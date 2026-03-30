बसों का किराया free, 26-27C पर चलाओ AC... 'Energy Lockdown' में उठाने पड़ रहे कैसे-कैसे कदम, पढ़ें पूरी लिस्ट

2 . China (चीन)

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दुनिया में तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश चीन है और वो लंबे समय से तेल जमा कर रहा है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में चीन ने सस्ते कच्चे तेल और खाड़ी देशों से ज्यादा सप्लाई का फायदा उठाकर करीब 900 मिलियन बैरल तेल का बड़ा भंडार बना लिया है. लेकिन चीन का ये स्टॉक उसके सिर्फ तीन महीने के बराबर ही है. हालांकि चीन की सरकार ने अपने देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को कंट्रोल में करने के लिए अपनी तेल रिफाइनरियों को कुछ समय के लिए ईंधन का निर्यात (export) रोकने का आदेश दिया है.

