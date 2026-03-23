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क्या कोई देश अपना एयरबेस या एयरस्पेस किसी कंट्री पर हमले के लिए तीसरे देश को दे सकता है? क्या कहता है इंटरनेशनल लॉ

क्या कोई देश अपना एयरबेस या एयरस्पेस किसी कंट्री पर हमले के लिए तीसरे देश को दे सकता है? क्या कहता है इंटरनेशनल लॉ

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क्या कोई देश अपना एयरबेस या एयरस्पेस किसी कंट्री पर हमले के लिए तीसरे देश को दे सकता है? क्या कहता है इंटरनेशनल लॉ

मध्य पूर्व का संघर्ष अब कानूनी मोड़ पर आ चुका है और सवाल सिर्फ हमले का नहीं, बल्कि गैर जिम्मेदाराना हरकत की भी होने लगी है. अब ये तनाव सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा. ईरान ने हालिया घटनाओं को अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में ला कर संयुक्त राष्ट्र को पत्र भेज मुआवज़े की मांग की है.

ऋतु सिंह | Mar 23, 2026, 08:18 AM IST

1. ईरान का तर्क इस पूरे विवाद को कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर और जटिल बना रहा

ईरान का तर्क इस पूरे विवाद को कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर और जटिल बना रहा
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इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और वह यह है कि कोई देश अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किसी तीसरे देश के खिलाफ हमले के लिए दे रहा तो वह देश भी क्या जिम्मेदार माना जाएगा? क्या कोई भी देश किसी देश की जमीन, एयरबेस या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किसी तीसरे देश पर हमला करने के लिए ले सकता है क्या यह अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे का उलंघन है? यही वजह है कि ईरान का तर्क इस पूरे विवाद को कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर और जटिल बना रहा है. Photo Credit: AI
 

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2.ईरान का आरोप: ‘हमले में यूएई की भूमिका’

ईरान का आरोप: ‘हमले में यूएई की भूमिका’
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ईरान के राजदूत ने आरोप लगाया है कि संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान अपने क्षेत्र और एयरस्पेस का इस्तेमाल होने दिया. ईरान का दावा है कि इस तरह की अनुमति देना अंतरराष्ट्रीय कानून और “गुड नेबर रिलेशंस” के सिद्धांत के खिलाफ है. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित देशों की आधिकारिक प्रतिक्रिया अलग हो सकती है. Photo Credit: AI
 

3.अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहता है? ‘एयरस्पेस’ की जिम्मेदारी किसकी

अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहता है? ‘एयरस्पेस’ की जिम्मेदारी किसकी
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अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, किसी भी देश को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसकी भूमि या हवाई क्षेत्र का उपयोग किसी अन्य देश पर हमले के लिए न हो. विशेषज्ञ बताते हैं कि यह सिद्धांत UN Charter Article 2(4) और ‘due diligence’ के नियमों से जुड़ा है.अगर कोई देश जानबूझकर अपनी जमीन उपलब्ध कराता है, तो वह कानूनी रूप से सवालों के घेरे में आ सकता है. Photo Credit: AI

4.अच्छे पड़ोसी संबंध (Good Neighbor Relations)का सिद्धांत

अच्छे पड़ोसी संबंध (Good Neighbor Relations)का सिद्धांत
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यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक नैतिक और कूटनीतिक आधार है. इसका मतलब है कि देश एक-दूसरे की सुरक्षा, स्थिरता और शांति का सम्मान करें. अगर कोई देश अपने क्षेत्र से दूसरे देश पर हमले की अनुमति देता है या रोकने में विफल रहता है, तो इसे इस सिद्धांत के खिलाफ माना जा सकता है. Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.क्या अमेरिका पर भी उठ सकते हैं कानूनी सवाल?

क्या अमेरिका पर भी उठ सकते हैं कानूनी सवाल?
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इस पूरे मामले में यूएस की भूमिका को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हमले में इस्तेमाल किए गए बेस या एयरस्पेस किसी तीसरे देश के थे, तो जिम्मेदारी सिर्फ हमलावर देश तक सीमित नहीं रहती.हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कानून में ऐसे मामलों को साबित करना जटिल होता है और हर केस के तथ्यों पर निर्भर करता है.Photo Credit: AI


 

6.क्या यह हमेशा वायलेशन माना जाता है?

क्या यह हमेशा वायलेशन माना जाता है?
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यह हर मामले में पूरी तरह से ब्लैक-एंड-व्हाइट नहीं होता. अगर सरकार जानबूझकर इसकी इजाज़त देती है तो इसे साफ़ वायलेशन माना जाएगा. अगर नॉन-स्टेट एक्टर्स (जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स) बिना रोक-टोक के हमले करते हैं तो सवाल यह उठता है कि क्या उस देश ने उन्हें रोकने के लिए काफ़ी कदम उठाए थे. असल बात यह है कि किसी देश की ज़मीन का इस्तेमाल दूसरे देश पर हमला करने के लिए करना इंटरनेशनल नियमों का उल्लंघन है. Photo Credit: AI
 

7.सिर्फ पैसा नहीं, ‘प्रतिष्ठा’ का भी सवाल

सिर्फ पैसा नहीं, ‘प्रतिष्ठा’ का भी सवाल
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ईरान ने अपने पत्र में केवल भौतिक नुकसान ही नहीं, बल्कि ‘नैतिक क्षति’ का मुद्दा भी उठाया है. इसका मतलब है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि और संप्रभुता को हुए नुकसान की भरपाई भी चाहता है. विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे दावे अक्सर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. Photo Credit: AI
 

8.खाड़ी देशों पर बढ़ा दबाव-दो मोर्चों के बीच फंसी रणनीति

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इस विवाद में जॉर्डन, कतर, बहरीन और सऊदी अरब जैसे देशों का भी नाम सामने आया है, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं.इन देशों के सामने एक तरफ सुरक्षा साझेदारी है, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की चुनौती. यह स्थिति दिखाती है कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि कानून और कूटनीति से भी लड़ा जा रहा है. Photo Credit: AI
 

9.क्या बदलेगा समीकरण? कानूनी लड़ाई का अगला चरण

क्या बदलेगा समीकरण? कानूनी लड़ाई का अगला चरण
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अगर यह मामला अंतरराष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़ता है, तो यह भविष्य के सैन्य गठबंधनों और एयरस्पेस उपयोग के नियमों को प्रभावित कर सकता है.विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विवाद एक मिसाल बन सकता है, जहां देशों को अपने सैन्य समझौतों और जिम्मेदारियों को नए सिरे से परिभाषित करना पड़ेगा.फिलहाल, यह स्पष्ट है कि युद्ध का यह चरण बंदूक से ज्यादा कानून और कूटनीति के जरिए तय होगा.Photo Credit: AI

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