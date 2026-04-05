Energy Lockdown: भारत के इस पड़ोसी देश में 'लॉकडाउन' की स्थिति, सिर्फ 9 से 5 खुलेंगे ऑफिस, 2 दिन पूरी तरह बंद

1 . नेपाल में 2 दिन बंद रहेंगे सभी दफ्तर

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नेपाल सरकार ने ईंधन के संकट को कम करने के लिए हफ्ते में 2 दिन छुट्टी रखने का फैसला किया है. बालेन शाह सरकार आदेश जारी किया है कि शनिवार और रविवार सभी सरकारी और शैक्षिक संस्थानों बंद रखे जाएंगे. नेपाल में अभी तक हफ्ते में एक छुट्टी होती थी.

