रिपोर्ट कार्ड! Global Terrorism Index में नंबर-1 है पाकिस्तान, US-Iran किस पायदान पर

3 . Top 5 Countries in Global Terrorism Index

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Global Terrorism Index में टॉप 5 देश कौन से हैं

GTI में 8.324 स्कोर के साथ बुर्कीना फासो दूसरे नंबर पर है. यहां एक साल में आतंकवाद से जुड़ी 59 घटनाएं हुईं, जिनमें 846 लोग मारे गए. तीसरे नंबर पर 7.82 स्कोर के साथ नाइजर है. यहां 2025 में आतंकवाद से जुड़ी 88 घटनाएं हुईं, उन घटनाओं में 703 लोगों की मौत हुई. चौथे स्थान पर 7.79 स्कोर के साथ नाइजीरिया है. यहां एक साल में आतंकवाद से जुड़ी 171 घटनाएं हुईं और 750 मौतें हुईं. पांचवे स्थान पर 7.58 स्कोर के साथ माली है. यहां बीते साल आतंकवाद से जुड़ी 106 घटनाएं हुईं और 341 लोगों की मौत हुई. (फोटो- कैन्वा)