क्या कोई देश अपना एयरबेस या एयरस्पेस किसी कंट्री पर हमले के लिए तीसरे देश को दे सकता है? क्या कहता है इंटरनेशनल लॉ

1 . ईरान का तर्क इस पूरे विवाद को कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर और जटिल बना रहा

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इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और वह यह है कि कोई देश अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किसी तीसरे देश के खिलाफ हमले के लिए दे रहा तो वह देश भी क्या जिम्मेदार माना जाएगा? क्या कोई भी देश किसी देश की जमीन, एयरबेस या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किसी तीसरे देश पर हमला करने के लिए ले सकता है क्या यह अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे का उलंघन है? यही वजह है कि ईरान का तर्क इस पूरे विवाद को कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर और जटिल बना रहा है. Photo Credit: AI

