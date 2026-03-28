Energy Lockdown: इन 5 देशों में 'लॉकडाउन' तक पहुंचा फ्यूल संकट, जानें लिस्ट में कहां है भारत?

1 . श्रीलंका (Sri Lanka)

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BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्यूल क्राइसिस के चलते श्रीलंका ने हर बुधवार को सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) घोषित कर दिया है. स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में हफ्ते में चार दिन ही काम हो सकेगा. हालांकि, इसका असर हेल्थ और इमिग्रेशन अथॉरिटी जैसी जरूरी सर्विस देने वाली वाली सरकारी संस्थाओं पर नहीं पड़ेगा. इतना ही नहीं, प्राइवेट कारें एक बार में 15 लीटर और बाइक-स्कूटी 5 लीटर ही तेल भरवा सकेंगी. एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि हालात नहीं सुधरे तो देश में 'एनर्जी लॉकडाउन' पर विचार किया जा सकता है.