सिनेमाघरों में धूम मचा रही 'धुरंधर 2' में दिखे बलोच कौन हैं? आखिर क्या है पाकिस्तान से उनका विवाद, जानें इनका इतिहास

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1.धुरंधर पार्ट 2 का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल
हाल ही में रिलीज हुई मल्टीस्टारर फिल्म धुरंधर पार्ट 2 बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा रही है. फिल्म का क्रेज इतना ज्यादा है कि सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है. फिल्म की कई चीजों ने लोगों का खास ध्यान खींचा है. इन्हीं में से एक है बलूचों की जिंदगी, जिनके बारे में आज भी ज्यादातर लोग ज्यादा नहीं जानते हैं कि आखिर बलोच कौन है? आइए जानते हैं इनके इतिहास के बारे में.
2.कौन हैं बलोच लोग?
बता दें कि बलोच पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत, ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर वाले इलाकों में रहते हैं. यह एक खास सुन्नी मुस्लिम जातीय समूह है. इनकी अपनी भाषा बलोची और खुद के रीति-रिवाज है. इसके अलावा, ये अपनी अलग पहचान के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं.
3.इतना पुराना है बलोच लोगों का इतिहास
इतिहासकारों के अनुसार, बलोच लोगों का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा का माना जाता है. कहा जाता है कि इनका लगभग इतिहास कई लड़ाइयों और खानाबदोश वाली जिंदगी से भरा पड़ा है. हालांकि, आज के दौर में भी बलोचो ने अपनी पुरानी संस्कृति को जिंदा रखा हुआ है.
4.कहां से बलूचों का संबंध?
इतिहासकार बलूचों का संबंध कैस्पियन सागर के आसपास के इलाकों, प्राचीन ईरान और मध्य एशिया से जुड़ा हुआ मानतें हैं. प्राचीन काल में ये लोग फारसी सेनाओं का एक बड़ा हिस्सा हुआ करते थे. बताया जाता है कि बलूच लोग राजाओं से ज्यादा खतरनाक लड़ाकों के रूप में जाने जाते थे.
5.बलोच लोगों का अरब से बलूचिस्तान सफर
7वीं सदी में इस्लाम में उदय के बाद बलूच लोग अरब सेनाओं का हिस्सा बन जाते हैं और इनका फैलाव सीरिया-इराक तक हो जाता है. लेकिन कर्बला की लड़ाई के बाद और वहां तनाव की बढ़ने की वजह से इन्हें बलूचिस्तान और ईरान जैसे जगहों का रूख करना पड़ता है. आज के समय बलूच मुख्य रूप से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत रहते हैं.
6.बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान में तनाव
साल 1947 विशाल भारत से बना पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच अब तक खींचतान जारी है. बलूच लोग अपने संसाधनों पर हक, गायब किए जा रहे लोगों और मानवाधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं. यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान आज भी एक सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है.