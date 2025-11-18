FacebookTwitterYoutubeInstagram
जांच एजेंसियों को डॉ आदिल की डायरी मिली, डायरी में 25 लोगों के फोन नंबर, कुछ कोडवर्ड और लोकेशन लिखे, जांच एजेंसियां कर रही हैं इन छात्रों की जांच | सुकमा में सुरक्षाबलों-नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में माओवादी नेता हिडमा मारा गया, हिडमा की पत्नी और साथी भी ढेर

Dhurandhar Trailer: मल्टीस्टारर थ्रिलर फिल्म Dhurandhar का ट्रेलर रिलीज आज, रणवीर सिंह के साथ नजर आएंगे ये बड़े सितारे

मक्का-मदीना में बस एक्सीडेंट में मारे गए उमरा यात्रियों का शव भारत क्यों नहीं लाया जा सकता है?

दिल्ली धमाके के मास्टरमाइंड उमर ने सुसाइड बॉम्बिंग पर जो कहा वो हर जेहदी की खोल देगा आंख, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

दिल्ली की वायु गुणवत्ता AQI 600 के करीब, राजधानी क्षेत्र में GRAP-4 लागू, प्रत्येक GRAP चरण के तहत प्रतिबंधों के बारे में जानें

रोहिणी आचार्य के पति समरेश सिंह के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें उनका प्रोफेशन

Unexplored Places Of World: दुनिया की वे खतरनाक जगहें जहां मौत भी कांपती है, यहां जाना किसी के बस का नहीं

HomePhotos

दुनिया

Unexplored Places Of World: दुनिया की वे खतरनाक जगहें जहां मौत भी कांपती है, यहां जाना किसी के बस का नहीं

दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी खतरनाक जगहें हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है. आज इस लेख में हम आपको ऐसी ही जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं.

सुमित तिवारी | Nov 18, 2025, 09:19 AM IST

1.वेले दो जावारी, ब्राजील 

वेले दो जावारी, ब्राजील 
1

33000 वर्ग मील में फैली ये जगह अमेजन के बीच में बसी है. यहां पर 19 संपर्कविहीन मूल निवासी जनजातियों का घर है. यहां की यात्रा न सिर्फ परिवहन की दृष्टि से बल्कि नैतिक और कानूनी तरीके से भी प्रतिबंधित है. यहां कि जनजातियां अपनी भूमि की रक्षा के लिए बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी संपर्क नहीं रखना चाहती है और न ही किसी का आना पसंद करती है. 

2.सैंडी द्वीप, दक्षिण प्रशांत 

सैंडी द्वीप, दक्षिण प्रशांत 
2

सैंडी द्वीप समुद्री मानचित्र, विश्व मानचित्र और यहां तक की गूगल मैप्स पर भी दिखाई देता था. लेकिन जब वैज्ञानिकों ने यहां जाकर इसकी खोज की तो पता चला कि यहां पर इस तरह की कोई स्थान है ही नहीं.

3. पेटागोनिया, अर्जेंटीना और चिली यहां के बर्फ के मैदानों की वजह से यह काफी ज्यादा कठिन और खतरनाक है. लगभग दक्षिणी ध्रुव तक फैला पैटागोनिया ग्लेशियर, वर्षावन और विशाल हिमक्षेत्रों की जगह है.

पेटागोनिया, अर्जेंटीना और चिली यहां के बर्फ के मैदानों की वजह से यह काफी ज्यादा कठिन और खतरनाक है. लगभग दक्षिणी ध्रुव तक फैला पैटागोनिया ग्लेशियर, वर्षावन और विशाल हिमक्षेत्रों की जगह है.
3

4.नॉर्दर्न फॉरेस्ट कंपलेक्स, म्यांमार 

नॉर्दर्न फॉरेस्ट कंपलेक्स, म्यांमार 
4

यह जगह प्राचीन वनों और कई लुफ्तहांसा प्रजातियों का क्षेत्र है. सालों से लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने अनजाने में इस जगह को व्यापक विकास से बचा लिया है. हालांकि आज वनों की कटाई काफी ज्यादा तेजी से हो रही है और ज्यादातर नुकसान शोधकर्ताओं के आकलन से भी तेजी से हो रहा है.

5.नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, भारत

नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, भारत
5

यह बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के दक्षिणी सिरे पर अंडमान द्वीप समूह के एक हिस्से के रूप में स्थित है. यह सेंटिनलीज जनजाति का घर है. यह जनजाति आधुनिक दुनिया से लगभग अछूती रही है. यहां रहने वाले लोग अपनी जमीन बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. 
 

