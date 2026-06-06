हवा में उड़ता फायरफाइटर! 1 मिनट में हाईराइज बिल्डिंगों की आग पर काबू पाएगा ये हाईटेक ड्रोन

दुनिया
Gaurav Barar | Jun 06, 2026, 12:28 PM IST
1.गर्मी में बढ़ जाती है आगजनी की घटनाएं
गर्मियों का मौसम आते ही देश-दुनिया में आगजनी की घटनाओं में अचानक बाढ़ सी आ जाती है. इस मौसम में चिलचिलाती धूप और अत्यधिक गर्मी के कारण एयर कंडीशनर, कूलर और अन्य बिजली उपकरणों का इस्तेमाल कई गुना बढ़ जाता है. ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट होना और भीषण आग लग जाना इस मौसम की सबसे आम मगर जानलेवा समस्या है. (Image- pexels)
2.भारत के कई राज्यों में हाईराइज बिल्डिंगों में लगी आग
भारत के कई महानगरों से लगातार ऐसी दर्दनाक खबरें आती रहती हैं, जहां ऊंची इमारतों में समय पर आग न बुझ पाने के कारण मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है. हर ऐसी दुर्घटना के बाद एक ही यक्ष प्रश्न सामने आता है कि क्या हमारे पास आज भी ऐसी आधुनिक तकनीक नहीं है जो मिनटों या सेकंडों में आग पर काबू पा सके? (Image- pexels)
3.चीन लेकर आया हाईटेक ड्रोन
इस बीच, तकनीक के मामले में हमेशा आगे रहने वाले चीन ने एक ऐसा चमत्कारी आविष्कार पेश किया है, जो भविष्य में आपदा प्रबंधन की पूरी तस्वीर बदल सकता है. चीन ने गगनचुंबी इमारतों की आग से निपटने के लिए एक बेहद आधुनिक और शक्तिशाली फायरफाइटिंग ड्रोन तैयार किया है. (Image- X@SpoxCHN_MaoNing)
4.ऊंची इमारतों की चुनौती
महानगरों में खड़ी गगनचुंबी इमारतें देखने में जितनी आलीशान लगती हैं, आग लगने की स्थिति में उतनी ही खतरनाक साबित होती हैं. पारंपरिक फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म एक सीमित ऊंचाई तक ही पहुंच सकते हैं. इतनी ऊंचाई पर पानी के भारी दबाव को पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है. (Image- unsplash)
5.पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा
चीन का यह नया ड्रोन इसी लाचारी का सबसे सटीक समाधान है. यह ड्रोन उन तंग और बेहद ऊंचे कोनों तक आसानी से नेविगेट कर सकता है जहां इंसानों या भारी मशीनों का पहुंचना नामुमकिन होता है. सोशल मीडिया पर इस ड्रोन के लाइव डेमो का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. (Image- X@SpoxCHN_MaoNing)
6.कैसे काम करता है ये उड़ता हुआ दमकलकर्मी?
इस आधुनिक ड्रोन की कार्यप्रणाली बेहद दिलचस्प और व्यावहारिक है. यह ड्रोन सामान्य ड्रोनों की तरह हल्का नहीं होता, बल्कि भारी वजन और पानी के बैक-प्रेशर को झेलने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है. यह हवा में उड़ते समय जमीन पर खड़े मुख्य फायर ट्रक से एक बेहद मजबूत और लचीले स्पेशल पाइप के जरिए जुड़ा रहता है. (Image- X@SpoxCHN_MaoNing)
7.असीमित पानी की आपूर्ति
इसी पाइप के जरिए ड्रोन को लगातार नीचे से पानी और आग बुझाने वाले केमिकल की सप्लाई मिलती रहती है, जिससे ड्रोन में कभी पानी खत्म नहीं होता. सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर यह ड्रोन अत्यधिक तेज दबाव के साथ पानी की बौछार करता है, जो कंक्रीट और शीशों को पार कर आग के केंद्र तक पहुंचती है. (Image- pexels)
8.भविष्य के स्मार्ट शहरों के लिए क्यों जरूरी है ये तकनीक?
शहरीकरण के इस दौर में जमीन की कमी के कारण हर शहर ऊपर की ओर भाग रहा है. ऐसे में सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक शहरी आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के लिए एक नया टर्निंग पॉइंट साबित होगी. यह ड्रोन न केवल आग को तेजी से फैलने से रोकेगा, बल्कि दमकलकर्मियों की जान को भी सुरक्षित रखेगा, जिन्हें अक्सर जान जोखिम में डालकर धुआं उगलती इमारतों के भीतर घुसना पड़ता है. (Image- Freepik)