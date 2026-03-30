बसों का किराया free, 26-27C पर चलाओ AC... 'Energy Lockdown' में उठाने पड़ रहे कैसे-कैसे कदम, पढ़ें पूरी लिस्ट

दुनिया
मोहम्मद साबिर | Mar 30, 2026, 11:40 PM IST
1.UK (यूके)
मोटरिंग संगठन आरएसी के अनुसार, ब्रिटेन में ज्यादातर बिजली नेचुरल गैस और नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable energy) से बनाई जाती है. लेकिन दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से पेट्रोल के दाम पिछले 18 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं. हालांकि कम आय वाले परिवार हीटिंग के लिए तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें खर्च में मदद देने के लिए सरकार एक £53 मिलियन पाउंड (करीब 530 लाख पाउंड) का पैकेज दे रही है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री ने मार्च में ही किया था.
2.China (चीन)
दुनिया में तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश चीन है और वो लंबे समय से तेल जमा कर रहा है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में चीन ने सस्ते कच्चे तेल और खाड़ी देशों से ज्यादा सप्लाई का फायदा उठाकर करीब 900 मिलियन बैरल तेल का बड़ा भंडार बना लिया है. लेकिन चीन का ये स्टॉक उसके सिर्फ तीन महीने के बराबर ही है. हालांकि चीन की सरकार ने अपने देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को कंट्रोल में करने के लिए अपनी तेल रिफाइनरियों को कुछ समय के लिए ईंधन का निर्यात (export) रोकने का आदेश दिया है.
3.India (भारत)
भारत के तेल मंत्रालय ने 26 मार्च को कहा कि देश ने अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की सप्लाई पक्की कर ली है. इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो घबराकर ज्यादा खरीदारी से बचें. भारत का करीब आधा कच्चा तेल और गैस का बड़ा हिस्सा आमतौर पर Strait of Hormuz के रास्ते आता है. लेकिन मंत्रालय ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की काफी ज्यादा उपलब्धता है, जो किसी भी सप्लाई रुकावट की भरपाई करने के लिए पर्याप्त है.
4.Ireland (आयरलैंड)
आयरलैंड ने इससे बचने के लिए कई कदम उठाए हैं. इसमें पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करना भी शामिल है. सरकार ने करीब €235 मिलियन के पैकेज के तहत नेशनल ऑयल रिजर्व एजेंसी (NORA) के चार्ज हटाने से घरेलू हीटिंग तेल सस्ता हो जाएगा, जबकि ग्रीन डीजल पर टैक्स (एक्साइज ड्यूटी) में भी कटौती की गई है.
5.Australia (ऑस्ट्रेलिया)
ऑस्ट्रेलिया के दो राज्यों में लोगों को कम गाड़ी चलाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया गया है. विक्टोरिया में ट्रेन, ट्राम और बसों में सफर मंगलवार से पूरे अप्रैल तक मुफ्त रहेगा. इसके अलावा तस्मानिया में लोग सोमवार से जून के अंत तक बस, कोच और फेरी में बिना पैसे दिए यात्रा कर सकेंगे.
6.Egypt (मिस्र)
मिस्र काफी हद तक दूसरे देशों से लिए गए तेल पर निर्भर है. इसी वजह से देश ने ईंधन की खपत कम करने और सरकारी खर्च को कंट्रोल में रखने के लिए कई अस्थायी कदम उठाए हैं. सरकार ने दुकानों, रेस्तरां और कैफे को अगले महीने तक हर रात 9 बजे बंद करने के लिए कहा है. साथ ही, स्ट्रीट लाइट और सड़क किनारे के विज्ञापनों की रोशनी भी कम की जा रही है. हालांकि, होटल और टूरिस्ट जगहों को इस नियम से छूट दी गई है.
7.Philippines (फिलीपींस)
फिलीपींस ने नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है. सरकार ने परिवहन चालकों को सब्सिडी देने, नौका सेवाओं को कम करने और सिविल सेवकों के लिए चार दिन कार्य हफ्ता लागू करने की पेशकश की है.
8.Sri Lanka (श्रीलंका)
श्रीलंका पहले ही वित्तीय संकट से गुजर चुका है. ऐसे में सरकार ने ईंधन संरक्षण के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों जैसे सरकारी संस्थानों के लिए बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है.
9.Thailand (थाईलैंड)
थाईलैंड सरकार ने बिजली बचाने के लिए लोगों से कहा है कि वो जैकेट उतारें, ताकि एयर कंडीशनर कम चलाना पड़े और ऊर्जा की खपत कम हो सके. थाईलैंड में लोगों को सलाह दी गई है कि वो AC को 26-27 डिग्री पर रखें. इसके अलावा सभी सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है.
10.Bangladesh (बांग्लादेश)
बांग्लादेश सरकार ने ऊर्जा खपत को सीमित करने के लिए और अधिक योजनाबद्ध ब्लैकआउट लागू किए हैं. इसके अलावा अधिकांश वाहनों के लिए ईंधन की बिक्री में भी कटौती शुरू कर दी. वहीं बांग्लादेश ने युद्ध शुरू होते ही अपने विश्वविद्यालयों को तुरंत बंद कर दिया था.