दुनिया का वो अनोखा देश जो एशिया में भी है और अफ्रीका में भी, क्या आपको पता है इसका नाम?

दुनिया
Anil | Apr 08, 2026, 11:04 AM IST
1.दो महाद्वीपों में बसा है यह देश
दुनिया में कुल 195 देश है, जो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में समाए हुए हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक देश ऐसा है, जो एक महाद्वीप में नहीं, बल्कि दो महाद्वीपों में मौजूद है.
2.यह है वो अनोखा देश
इस देश का नाम मिस्र (Egypt) है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे दुनिया का एकमात्र ऐसा देश माना जाता है, जो अफ्रीका और एशिया, दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है. इस देश का बड़ा हिस्सा उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, जबकि इसका छोटा लेकिन अहम हिस्सा एशिया में मौजूद है.
3.एशिया में बसा मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप
मिस्र के एशिया वाले हिस्से को सिनाई प्रायद्वीप (Sinai Peninsula) कहा जाता है. सिनाई प्रायद्वीप स्वेज नहर के ईस्ट वाले भाग में पड़ता है. जियोग्राफिकली देखे तो यह एशिया का हिस्सा माना जाता है, लेकिन यह मुख्य मिस्र की तुलना में काफी छोटा है.
4.एशिया और अफ्रीका को जोड़ता सिनाई का पुल
कहा जाता है कि सिनाई प्रायद्वीप एशिया और अफ्रीका के बीच एक प्राकृतिक पुल की भूमिका निभाता है, जो दोनों महाद्वीपों को जमीन के रास्ते जोड़ता है. इतिहासकारों के मुताबिक, एक दौर में व्यापारियों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाने के लिए यहीं से निकलना पड़ता था.
5.दुनिया का सबसे अहम रास्ता है स्वेज नहर
स्वेज नहर दुनिया के सबसे अहम रास्तों में शामिल है. यह नहर मिस्र के अफ्रीकी हिस्से और एशियाई हिस्से यानी सिनाई प्रायद्वीप को बीच से बांटती है. वहीं दूसरी तरफ, यह नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है.
6.बिजेनस की दुनिया में स्वेज नहर की भूमिका
इसी नजर की वजह से जहाजों को अब पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है.वे सीधे इस नहर से होकर यूरोप और एशिया के बीच आ-जा सकते हैं. यही वजह है कि पूरी दुनिया के व्यापार और ट्रांसपोर्ट में मिस्र का बहुत बड़ी भूमिका है.