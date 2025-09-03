DF-5C परमाणु मिसाइल से CJ-1000 तक... चीन ने विक्ट्री डे परेड में पुतिन-किम जोंग को दिखाए ये महाविनाशक हथियार

1 . पुतिन और किम जोंग भी रहे मौजूद

चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को अपनी सैन्य ताकत का नजारा दिखाया. परेड के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन समेत कई विदेशी नेता मेहमान के तौर पर मौजूद रहे.