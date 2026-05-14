धरती की ओर आ रही बड़ी आफत, दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा पूरा शहर! स्पेस एजेंसियां अलर्ट मोड पर

7 . आकार में कितना विशाल है ये 'मेहमान'?

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नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने इसकी चमक और रोशनी के आधार पर इसके आकार का अनुमान लगाया है. यह एस्टरॉयड 50 से 100 फीट चौड़ा हो सकता है. इसकी तुलना एक छोटी इमारत या एक बड़े विमान से की जा सकती है. अगर इतनी बड़ी चट्टान धरती के वातावरण में प्रवेश कर जाए और सतह से टकराए, तो यह एक पूरे शहर को तबाह करने की क्षमता रखती है. लेकिन राहत की बात यही है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला.