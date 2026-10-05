क्या दोहराने वाला है कोरोना जैसा खतरा? आइसोलेशन में 200 से ज्यादा लोग, जानिये रूस की लैब से 'लीक' VIRUS कितना घातक

6 . क्या कोविड जैसी बीमारी फैलने की है आशंका?

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वैक्सीन और संक्रामक रोग संगठन की वायरोलॉजिस्ट एंजेला रासमुसेन के हवाले से 'CNN' ने बताया कि 'न्यूमोनिक प्लेग' जानलेवा है, लेकिन यह बहुत आसानी से नहीं फैलता है. बीमार पड़ने के लिए किसी व्यक्ति को वायरस की भारी मात्रा के संपर्क में आना जरूरी होता है. उन्होंने कहा कि इस लिहाज से यह कोविड जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों से अलग है. WHO के मुताबिक, प्लेग गंभीर बीमारी हो सकती है, लेकिन इसका इलाज संभव है.