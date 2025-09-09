इंजीनियरिंग की डिग्री, म्यूजिक की समझ... क्या नेपाल को मिलने वाला है पहला 'हिप-हॉप' PM?

ये हैं बॉलीवुड के 6 सबसे महंगे तलाक, आखिरी वाले की एलिमनी जानकर तो उड़ जाएंगे होश!
जया पाण्डेय | Sep 09, 2025, 04:01 PM IST
1.कौन हैं बालेन शाह?
नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ Gen Z के प्रोटेस्ट के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है. अब इस बात पर चर्चा जोर पकड़ रही है कि नेपाल में अगली सत्ता बालेन शाह को मिल सकती है. आज हम आपको बताएंगे कि बालेन शाह कितने पढ़े-लिखे हैं और उनका इंजीनियरिंग, म्यूजिक और राजनीति का सफर कैसा रहा है.
2.इंजीनियर और संगीतकार भी हैं बालेन शाह
बालेन शाह का पूरा नाम बालेंद्र शाह है. उनका जन्म 27 अप्रैल 1990 को हुआ था. पॉलिटिशियन के अलावा वह नेपाली रैपर , संगीतकार, कवि और इंजीनियर भी हैं. वर्तनाम में वह नेपाल की राजधानी काठमांडू के 15वें महापौर के रूप में काम कर रहे हैं.
3.मैथिल मूल के मधेसी परिवार से आते हैं बालेन शाह
बालेन शाह काठमांडू के नरदेवी से हैं और उनका परिवार मैथिल मूल का मधेसी है. वह आयुर्वेदिक डॉक्टर राम नारायण शाह और उनकी पत्नी ध्रुवदेवी शाह के सबसे छोटे बेटे हैं और नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पताल में उनके पिता के ट्रांसफर के बाद उनका परिवार मधेश प्रांत के महोत्तरी जिले से काठमांडू आ गया था.
4.कितने पढ़े-लिखे हैं बालेन शाह?
बालेन शाह ने 12वीं तक की पढ़ाई वीएस निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल से की है. इसके बाद उन्होंने हिमालयन व्हाइटहाउस इंटरनेशनल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने भारत के राज्य कर्नाटक के विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक किया.
5.9वीं क्लास में लिखा था पहला गाना
कम उम्र से ही बालेन शाह को कविता और म्यूजिक में दिलचस्पी थी. उनका पहला सिंगल सड़क बालक था जिसे उन्होंने नौंवी कक्षा में रहते हुए साल 2012 में लिखा था. यूट्यूब बैटल रैप सीरीज रॉ बार्ज़ में वह साल 2013 में नजर आए थे जिससे नेफ़ॉप प्रशंसकों के बीच वह काफी फेमस हो गए.
6.काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह
बालेन शाह की शादी सबीना काफले से हुई है जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हैं. साल 2022 से अबतक वह नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर के पद पर तैनात हैं. उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मेयर पद का चुनाव लड़ा था और उसमें जीत भी हासिल की थी.