धरती की ओर आ रही बड़ी आफत, दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा पूरा शहर! स्पेस एजेंसियां अलर्ट मोड पर

दुनिया
Gaurav Barar | May 14, 2026, 10:53 AM IST
1.धरती की ओर बढ़ रहा खतरनाक एस्टरॉयड
ब्रह्मांड की विशालता में आए दिन कई खगोलीय घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जब कोई विशाल चट्टान हमारी धरती की ओर बढ़ती है, तो धड़कनें बढ़ना लाजमी है. अगले हफ्ते अंतरिक्ष में एक ऐसी ही हलचल होने वाली है.
2.बेहद करीब से गुजरने वाला है
एक बड़ा एस्टरॉयड, जिसका नाम 2026 JH2 है, हमारी पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है. वैज्ञानिकों के लिए यह खबर जितनी रोमांचक है, आम लोगों के मन में उतनी ही जिज्ञासा और डर पैदा कर रही है.
3.क्या है एस्टरॉयड 2026 JH2?
एस्टरॉयड असल में चट्टानों के वे छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं जो सौर मंडल के निर्माण के समय से ही सूरज के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं. इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है. वैसे तो इनका मुख्य ठिकाना मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच की एस्टरॉयड बेल्ट है, लेकिन कभी-कभी गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अपनी राह भटक जाते हैं और पृथ्वी की कक्षा के करीब आ जाते हैं.
4.अपोलो क्लास के एस्टरॉयड की श्रेणी में रखा
2026 JH2 को वैज्ञानिकों ने अपोलो क्लास के एस्टरॉयड की श्रेणी में रखा है. इसका मतलब यह है कि इसकी कक्षा पृथ्वी के रास्ते को पार करती है. इसे हाल ही में अमेरिका के कैनसास और एरिजोना की वेधशालाओं द्वारा खोजा गया है. चूंकि इसे अभी केवल 24 बार ट्रैक किया गया है, इसलिए वैज्ञानिक इसकी चाल और व्यवहार पर बारीकी से नजर रख रहे हैं.
5.कितनी दूरी और क्या है खतरा?
इस एस्टरॉयड की सबसे चौंकाने वाली बात इसकी दूरी है. यह धरती से मात्र 90,917 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा. सुनने में यह दूरी बहुत ज्यादा लग सकती है, लेकिन अंतरिक्ष के पैमाने पर यह बाल-बाल बचने जैसा है.
6.चांद से तुलना
हमारा चंद्रमा हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है. यानी यह एस्टरॉयड चंद्रमा के मुकाबले पृथ्वी के चार गुना ज्यादा करीब होगा. एस्ट्रोनॉमर मार्क नॉरिस का कहना है कि ब्रह्मांडीय लिहाज से इतना करीब आना वेरी क्लोज एन्काउंटर माना जाता है. हालांकि, 90,000 किलोमीटर की दूरी इतनी है कि यह बिना किसी टकराव के सुरक्षित निकल जाएगा.
7.आकार में कितना विशाल है ये 'मेहमान'?
नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने इसकी चमक और रोशनी के आधार पर इसके आकार का अनुमान लगाया है. यह एस्टरॉयड 50 से 100 फीट चौड़ा हो सकता है. इसकी तुलना एक छोटी इमारत या एक बड़े विमान से की जा सकती है. अगर इतनी बड़ी चट्टान धरती के वातावरण में प्रवेश कर जाए और सतह से टकराए, तो यह एक पूरे शहर को तबाह करने की क्षमता रखती है. लेकिन राहत की बात यही है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला.
8.क्या हमें परेशान होना चाहिए?
वैज्ञानिकों ने स्पष्ट संदेश दिया है, घबराएं नहीं, हम सुरक्षित हैं. कंप्यूटर सिमुलेशन और गणनाओं से यह साफ हो गया है कि अगले 100 सालों तक इस एस्टरॉयड से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है. पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह हमारा वायुमंडल भी है, जहां हर साल हजारों छोटे एस्टरॉयड जलकर राख हो जाते हैं. केवल बहुत बड़े एस्टरॉयड ही चिंता का विषय होते हैं, जिनकी निगरानी नासा जैसी संस्थाएं 24 घंटे करती हैं.