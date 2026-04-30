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जिस मिसाइल को सबसे खतरनाक बता रहा पाकिस्तान, उसे मिनटों में धुआं-धुआं कर देगा S-400, लॉन्चिंग में ही खुल गई पोल!

दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन एक नए दौर में पहुंच गया है. हाल ही में पाकिस्तानी सेना द्वारा अपनी नई मिसाइल का ट्रेनिंग लॉन्च करना रक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

Gaurav Barar | Apr 30, 2026, 09:50 AM IST

1.पाकिस्तान का नया स्ट्राइक हथियार

पाकिस्तान का नया स्ट्राइक हथियार
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दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ और सामरिक संतुलन के बीच, पाकिस्तानी सेना ने अपने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह-II (Fateh-II) का सफल ट्रेनिंग लॉन्च कर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है. हालांकि, यह लॉन्च जितना अपनी तकनीकी प्रगति को दिखाने के लिए है, उतना ही भारत के अभेद्य रक्षा कवच को चुनौती देने की एक कोशिश भी माना जा रहा है. (Source- X)

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2.एक गाइडेड मल्टी-लॉन्च रॉकेट सिस्टम

एक गाइडेड मल्टी-लॉन्च रॉकेट सिस्टम
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पाकिस्तानी सेना की आर्मी रॉकेट फोर्स द्वारा संचालित यह मिसाइल सिस्टम मूल रूप से एक गाइडेड मल्टी-लॉन्च रॉकेट सिस्टम है. सेना के आधिकारिक बयान के अनुसार, फतह-II उन्नत एवियोनिक्स और अत्याधुनिक सैटेलाइट-इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस है. 
 

3.मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक

मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक
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पाकिस्तान का दावा है कि इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है, जो इसके पिछले संस्करण फतह-I (140 किमी) की तुलना में एक बड़ा छलांग है. 400 किमी की यह रेंज सीधे तौर पर भारत के सीमावर्ती सैन्य ठिकानों, रडार नेटवर्क और रणनीतिक एयरबेसों को खतरे के दायरे में लाने के उद्देश्य से निर्धारित की गई है.

4.तकनीकी विशेषताएं क्या हैं?

तकनीकी विशेषताएं क्या हैं?
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रक्षा विशेषज्ञों के लिए इस मिसाइल की सबसे चिंताजनक बात इसकी फ्लैट ट्रैजेक्टरी यानी सीधी और कम ऊंचाई वाली उड़ान है. इसका सर्कुलर प्रोबेबल एरर 10 मीटर से कम है, जो इसे बेहद सटीक बनाता है. यह 8-व्हील ड्राइव ट्रक पर तैनात है, जिससे इसे लॉन्च के तुरंत बाद स्थान बदलने की सुविधा मिलती है. (AI Image)

TRENDING NOW

5.रडार से बचाव

रडार से बचाव
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पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत, इसकी कम ऊंचाई वाली उड़ान इसे शुरुआती चरण में रडार की पकड़ से बचाने में मदद करती है. हालांकि, स्वदेशी होने के दावों पर सवाल उठते रहे हैं. जानकारों का मानना है कि इसमें चीनी A-100 या WS सीरीज की तकनीक का गहरा प्रभाव है, जिसे पाकिस्तान में स्थानीय रूप से विकसित किया गया है. (AI Image)

6.भारत का 'सुदर्शन चक्र'

भारत का 'सुदर्शन चक्र'
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पाकिस्तान की इस नई चुनौती का जवाब देने के लिए भारत के पास दुनिया का सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ मौजूद है. इसे भारत का सुदर्शन चक्र कहा जाता है. पाकिस्तान की रणनीति सैचुरेशन अटैक यानी एक साथ कई रॉकेट दागने की है ताकि रक्षा प्रणाली को उलझाया जा सके, लेकिन S-400 इसे विफल करने में सक्षम है.
 

7.S-400 क्यों है फतह-II पर भारी?

S-400 क्यों है फतह-II पर भारी?
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S-400 का एडवांस्ड रडार एक साथ 300 से अधिक लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 36 अलग-अलग लक्ष्यों पर एक साथ मिसाइलें दाग सकता है. इसमें 40 किमी से लेकर 400 किमी तक की मारक क्षमता वाली चार अलग-अलग इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं. जैसे ही फतह-II भारतीय सीमा की ओर बढ़ेगी, यह सिस्टम उसकी गति के अनुसार सही मिसाइल चुनकर उसे हवा में ही नष्ट कर देगा.
 

8.लो-फ्लाइंग टारगेट्स का तोड़

लो-फ्लाइंग टारगेट्स का तोड़
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फतह-II की फ्लैट ट्रैजेक्टरी S-400 के 91N6E पैनोरमिक रडार के सामने टिक नहीं पाएगी. यह रडार विशेष रूप से जमीन के करीब उड़ने वाले लक्ष्यों और स्टील्थ खतरों को पकड़ने के लिए बनाया गया है. 
 

9.भारत का रक्षा तंत्र पूरी तरह तैयार

भारत का रक्षा तंत्र पूरी तरह तैयार
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फतह-II पाकिस्तान की आर्टिलरी क्षमता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, लेकिन तकनीकी धरातल पर भारत की वायु रक्षा प्रणाली अत्यधिक श्रेष्ठ है. भारत का रक्षा तंत्र किसी भी सैचुरेशन अटैक को नाकाम कर सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है.
 

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