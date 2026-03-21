US-Iran युद्ध ने इन 4 देशों को कर दिया मालामाल, तीसरा नाम हैरान कर देगा

5 . Is India benefitting from US-Iran War?

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क्या भारत को भी मिल रहा है फायदा?

जानकारों की मानें तो इस युद्ध से भारत को न ही कोई बड़ा नुकसान होता दिख रहा है और न ही फायदा. युक्रेन युद्ध शुरू होने पर भारत ने रूस और दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदा, उसे रिफाइन किया और फिर उसे उन देशों को बेचा जो तेल की किल्लत झेल रहे थे. जिससे देश को विदेशी मुद्रा का बड़ा फायदा हुआ था. इस युद्ध में भी भारत ने ईरान से बात करके अपने जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकालने की सहमति बना ली है. वहीं, भारत ने रूस से तेल खरीदना दोबारा शुरू कर दिया है. यानी, भारत में सप्लाई का संकट फिलहाल नहीं है, हालांकि भारत भी बढ़ी हुई कीमतों पर तेल खरीद रहा है. LPG की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, स्पीड पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाई गई है. आशंका है कि सरकार को पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ाने का फैसला भी लेना पड़ सकता है, अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है. फोटो- कैन्वा