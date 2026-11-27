दुनिया
Jaya Pandey | Nov 27, 2026, 10:40 AM IST
1.मशहूर साइंस मैगजीन 'नेचर' ने जारी की टॉप 200 साइंस सिटी लिस्ट
दुनिया की टॉप 200 साइंस सिटी की लिस्ट में चीन ने शानदार प्रदर्शन किया है. ब्रिटेन की मशहूर साइंस मैगजीन 'नेचर' की ओर से जारी लिस्ट में चीन के शहरों ने टॉप तीनों पोजीशन पर कब्जा जमाया है. इसमें राजधानी बीजिंग पहले नंबर पर है, जबकि शंघाई दूसरे और नानचिंग तीसरे पोजीशन पर है. वहीं, भारत के शहरों को भी इस लिस्ट में जगह मिली है.
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2.बीजिंग है दुनिया की नंबर-1 रिसर्च सिटी
'नेचर' के लेटेस्ट स्पेशल एडिशन '2026 नेचर इंडेक्स: रिसर्च सिटीज' में साल 2025 के दौरान दुनिया के बड़े शहरों में हुए रिसर्च वर्क का आकलन किया गया. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किन शहरों ने साइंस और रिसर्च के फील्ड में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है. हैरानी की बात है कि चीन की राजधानी बीजिंग लगातार दूसरे साल दुनिया की नंबर-1 रिसर्च सिटी बनी हुई है.
3.चीन के शहरों का दुनिया में दबदबा
पिछले 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजिंग का दबदबा लगातार बना हुआ है. साल 2016 से 2025 तक लगातार दस साल में बीजिंग दुनिया की नंबर-1 रिसर्च सिटी रही है. बीजिंग, शंघाई और नानचिंग के बाद न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया चौथे नंबर पर है. इसके बाद चीन का क्वांगचो पांचवें और अमेरिका का बोस्टन मेट्रोपॉलिटन एरिया छठे पोजीशन पर है.
4.टॉप 10 में चीन के 7 शहर
सैन फ्रांसिस्को बे एरिया सातवें, चीन का वुहान आठवें, हांगचो नौवें और बाल्टीमोर-वाशिंगटन दसवें नंबर पर है. इस तरह टॉप-10 में चीन के कुल सात शहर शामिल हैं. यह आंकड़ा बताता है कि ग्लोबल रिसर्च के मामले में चीन के शहर लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं.
5.भारत के कौन से शहर किस नंबर पर हैं?
'2026 नेचर इंडेक्स: रिसर्च सिटीज' लिस्ट में भारत के शहरों की स्थिति भी सामने आई है. भारत के तीन शहर दुनिया के टॉप 100 रिसर्च शहरों में शामिल हैं. भारत की ओर से कोलकाता सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला शहर रहा है. कोलकाता को दुनिया की टॉप 200 साइंस सिटी में 82वां स्थान मिला है. इसके बाद बेंगलुरु 85वें नंबर पर है. वहीं, देश की राजधानी दिल्ली को इस लिस्ट में 96वीं पोजीशन मिली है.
6.कैसे तैयार हुई दुनिया की टॉप रिसर्च सिटी की लिस्ट?
नेचर इंडेक्स की इस रिपोर्ट में दुनिया के प्रमुख शहरों और मेट्रोपॉलिटन इलाको में होने वाले साइंटिफिक रिसर्च को आधार बनाया गया है. इसके लिए नेचर इंडेक्स में शामिल नेचुरल साइंसेस और हेल्थ साइंसेस की 145 प्रमुख साइंस जर्नल में प्रकाशित रिसर्च का आकलन किया गया है. जून 2026 में नेचर इंडेक्स ने अपने दायरे को बढ़ाया था और अब एप्लाइड साइंस और सोशल साइंस से जुड़ी पत्रिकाओं को भी इसमें शामिल किया जाने लगा है.