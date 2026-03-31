Largest Coal Producing Country: दुनिया के इस देश की धरती से निकलता है सबसे ज्यादा कोयला, भारत की रैंकिंग कर देगी हैरान

दुनिया
Anil | Mar 31, 2026, 02:38 PM IST
1.इस में देश होता है कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन
इन दिनों मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी युद्ध की वजह एलपीजी, पेट्रोल, डीजल जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई में बाधा आ रही है. ऐसे में लोगों का ध्यान एक बार फिर से एनर्जी के बाकी विकल्पों पर ध्यान गया है, जिसमें सबसे आगे कोयला है. यह सदियों से लेकर आज भी ग्लोबल एनर्जी का सबसे बड़ा ईधन बना हुआ है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किस देश में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है?
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2.कौन सा है वो देश?
Energy Institute’s Statistical Review of World Energy के डेटा के मुताबिक, कोयले उत्पादन के मामले में भारत का पड़ोसी देश चीन सबसे आगे हैं, जहां कोयला का सबसे ज्यादा होता है. रिपोर्ट्स की मानें, यहां पूरी दुनिया के कुल उत्पादन का आधे से भी ज्यादा कोयला निकलता है.
3.कोयला खपत में सबसे आगे है चीन
चीन हर साल लगभग 4.8 अरब टन से ज्यादा कोयला का उत्पादन करता है और इस मामले में वह तेजी आगे बढ़ रहा है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चीन इसके साथ पूरी दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा खरीदार और इस्तेमाल करने वाला देश भी बना हुआ है.
4.चीन की विशाल फैक्ट्रियों को बिजली देता है कोयला
रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन का सबसे ज्यादा कोयला इनर मंगोलिया और शिनजियांग जैसे नाम के प्रांतों से आता हैं. अपने देश की विशालकालय फैक्ट्रियों में मौजूद बड़ी मशीनों को दिनभर चलाने के लिए जिस भारी बिजली की जरूरत होती है, उस काम में कोयला का सबसे अधिक इ्स्तेमाल हो रहा है.
5.भारत है दूसरे स्थान पर
भारत भी इसे मामले में पीछे नहीं है, क्योंकि कोयला उत्पादक के क्षेत्र में भारत का स्थान दूसरा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, भारत ने 2030 तक 1.05 अरब टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो पूरी दुनिया का लगभग 11.7 प्रतिशत है. कोयला भारत के विद्युत क्षेत्र की रीढ़ है, जो देश की 70 प्रतिशत से ज्यादा बिजली का उत्पादन करता है.
6.इंडोनेशिया है कोयला एक्सपोर्ट हब
इंडोनेशिया को पूरी दुनिया में कोयला एक्सपोर्ट करने का हब माना जाता है, हालांकि उत्पादन के मामले में दुनिया में यह तीसरे नंबर पर आता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां से निकलने वाले ज्यादातर कोयले का इस्तेमाल भारत और साउथ-ईस्ट एशिया के पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए होता है.