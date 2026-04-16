दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी ग्रुप, 15 देशों को बनाया निशाना, किस देश से है ताल्लुक

दुनिया
Kusum Lata | Apr 16, 2026, 04:01 PM IST
1.Most Dangerous Terrorist Group in World
दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन
साल 2025 में भी दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन रहा इस्लामिक स्टेट. इस्लामिक स्टेट और उसके सहयोगी संगठनों ने इस साल दुनिया के 15 देशों को निशाना बनाया. यह 2024 के 22 देशों के मुकाबले कम है. साल 2025 में हुए सभी आतंकी हमलों में से 17 प्रतिशत हमले इस्लामिक स्टेट और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए.
2.IS and Affilates carried out 10 out of 20 deadliest attacks in 2025
20 में से 10 सबसे डेडली हमले IS ने किये
2025 के 20 सबसे घातक हमलों में से 10 IS और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए. इस्लामिक स्टेट ने ज्यादातर हमले नाइजर, नाइजीरिया और कान्गो में किए. इन 10 हमलों में 568 लोगों की मौत हुई. नाइजीरिया में हुई 750 मौतों में से 80 प्रतिशत मौतें IS और सहयोगियों के हमले में हुई.
3.Islamic State is Related to Which country
किस देश से है इस्लामिक स्टेट का ताल्लुक
इस्लामिक स्टेट एक ग्लोबल आतंकी संगठन है. इसकी शुरुआत इराक से हुई थी. इस्लामिक स्टेट साल 2013-14 में इराक और सीरिया से उभरा और खुद को इस्लामिक राज्य घोषित कर दिया. IS ने इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल पर कब्जा कर लिया था. इसकी शुरुआत अब बकर अल-बगदादी ने की थी.
4.Top 4 Dangerous Terrorists Groups
दुनिया के 4 सबसे खूंखार आतंकी संगठन
इस्लामिक स्टेट के बाद जमात नुसरत अल-इस्लाम वल मुस्लिमीन (JNIM), तहरीक-ए-तालीबान पाकिस्तना और अल-शबाब दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन हैं. 2025 के 20 सबसे घातक आतंकी हमलों में से 9 हमले JNIM ने किए हैं. 2025 में तीन आतंकी हमलों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, तीनों हमले JNIM ने बुर्कीना फासो में किए हैं.
5.How many people killed in Terrorist Attack in 2025
आतंकवाद से 2025 में कितने लोगों की मौत हुई
साल 2025 में 2944 आतंकी हमले हुए. इन हमलों में 5582 लोगों की मौत हुई. दुनिया के 81 देशों में आतंकवाद की घटनाओं में गिरावट देखने को मिली. 2024 से तुलना करें तो 2025 में आतंकवाद की घटनाओं में 22 प्रतिशत और आतंकवाद से होने वाली मौतों में 28 प्रतिशत गिरावट देखने को मिली.