Unexplored Places Of World: दुनिया की वे खतरनाक जगहें जहां मौत भी कांपती है, यहां जाना किसी के बस का नहीं

सुमित तिवारी | Nov 18, 2025, 09:19 AM IST
1.वेले दो जावारी, ब्राजील
33000 वर्ग मील में फैली ये जगह अमेजन के बीच में बसी है. यहां पर 19 संपर्कविहीन मूल निवासी जनजातियों का घर है. यहां की यात्रा न सिर्फ परिवहन की दृष्टि से बल्कि नैतिक और कानूनी तरीके से भी प्रतिबंधित है. यहां कि जनजातियां अपनी भूमि की रक्षा के लिए बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी संपर्क नहीं रखना चाहती है और न ही किसी का आना पसंद करती है.
2.सैंडी द्वीप, दक्षिण प्रशांत
सैंडी द्वीप समुद्री मानचित्र, विश्व मानचित्र और यहां तक की गूगल मैप्स पर भी दिखाई देता था. लेकिन जब वैज्ञानिकों ने यहां जाकर इसकी खोज की तो पता चला कि यहां पर इस तरह की कोई स्थान है ही नहीं.
3. पेटागोनिया, अर्जेंटीना और चिली यहां के बर्फ के मैदानों की वजह से यह काफी ज्यादा कठिन और खतरनाक है. लगभग दक्षिणी ध्रुव तक फैला पैटागोनिया ग्लेशियर, वर्षावन और विशाल हिमक्षेत्रों की जगह है.
4.नॉर्दर्न फॉरेस्ट कंपलेक्स, म्यांमार
यह जगह प्राचीन वनों और कई लुफ्तहांसा प्रजातियों का क्षेत्र है. सालों से लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने अनजाने में इस जगह को व्यापक विकास से बचा लिया है. हालांकि आज वनों की कटाई काफी ज्यादा तेजी से हो रही है और ज्यादातर नुकसान शोधकर्ताओं के आकलन से भी तेजी से हो रहा है.
5.नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, भारत
यह बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के दक्षिणी सिरे पर अंडमान द्वीप समूह के एक हिस्से के रूप में स्थित है. यह सेंटिनलीज जनजाति का घर है. यह जनजाति आधुनिक दुनिया से लगभग अछूती रही है. यहां रहने वाले लोग अपनी जमीन बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं.