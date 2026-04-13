क्या ईरान Strait of Hormuz से गुजरने के लिए भारत से भी करता है वसूली? तेहरान ने खोला बड़ा राज

3 . भारत ने क्या कहा

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने गुरुवार को पश्चिम एशिया संकट पर अंतर-मंत्रालयी प्रेस ब्रीफिंग में कहा, "हां, हमने टोल लगाए जाने के बारे में कुछ रिपोर्टें भी देखी हैं. हम Strait of Hormuz के माध्यम से मुफ्त और सुरक्षित नेविगेशन के लिए कॉल करना जारी रखते हैं. हमने कल भी अपने बयान में ये बात कही थी और अब भी ऐसा करना जारी रखेंगे.

हालांकि विदेश मंत्रालय के रणधीर जयसवाल ने 9 अप्रैल को दोबारा इसपर विषय पर चर्चा की. उन्होंने कहा, "टोल के सवाल पर हमारे और ईरान के बीच इस बिंदु पर कोई चर्चा नहीं हुई है. इसलिए हम यहीं हैं. यदि भविष्य में कोई निश्चित स्थिति उत्पन्न होती है. अगर ऐसा होता है, तो परिदृश्य क्या होगा, हम समय आने पर देखेंगे. लेकिन इस समय हमारा दृष्टिकोण ये है कि हम Strait of Hormuz के माध्यम से मुक्त और सुरक्षित नेविगेशन का आह्वान करना जारी रखेंगे."

