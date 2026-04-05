Energy Lockdown: भारत के इस पड़ोसी देश में 'लॉकडाउन' की स्थिति, सिर्फ 9 से 5 खुलेंगे ऑफिस, 2 दिन पूरी तरह बंद

दुनिया
रईश खान | Apr 05, 2026, 05:55 PM IST
1.नेपाल में 2 दिन बंद रहेंगे सभी दफ्तर
नेपाल सरकार ने ईंधन के संकट को कम करने के लिए हफ्ते में 2 दिन छुट्टी रखने का फैसला किया है. बालेन शाह सरकार आदेश जारी किया है कि शनिवार और रविवार सभी सरकारी और शैक्षिक संस्थानों बंद रखे जाएंगे. नेपाल में अभी तक हफ्ते में एक छुट्टी होती थी.
2.दफ्तरों का टाइम भी बदला
नेपाल सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षामंत्री सस्मित पोखरेल ने बताया कि सभी सरकारी दफ्तरों का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया है. नई व्यवस्था सोमवार यानी 6 अप्रैल से लागू होगी. (फोटो:AI)
3.पुराने वाहनों को बंद करने की तैयारी
मंत्री ने बताया कि पेट्रोल की कमी के चलते यह फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि पुराने पेट्रोल-डीजल के वाहनों पर रोक या उनको इलेक्ट्रिक में बदलने पर भी जल्द फैसला लिया जा सकता है.
4.नेपाल में पेट्रोल की कीमत (Nepal Petrol Price Today)
नेपाल में पेट्रोल की कीमत 170 से 202 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है. देश में ATF की कीमतें भी बढ़ गई हैं. नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन (NOC) ने 116.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है.
5.नेपाल किस देश से खरीदता है सबसे ज्यादा तेल?
नेपाल लगभग 65% आयल भारत से खरीदता है. नेपाल तेल निगम हर साल लगभग 71,673 किलोलीटर तेल भारत से लेता है.