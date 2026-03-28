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Energy Lockdown: इन 5 देशों में 'लॉकडाउन' तक पहुंचा फ्यूल संकट, जानें लिस्ट में कहां है भारत?

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दुनिया

Energy Lockdown: इन 5 देशों में 'लॉकडाउन' तक पहुंचा फ्यूल संकट, जानें लिस्ट में कहां है भारत?

Fuel Crisis: रूस-यूक्रेन की बीच पिछले 4 साल से युद्ध चल रहा है, लेकिन एनर्जी के लिए दुनिया इतनी बेताब कभी नहीं हुई जितना US-इजरायल और ईरान वॉर ने कर दिया है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करके दुनिया में तेल-गैस का संकट ला दिया है. हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ देशों में 'एनर्जी लॉकडाउन' की नौबत आ गई है.

रईश खान | Mar 28, 2026, 10:41 PM IST

1.श्रीलंका (Sri Lanka)

श्रीलंका (Sri Lanka)
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BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्यूल क्राइसिस के चलते श्रीलंका ने हर बुधवार को सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) घोषित कर दिया है.  स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में हफ्ते में चार दिन ही काम हो सकेगा. हालांकि, इसका असर हेल्थ और इमिग्रेशन अथॉरिटी जैसी जरूरी सर्विस देने वाली वाली सरकारी संस्थाओं पर नहीं पड़ेगा. इतना ही नहीं, प्राइवेट कारें एक बार में 15 लीटर और बाइक-स्कूटी 5 लीटर ही तेल भरवा सकेंगी. एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि हालात नहीं सुधरे तो देश में 'एनर्जी लॉकडाउन' पर विचार किया जा सकता है.

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2.म्यांमार (Myanmar)

म्यांमार (Myanmar)
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Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, म्यांमार में फ्यूल संकट की वजह से वाहनों के लिए 'Even-Odd' नियम लागू कर दिया गया है. लाइसेंसिंग स्कीम के तहत 0, 2, 4, 6, 8 से शुरू होने वाली नंबर प्लेट की गाड़ियां ईवन तारीख के दिन चलेंगी, जबकि 1, 3, 5, 7, और 9 नबंर प्लेट की गाड़ियां ऑड नंबर पर चलेंगी.  अधिकारियों का कहना है कि म्यांमार सरकार लॉकडाउन पर विचार कर रही है.
 

3.पाकिस्तान (Pakistan)

पाकिस्तान (Pakistan)
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शहबाज शरीफ सरकार ने फ्यूल संकट की वजह से स्कूलों को 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान किया है. साथ ही कर्मचारियों के लिए वर्क-फ्रॉम-होम (WFH) अनिवार्य कर दिया है. डॉन न्यूज के मुताबिक, सिंध के लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि फ्यूल बचाने के उपाय के तौर पर सरकार 'स्मार्ट लॉकडाउन' पर विचार कर रही है.
 

4.बांग्लादेश (Bangladesh)

बांग्लादेश (Bangladesh)
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बांग्लादेश में भी हालात खराब होते जा रहे हैं. देश में पेट्रोल की कीमत 300 टका प्रति लीटर को पार कर गई है. लोग कई घंटों की लाइन में लगकर पेट्रोल पंपों फ्यूल भरवा रहे हैं.  बहुत पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं. बिजली की भारी कटौती शुरू हो गई है. स्कूलों की रमजान से ही छुट्टियां कर रखी हैं.
 

TRENDING NOW

5.वियतनाम (Vietnam)

वियतनाम (Vietnam)
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वियतनाम में फ्यूल की कीमतें 50-60% बढ़ गई हैं. जिसके कारण देश के एविएशन सेक्टर ने अप्रैल से फ्लाइट्स कम करने का फैसला किया है. सभी दफ्तरों में वर्क-फ्रॉम-होम कर दिया गया है. गैर-जरूरी यात्राओं पर पाबंदी लगा दी गई हैं. एक अधिकारी ने बताया कि हालात नहीं सुधरे तो  'लॉकडाउन' लगाने पर विचार किया जा सकता है.
 

6.भारत में क्या है स्थिति?

भारत में क्या है स्थिति?
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रिवार के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि देश में किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा. हमें टीम की तरह काम करना होगा और Covid-19 की तरह इस मुसीबत से निपटना होगा. उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि पेट्रोल-डीजल और LPG गैस पर्याप्त उपलब्धता है, बस जमाखोरों पर नजर रखें.
 

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