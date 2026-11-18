दुनिया
Jaya Pandey | Nov 18, 2026, 10:54 AM IST
1.पीएम मोदी ने मनीला दौरे में वर्ल्ड लीडर्स को दिए खास गिफ्ट्स
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के मनीला दौरे के दौरान दुनिया के बड़े नेताओं को पारंपरिक भारतीय कलाकृतियां और हस्तशिल्प भेंट किए. इन उपहारों में भारत की अलग-अलग क्षेत्रों की कारीगरी और सांस्कृतिक विरासत की झलक मिली. आगे जानें पीएम मोदी ने आसियान और क्वाड लीडर्स को क्या-क्या गिफ्ट दिए.
(All Images: ANI)
2.ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को जयपुर ब्लू पॉटरी
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को राजस्थान की मशहूर जयपुर ब्लू पॉटरी गिफ्ट की गई. इसकी सफेद सतह पर कोबाल्ट ब्लू रंग के खूबसूरत डिजाइन बनाए जाते हैं. फूल-पत्तियों, पक्षियों और ज्योमेट्रिक पैटर्न वाली यह कला जयपुर की खास पहचान है.
3.जापान की प्रधानमंत्री को बनारसी सिल्क स्टोल
जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को सधेली बॉक्स में रॉयल ब्लू बनारसी कातन सिल्क स्टोल गिफ्ट किया गया. कातन सिल्क से बना यह स्टोल बनारस की पुरानी बुनाई परंपरा को दिखाता है. इसके बारीक डिजाइन और रॉयल ब्लू रंग इसे खास बनाते हैं.
4.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गोल्डन पिचवाई पेंटिंग
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राजस्थान के नाथद्वारा की गोल्डन पिचवाई पेंटिंग भेंट की गई. कपड़े पर बनाई जाने वाली इस पारंपरिक कला में कमल, गाय, पेड़ और सजावटी बॉर्डर जैसे डिजाइन होते हैं. इसमें रंगों के साथ सोने की बारीक डिटेलिंग की जाती है जो इसे रॉयल लुक देती है.
5.फिलीपींस की फर्स्ट लेडी को पश्मीना शॉल
फिलीपींस की फर्स्ट लेडी लुईस अरनेटा-मार्कोस को पेपर मैशे बॉक्स में पारंपरिक कश्मीरी पश्मीना शॉल गिफ्ट की गई. पश्मीना चांगथांगी बकरी के महीन ऊन से तैयार होती है और अपनी मुलायम बनावट, गर्माहट और हल्के वजन के लिए मशहूर है. इसके साथ बॉक्स में कश्मीर की पेपर मैशे कला की झलक भी देखने को मिली.
6.फिलीपींस के राष्ट्रपति को कश्मीरी सिल्क कारपेट
फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को पारंपरिक कश्मीरी सिल्क कारपेट गिफ्ट किया गया. इसे हाथ से बुनने में हजारों गांठें लगाई जाती हैं और कई कारपेट तैयार होने में महीनों से लेकर साल तक लग जाते हैं. फूलों, चिनार के पत्तों और ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला यह कारपेट कश्मीर की कला को दिखाता है.
7.ब्रुनेई के सुल्तान को बीदरी फ्लावर पॉट
ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया को भी बीदर का बीदरी सिल्वर इनले फ्लावर पॉट दिया गया. इस मेटलक्राफ्ट में फूलों और ज्योमेट्रिक डिजाइन को चांदी से उकेरा जाता है. इसकी काली सतह पर चांदी की चमक बेहद खूबसूरत दिखती है.
8.म्यांमार को बीदरी सिल्वर इनले फ्लावर पॉट
म्यांमार को कर्नाटक के बीदर का मशहूर बीदरी सिल्वर इनले फ्लावर पॉट भेंट किया गया. यह जिंक और कॉपर के मिश्रण से बनाया जाता है जिस पर चांदी की बारीक नक्काशी होती है. इसकी खास काली फिनिश और चांदी के डिजाइन इसे अलग पहचान देते हैं. इस कला को जीआई टैग भी मिला हुआ है.
9.कंबोडिया के प्रधानमंत्री को डोकरा बोट
कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट को पारंपरिक डोकरा कला से बनी नाव गिफ्ट की गई. इसे धातु ढालने की पारंपरिक लॉस्ट वैक्स तकनीक से तैयार किया जाता है. नाव पर बनी आकृतियां और पक्षी सामूहिक जीवन, सहयोग और प्रकृति के साथ तालमेल को दिखाते हैं.
10.इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को चोल कांस्य मूर्ति
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को पारंपरिक चोल कांस्य मूर्ति गिफ्ट की गई. दक्षिण भारत में चोल राजवंश के दौरान इस कला को काफी पहचान मिली थी. इसे लॉस्ट वैक्स तकनीक से तैयार किया जाता है, जिसमें हर मूर्ति को अलग-अलग ढालकर बनाया जाता है.
11.लाओस के प्रधानमंत्री को रोज क्वार्ट्ज एलिफेंट
लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफंडोन को रोज क्वार्ट्ज से बना हाथी गिफ्ट किया गया. गुलाबी रंग के इस पत्थर को हाथ से तराशकर पॉलिश किया जाता है और फिर उस पर सोने की बारीक सजावट की जाती है. भारतीय परंपरा में हाथी ताकत, बुद्धिमत्ता, सम्मान और शाही वैभव का प्रतीक है.
12.मलेशिया के प्रधानमंत्री को सिल्वर उरली
मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को पीएम मोदी ने चांदी की सजावट वाली पारंपरिक उरली भेंट की. यह एक सजावटी बर्तन है जिसे पानी और तैरते फूलों से सजाया जाता है. भारतीय परंपरा में इसे खुशहाली, पवित्रता, मेहमाननवाजी और आपसी सद्भाव का प्रतीक माना जाता है.
13.थाईलैंड के प्रधानमंत्री को रोगन आर्ट पेंटिंग
थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नवीराकुल को गुजरात के कच्छ की पारंपरिक रोगन आर्ट पेंटिंग गिफ्ट की गई. इस कला में अरंडी के तेल से तैयार गाढ़े रंगों का इस्तेमाल कपड़े पर बारीक डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है. कच्छ के निरोना गांव की यह कला अपनी खूबसूरत पैटर्न और खास तकनीक के लिए मशहूर है.
14.तिमोर-लेस्ते के प्रधानमंत्री को एगेट बाउल
तिमोर-लेस्ते के प्रधानमंत्री के राला जनाना गुस्माओ को गुजरात के खंभात का हाथ से बना एगेट बाउल दिया गया. एगेट एक खास तरह का रंगीन पत्थर है जिस पर प्राकृतिक धारियां होती हैं. खंभात में कारीगर इस पत्थर को काटकर, आकार देकर और पॉलिश करके खूबसूरत बर्तन बनाते हैं.
15.वियतनाम के प्रधानमंत्री को लेदर वॉल हैंगिंग
पीएम मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग को पारंपरिक इंडियन लेदर वॉल हैंगिंग गिफ्ट की. इसमें खास तरह से तैयार किए गए चमड़े पर हाथ से डिजाइन बनाया जाता है और फूलों, ज्योमेट्रिक और दूसरे पारंपरिक पैटर्न को उकेरा जाता है.