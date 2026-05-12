दुनिया की वो जगह जहां रोज शाम 4 बजे शुरू हो जाती है बारिश! लोग घड़ी देखकर बनाते हैं दिनभर का प्लान

4 . शाम 4 बजे तक क्यों फट पड़ते हैं बादल

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मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच यह प्रक्रिया सबसे ज्यादा तेज हो जाती है. बादलों में नमी लगातार बढ़ती रहती है और लगभग 4 बजे तक पानी की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे हवा में टिक नहीं पातीं.इसके बाद तेज गरज, बिजली और भारी बारिश शुरू हो जाती है. खास बात यह है कि यह बारिश आमतौर पर 1 से 2 घंटे तक चलती है और फिर शाम होते-होते मौसम दोबारा साफ हो जाता है. यानी इन इलाकों में लोग बिना मौसम विभाग देखे भी अंदाजा लगा लेते हैं कि कब छाता निकालना है.

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