1 . पीएम मोदी ने मनीला दौरे में वर्ल्ड लीडर्स को दिए खास गिफ्ट्स

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के मनीला दौरे के दौरान दुनिया के बड़े नेताओं को पारंपरिक भारतीय कलाकृतियां और हस्तशिल्प भेंट किए. इन उपहारों में भारत की अलग-अलग क्षेत्रों की कारीगरी और सांस्कृतिक विरासत की झलक मिली. आगे जानें पीएम मोदी ने आसियान और क्वाड लीडर्स को क्या-क्या गिफ्ट दिए.



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