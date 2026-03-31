Largest Coal Producing Country: दुनिया के इस देश की धरती से निकलता है सबसे ज्यादा कोयला, भारत की रैंकिंग कर देगी हैरान

1 . इस में देश होता है कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन

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इन दिनों मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी युद्ध की वजह एलपीजी, पेट्रोल, डीजल जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई में बाधा आ रही है. ऐसे में लोगों का ध्यान एक बार फिर से एनर्जी के बाकी विकल्पों पर ध्यान गया है, जिसमें सबसे आगे कोयला है. यह सदियों से लेकर आज भी ग्लोबल एनर्जी का सबसे बड़ा ईधन बना हुआ है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किस देश में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है?



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