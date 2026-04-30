जिस मिसाइल को सबसे खतरनाक बता रहा पाकिस्तान, उसे मिनटों में धुआं-धुआं कर देगा S-400, लॉन्चिंग में ही खुल गई पोल!

7 . S-400 क्यों है फतह-II पर भारी?

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S-400 का एडवांस्ड रडार एक साथ 300 से अधिक लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 36 अलग-अलग लक्ष्यों पर एक साथ मिसाइलें दाग सकता है. इसमें 40 किमी से लेकर 400 किमी तक की मारक क्षमता वाली चार अलग-अलग इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं. जैसे ही फतह-II भारतीय सीमा की ओर बढ़ेगी, यह सिस्टम उसकी गति के अनुसार सही मिसाइल चुनकर उसे हवा में ही नष्ट कर देगा.

