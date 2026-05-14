दुनिया का अनोखा पेड़ जिसे कभी जेल की तरह किया जाता था इस्तेमाल, डेड बॉडी दफनाने में भी आता था काम!

2 . कहां है यह रहस्यमयी पेड़?

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यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के डर्बी शहर से करीब 6 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक विशाल और खोखला बाओबाब पेड़ है, जिसका साइंटिफिक नाम Adansonia gregorii है. यह पेड़ लगभग 1,500 साल पुराना है और इसका इतना विशाल आकार है कि इसका घेरा करीब 14.7 मीटर का है. कहा जाता है 1890 के दशक में इस खोखले पेड़ का इस्तेमाल कैदियों के लॉकअप के रूप में किया जाता था. जब उन्हें डर्बी में सजा सुनाने या दूसरी जगह ले जाने की तैयारी होती थी, तब उन्हें यहां बंद रखा जाता था. हालांकि, इतिहासकारों का कहना है कि इस दावे का ठोक ऐतिहासिक सबूत नहीं है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)