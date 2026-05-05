कर्ज में डूबा कंगाल पाकिस्तान 50 साल बाद कर रहा ये काम, अरबों में होगी कमाई! बदल जाएगी मुल्क की तकदीर

1 . पाकिस्तान के फैसले ने सबको चौंकाया

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आर्थिक संकट और भारी कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सबको चौंका दिया है. पाकिस्तान की एकमात्र स्थानीय स्वामित्व वाली शराब बनाने वाली कंपनी मरी ब्रुअरी (Murree Brewery) ने लगभग पांच दशकों के लंबे अंतराल के बाद मादक पेयों का निर्यात फिर से शुरू कर दिया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पाकिस्तान विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए हर संभव रास्ते तलाश रहा है.