आतंकवाद का रिपोर्ट कार्ड! Global Terrorism Index में नंबर-1 है पाकिस्तान, US-Iran किस पायदान पर

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दुनिया
Kusum Lata | Mar 20, 2026, 12:44 PM IST
1.What is Global Terrorism Index
क्या है Global Terrorism Index
ग्लोबल टेररिज़्म इंडेक्स एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, इसमें दुनिया के 163 देशों में आतंकवाद के असर को एनालाइज़ किया जाता है. इस एनालिसिस के आधार पर देशों को 0 से 10 के बीच का स्कोर दिया जाता है. 0 माने आतंकवाद का कोई असर नहीं, 10 माने सबसे ज्यादा असर. GTI एक सालाना रिपोर्ट है जिसे ऑस्ट्रेलिया की इंस्टीट्यूट फॉर इकॉनमिक्स और पीस निकालती है. फोटो- AI Generated
2.Pakistan Tops Global Terrorism Index
ग्लोबल टेररिज़्म इंडेक्स में पाकिस्तान नंबर-1
साल 2025 में पाकिस्तान में आतंकवाद की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई. तहरीक-ए-तालीबान और बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में कई हमले किए. पाकिस्तान में हुए 74 प्रतिशत हमले बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से किए गए. GTI में पाकिस्तान को 8.574 स्कोर दिया गया है. पाकिस्तान में साल 2025 में आतंकवाद की 1045 घटनाएं हुईं. इन घटनाओं में 1139 लोग मारे गए थे. ये पहली बार है जब पाकिस्तान ने GTI में टॉप किया है. हालांकि, शुरुआत से ही पाकिस्तान टॉप 10 देशों में शामिल रहा है. (फोटो- कैन्वा)
3.Top 5 Countries in Global Terrorism Index
Global Terrorism Index में टॉप 5 देश कौन से हैं
GTI में 8.324 स्कोर के साथ बुर्कीना फासो दूसरे नंबर पर है. यहां एक साल में आतंकवाद से जुड़ी 59 घटनाएं हुईं, जिनमें 846 लोग मारे गए. तीसरे नंबर पर 7.82 स्कोर के साथ नाइजर है. यहां 2025 में आतंकवाद से जुड़ी 88 घटनाएं हुईं, उन घटनाओं में 703 लोगों की मौत हुई. चौथे स्थान पर 7.79 स्कोर के साथ नाइजीरिया है. यहां एक साल में आतंकवाद से जुड़ी 171 घटनाएं हुईं और 750 मौतें हुईं. पांचवे स्थान पर 7.58 स्कोर के साथ माली है. यहां बीते साल आतंकवाद से जुड़ी 106 घटनाएं हुईं और 341 लोगों की मौत हुई. (फोटो- कैन्वा)
4.Israel Ranks 10 in Global Terrorism Index
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 10वें स्थान पर आता है इजरायल
इस वक्त अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है. इस युद्ध की शुरुआत करने वाला इजरायल ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 10वें स्थान पर है. इजरायल का स्कोर 6.79 है. यहां आतंकवाद से जुड़ी 9 घटनाएं हुईं, जिनमें 5 मौतें दर्ज की गईं. (फोटो- कैन्वा)
5.US and Iran Rank in Global Terrorism Index
US-Iran ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में किस पायदान पर
इस इंडेक्स में 5.48 स्कोर के साथ ईरान 18वें स्थान पर है. साल 2025 में ईरान में आतंकवाद से जुड़ी 2 घटनाएं हुईं, इन घटनाओं में 13 लोगों की मौत हुई. वहीं, इस इंडेक्स में अमेरिका 28वें पायदान पर है. अमेरिका का स्कोर 4.5 है. वहां साल 2025 में आतंकवाद से जुड़ी 13 घटनाएं हुईं, जिनमें 28 लोगों की मौत हुई. (फोटो- कैन्वा)
6.Most dangerous Terrorist Organizations
सबसे खतरनाक आतंकी संगठन कौन से हैं
GTI के मुताबिक, 2025 में दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट है. उसके बाद नुसरत अल-इस्लाम वल मुस्लिमीन (JNIM) सबसे खतरनाक है. दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालीबान है. (फोटो- कैन्वा)