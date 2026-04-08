दुनिया का वो अनोखा देश जो एशिया में भी है और अफ्रीका में भी, क्या आपको पता है इसका नाम?

4 . एशिया और अफ्रीका को जोड़ता सिनाई का पुल

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कहा जाता है कि सिनाई प्रायद्वीप एशिया और अफ्रीका के बीच एक प्राकृतिक पुल की भूमिका निभाता है, जो दोनों महाद्वीपों को जमीन के रास्ते जोड़ता है. इतिहासकारों के मुताबिक, एक दौर में व्यापारियों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाने के लिए यहीं से निकलना पड़ता था.

