Unexplored Places Of World: दुनिया की वे खतरनाक जगहें जहां मौत भी कांपती है, यहां जाना किसी के बस का नहीं

1 . वेले दो जावारी, ब्राजील

1

33000 वर्ग मील में फैली ये जगह अमेजन के बीच में बसी है. यहां पर 19 संपर्कविहीन मूल निवासी जनजातियों का घर है. यहां की यात्रा न सिर्फ परिवहन की दृष्टि से बल्कि नैतिक और कानूनी तरीके से भी प्रतिबंधित है. यहां कि जनजातियां अपनी भूमि की रक्षा के लिए बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी संपर्क नहीं रखना चाहती है और न ही किसी का आना पसंद करती है.