पाकिस्तान, इराक, लाइबेरिया... शेख हसीना से पहले इन 5 देशों के PM-राष्ट्रपति को हो चुकी है फांसी की सजा

5 . इराक

इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को 5 नवंबर 2006 में फांसी पर लटकाया गया. इराक की उच्च न्यायालय ने 1982 में 148 शिया मुसलमानों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था. सद्दाम हुसैन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने अपने राजनीतिक विरोधियों के खत्म कराने के लिए यह नरसंहार कराया. लेकिन बाद में जांच में सामने आया कि ये आरोप बेबुनियाद थे. अमेरिका के इशारे पर यह सब हुआ.