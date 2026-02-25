FacebookTwitterYoutubeInstagram
कितनी रशियन महिलाओं संग था Bill Gates का अफेयर? एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद खुद खोला राज

Bill Gates: बिल गेट्स ने ने माफी मांगते हुए कहा कि जेफरी एपस्टीन के साथ समय बिताना और अपने कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारियों को मिलवाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी.

रईश खान | Feb 25, 2026, 08:41 PM IST

1.एपस्टीन के साथ संबंध रखना मेरी सबसे बड़ी गलती

1

माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स (Bill Gates) ने एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद मंगलवार को अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इस बात को कबूल किया कि जेफरी एपस्टीन के साथ संबंध रखना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी.
 

2.कर्मचारियों से मांगी माफी

2

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, बिल गेट्स ने अपनी संस्था गेट्स फाउंडेशन के कर्मचारियों के साथ मीटिंग के दौरान इस बात के लिए माफी मांगी कि एपस्टीन के साथ समय बिताना और अपने कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारियों को मिलवाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी.
 

3.2 रूसी महिलाओं से था अफेयर

3

गेट्स ने इस बात को भी कबूल कि उनके 2 रूसी महिलाओं के साथ अफेयर था. जिसकी वजह से उनकी समाज सेवा करनी वाली संस्था पर असर पड़ा. हालांकि, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वो एपस्टीन की क्रिमिनल एक्टिविटीज के हिस्सा थे.
 

4.एपस्टीन की पीड़ितों से नहीं कोई लेना-देना

4

उन्होंने कहा, 'मेरी वजह से कंपनी के जिन लोगों को इस मामले में घसीटा गया, मैं उनसे माफी मांगता हूं. लेकिन यह क्लियर कर देना चाहता हूं जिन 2 रशियन महिलाओं से मेरा संबंध था, उनका एपस्टीन की पीड़ितों से कोई लेना-देना नहीं था. हालांकि, गेट्स ने उन महिलाओं के नाम का खुलासा नहीं किया.
 

5.2011 में हुई थी दोस्ती

5

गेट्स ने स्वीकार किया कि जेफरी एपस्टीन के साथ उनकी दोस्ती 2011 में शुरू हुई थी, जबकि उनको इस बारे में पता था कि एपस्टीन पर नाबालिगों के साथ यौन शोषण का आरोप है.
 

6.पत्नी की बात को भी कर दिया था अनसुना

6

Bill Gates ने इस बात को भी माना कि उनकी पूर्व पत्नी मिलिंडा गेट्स ने 2013 में एपस्टीन से दूर रहने के लिए कहा था. लेकिन उन्होंने पत्नी की बात को अनसुना कर दिया था. एपस्टीन फाइल के नए पन्नों में बिल गेट्स की कई महिलाओं के साथ तस्वीरें सामने आई हैं. 
 

