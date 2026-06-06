हवा में उड़ता फायरफाइटर! 1 मिनट में हाईराइज बिल्डिंगों की आग पर काबू पाएगा ये हाईटेक ड्रोन

8 . भविष्य के स्मार्ट शहरों के लिए क्यों जरूरी है ये तकनीक?

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शहरीकरण के इस दौर में जमीन की कमी के कारण हर शहर ऊपर की ओर भाग रहा है. ऐसे में सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक शहरी आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के लिए एक नया टर्निंग पॉइंट साबित होगी. यह ड्रोन न केवल आग को तेजी से फैलने से रोकेगा, बल्कि दमकलकर्मियों की जान को भी सुरक्षित रखेगा, जिन्हें अक्सर जान जोखिम में डालकर धुआं उगलती इमारतों के भीतर घुसना पड़ता है. (Image- Freepik)