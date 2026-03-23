सिनेमाघरों में धूम मचा रही 'धुरंधर 2' में दिखे बलोच कौन हैं? आखिर क्या है पाकिस्तान से उनका विवाद, जानें इनका इतिहास

1 . धुरंधर पार्ट 2 का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल

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हाल ही में रिलीज हुई मल्टीस्टारर फिल्म धुरंधर पार्ट 2 बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा रही है. फिल्म का क्रेज इतना ज्यादा है कि सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है. फिल्म की कई चीजों ने लोगों का खास ध्यान खींचा है. इन्हीं में से एक है बलूचों की जिंदगी, जिनके बारे में आज भी ज्यादातर लोग ज्यादा नहीं जानते हैं कि आखिर बलोच कौन है? आइए जानते हैं इनके इतिहास के बारे में.