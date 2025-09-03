DF-5C परमाणु मिसाइल से CJ-1000 तक... चीन ने विक्ट्री डे परेड में पुतिन-किम जोंग को दिखाए ये महाविनाशक हथियार

बेटी के जन्म पर लटके थे चेहरे, वही 3 बार UPSC पास कर बनी IAS अधिकारी, पिता चलाते थे किराना स्टोर
रईश खान | Sep 03, 2025, 05:32 PM IST
1.पुतिन और किम जोंग भी रहे मौजूद
चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को अपनी सैन्य ताकत का नजारा दिखाया. परेड के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन समेत कई विदेशी नेता मेहमान के तौर पर मौजूद रहे.
2.विक्ट्री डे परेड में दिखाया मिसाइलों का जखीरा
चीन ने विक्ट्री डे परेड दौरान मिसाइलों का वो जखीरा दिखाया, जिसने मेहमान व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग और दुश्मन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी भौचक्का कर दिया. ट्रंप ने आरोप लगाया कि चीन अन्य देशों के साथ मिलकर साजिश रच रहा है.
3.YJ-21 एंटी-शिप क्रूज मिसाइल
चीन ने अपनी राजधानी बीजिंग के थियानमेन में विक्ट्री परेड के दौरान DF-5C न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, YJ-21 एंटी-शिप क्रूज मिसाइल, JL-3 पनडुब्बी, DF-61, DF-5C, स्टील फाइटर जेट जे-20 और 99 बी टैंक भी शामिल थे.
4.DF-5C स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल
डीएफ-5सी सामरिक परमाणु मिसाइल (DF-5C Strategic Nuclear Missile) की 20,000 से ज्यादा अनुमानित मारक क्षमता है. कुछ समया में यह दुनिया के नक्शे को बिगाड़ सकती है. दुनिया के लगभग सभी बड़े देश इसी मारक क्षमता के दायरे में आते हैं.
5.HQ-19 एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम
होंगकी-19 (HQ-19 Anti-Ballistic Missile System) चीन द्वारा विकसित एक एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल है. HQ-9 हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की एक मिसाइल प्रणाली है. कुछ इस तरह की HQ-9C missiles है. जिसे पाकिस्तान ने भारत से युद्ध के दौरान रक्षा नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया था.
6.DF-61
चीन ने अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल डीएफ-61 का भी प्रदर्शन किया. यह एक विशाल मिसाइल है, जिसे 8 पहियों वाले मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ले जाया जा सकता है. ड्रैगन ने जेएल-1 वायु-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल, जेएल-3 पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल और डीएफ-31 जमीन से मारने वाली मिसाइल का नया वर्जन पेश किया.