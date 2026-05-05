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कर्ज में डूबा कंगाल पाकिस्तान 50 साल बाद कर रहा ये काम, अरबों में होगी कमाई! बदल जाएगी मुल्क की तकदीर

Pakistan News: आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने विदेशी मुद्रा भंडार भरने के लिए एक चौंकाने वाला रास्ता चुना है.

Gaurav Barar | May 05, 2026, 05:47 PM IST

1.पाकिस्तान के फैसले ने सबको चौंकाया

पाकिस्तान के फैसले ने सबको चौंकाया
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आर्थिक संकट और भारी कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सबको चौंका दिया है. पाकिस्तान की एकमात्र स्थानीय स्वामित्व वाली शराब बनाने वाली कंपनी मरी ब्रुअरी (Murree Brewery) ने लगभग पांच दशकों के लंबे अंतराल के बाद मादक पेयों का निर्यात फिर से शुरू कर दिया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पाकिस्तान विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए हर संभव रास्ते तलाश रहा है.

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2.इन देशों को भेजी जा रही शराब

इन देशों को भेजी जा रही शराब
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मरी ब्रुअरी के निर्यात प्रबंधक रमीज शाह के अनुसार, अप्रैल के महीने में ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल और थाईलैंड जैसे देशों को बीयर और अन्य मादक पदार्थों का निर्यात किया गया है. कंपनी ने रणनीति के तहत केवल उन देशों को चुना है जो इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) का हिस्सा नहीं हैं. ओआईसी 57 मुस्लिम बहुल देशों का एक समूह है, जहां शराब को लेकर कड़े धार्मिक और कानूनी प्रतिबंध हैं.

3.ब्रिटिश काल से जुड़ा है इतिहास

ब्रिटिश काल से जुड़ा है इतिहास
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मरी ब्रुअरी का इतिहास भारत के विभाजन से भी पुराना है. इसकी स्थापना 1860 के दशक में ब्रिटिश उद्यमी एडवर्ड डायर और एडवर्ड व्हिम्पर ने की थी. उस समय इसका मुख्य उद्देश्य हिमालय की पहाड़ियों में तैनात ब्रिटिश सैनिकों को ताजा बीयर उपलब्ध कराना था. 1947 में विभाजन से पहले, इसे एक पारसी परिवार ने खरीद लिया था. वर्तमान में इसके प्रमुख इस्फनयार भंडारा हैं, जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य भी हैं.

4.1977 में लगा था प्रतिबंध 

1977 में लगा था प्रतिबंध 
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पाकिस्तान में हमेशा से शराब पर पाबंदी नहीं थी. 1977 तक यहां के सभी नागरिक शराब खरीद सकते थे. लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कट्टरपंथी इस्लामी दलों के दबाव में आकर इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया. इसके बाद मरी ब्रुअरी का कारोबार सिमट गया. कंपनी केवल गैर-मुस्लिम नागरिकों और विदेशी पर्यटकों को ही सीमित मात्रा में आपूर्ति करने तक सीमित रह गई.
 

TRENDING NOW

5.चीन का प्रभाव

चीन का प्रभाव
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दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान सरकार ने 2021 में बलूचिस्तान में चीन द्वारा संचालित एक ब्रुअरी को मंजूरी दी थी ताकि वहां काम कर रहे चीनी नागरिकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके.

6.पचास साल पुराना सूखा खत्म

पचास साल पुराना सूखा खत्म
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इसके बाद स्थानीय कंपनी मरी ब्रुअरी ने भी निर्यात लाइसेंस के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दीं. आखिरकार, 2025 में सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी, जिससे 50 साल पुराना सूखा खत्म हुआ.
 

7.विदेशी मुद्रा कमाने का मास्टरप्लान

विदेशी मुद्रा कमाने का मास्टरप्लान
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पाकिस्तान वर्तमान में डॉलर की कमी से जूझ रहा है. मरी ब्रुअरी ने पिछले वित्त वर्ष में गैर-मादक पेय (जूस, मिनरल वॉटर) बेचकर लगभग 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आय दर्ज की थी. अब कंपनी का लक्ष्य वैश्विक शराब बाजार में अपनी पैठ जमाकर मोटी विदेशी मुद्रा कमाना है. रमीज शाह का कहना है कि वे पहले एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बना रहे हैं, जिसके बाद उत्पादन को और बड़े स्तर पर बढ़ाया जाएगा. 

8.दुनिया के बाजारों में अपनी जगह बना पाएगी ये शराब!

दुनिया के बाजारों में अपनी जगह बना पाएगी ये शराब!
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50 साल पहले मरी ब्रुअरी भारत, अमेरिका और अफगानिस्तान को भी निर्यात करती थी. अब देखना यह है कि क्या यह 'मेड इन पाकिस्तान' शराब दुनिया के बाजारों में अपनी जगह बना पाएगी और क्या इससे पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को कोई सहारा मिलेगा.

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