दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी ग्रुप, 15 देशों को बनाया निशाना, किस देश से है ताल्लुक

2 . IS and Affilates carried out 10 out of 20 deadliest attacks in 2025

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20 में से 10 सबसे डेडली हमले IS ने किये

2025 के 20 सबसे घातक हमलों में से 10 IS और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए. इस्लामिक स्टेट ने ज्यादातर हमले नाइजर, नाइजीरिया और कान्गो में किए. इन 10 हमलों में 568 लोगों की मौत हुई. नाइजीरिया में हुई 750 मौतों में से 80 प्रतिशत मौतें IS और सहयोगियों के हमले में हुई.