6 . कैसे तैयार हुई दुनिया की टॉप रिसर्च सिटी की लिस्ट?

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नेचर इंडेक्स की इस रिपोर्ट में दुनिया के प्रमुख शहरों और मेट्रोपॉलिटन इलाको में होने वाले साइंटिफिक रिसर्च को आधार बनाया गया है. इसके लिए नेचर इंडेक्स में शामिल नेचुरल साइंसेस और हेल्थ साइंसेस की 145 प्रमुख साइंस जर्नल में प्रकाशित रिसर्च का आकलन किया गया है. जून 2026 में नेचर इंडेक्स ने अपने दायरे को बढ़ाया था और अब एप्लाइड साइंस और सोशल साइंस से जुड़ी पत्रिकाओं को भी इसमें शामिल किया जाने लगा है.