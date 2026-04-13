क्या ईरान Strait of Hormuz से गुजरने के लिए भारत से भी करता है वसूली? तेहरान ने खोला बड़ा राज

दुनिया
मोहम्मद साबिर | Apr 13, 2026, 10:38 PM IST
1.क्या ईरान करता है भारत से वसूली?
रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान और इजरायल-अमेरिका युद्ध के बीच आरोप लग रहे थे कि ईरान होर्मुज गुजरने वाले भारतीय तेल और गैस टैंकरों पर वसूली करता है. लेकिन अब ईरान ने कहा है कि तेहरान ने Strait of Hormuz से गुजरने के लिए भारत से कोई टोल शुल्क नहीं लिया है.
2.ईरानी राजदूत ने कही बड़ी बात
ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने नई दिल्ली में इस्लामिक रिपब्लिक के दूतावास में एक ब्रीफिंग में पत्रकारों से कहा, आप भारत सरकार से पूछ सकते हैं कि क्या हमने अब तक कोई शुल्क लिया है. इस कठिन समय में हमारे बीच अच्छे संबंध हैं. हमारा मानना है कि ईरान और भारत के साझा हित और साझा भाग्य हैं."
3.भारत ने क्या कहा
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने गुरुवार को पश्चिम एशिया संकट पर अंतर-मंत्रालयी प्रेस ब्रीफिंग में कहा, "हां, हमने टोल लगाए जाने के बारे में कुछ रिपोर्टें भी देखी हैं. हम Strait of Hormuz के माध्यम से मुफ्त और सुरक्षित नेविगेशन के लिए कॉल करना जारी रखते हैं. हमने कल भी अपने बयान में ये बात कही थी और अब भी ऐसा करना जारी रखेंगे.
हालांकि विदेश मंत्रालय के रणधीर जयसवाल ने 9 अप्रैल को दोबारा इसपर विषय पर चर्चा की. उन्होंने कहा, "टोल के सवाल पर हमारे और ईरान के बीच इस बिंदु पर कोई चर्चा नहीं हुई है. इसलिए हम यहीं हैं. यदि भविष्य में कोई निश्चित स्थिति उत्पन्न होती है. अगर ऐसा होता है, तो परिदृश्य क्या होगा, हम समय आने पर देखेंगे. लेकिन इस समय हमारा दृष्टिकोण ये है कि हम Strait of Hormuz के माध्यम से मुक्त और सुरक्षित नेविगेशन का आह्वान करना जारी रखेंगे."
4.Strait of Hormuz पर कितना निर्भर भारत?
भारत अपनी जरूरत का करीब 88 प्रतिशत कच्चा तेल और गैस आयात करता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत का करीब 50 प्रतिशत कच्चा तेल Strait of Hormuz के रास्ते से आता है. वहीं भारत की कुल गैस सप्लाई करीब 90 प्रतिशत हिस्सा भी इसे रास्ते से निकलता है.