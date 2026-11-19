दुनिया
Aman Upadhyay | Nov 19, 2026, 04:56 PM IST
1.एपेक समिट 2026 में क्या खास रहा?
18 और 19 नवंबर 2026 को चीन के शेनझेन में एपेक समिट हुआ. इसमें अमेरिका, चीन और रूस के प्रमुख नेता एक साथ नजर आए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक साथ बैठकर त्रिपक्षीय बातचीत की. (Photo IANS)
2.जिनपिंग के कान में फुसफुसाए ट्रंप
ट्रंप का विमान शेनझेन एयरपोर्ट पर उतरा, तब अलग नजारा दिखा. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नियमों को किनारे रखकर खुद एयरपोर्ट पहुंचकर ट्रंप की अगवानी की. जैसे ही ट्रंप नीचे आए, शी जिनपिंग आगे बढ़े और दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक-दूसरे को गले लगाया. उसी बीच ट्रंप जिनपिंग के कान में कुछ फुसफुसाए. (Photo Social Media X)
3.पुतिन के साथ दिखा न्यूक्लियर ब्रीफकेस
व्लादिमीर पुतिन जब एपेक समिट की बैठकों में पहुंचे, तो उनके साथ एक काला ब्रीफकेस नजर आया. इस ब्रीफकेस को 'चेगेट' के नाम से जाना जाता है. यह कोई आम बैग नहीं है, बल्कि यह रूस के पूरे परमाणु हथियार कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा हुआ न्यूक्लियर ब्रीफकेस है. रूसी राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं, उनके बॉडीगार्ड यह बैग पास लेकर चलते हैं. (Photo Social Media X)
4.लाल-नीले स्कार्फ में नजर आए ट्रंप-जिनपिंग
चीन की परंपरा के अनुसार सभी नेताओं को पारंपरिक चीनी शैली के रेशमी स्कार्फ पहनाए गए थे. डोनाल्ड ट्रंप ने नीला स्कार्फ (और नीली टाई) चुना, जबकि शी जिनपिंग ने लाल स्कार्फ (और लाल टाई) पहना. (Photo IANS)
5.पुतिन और जिनपिंग की खास केमिस्ट्री
व्लादिमीर पुतिन पिछले 9 वर्षों में पहली बार किसी APEC शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए हैं. यह मुलाकात इसलिए भी बेहद खास रही क्योंकि सम्मेलन के दौरान पुतिन और शी जिनपिंग ने मिलकर खुले व्यापार को बढ़ावा देने की वकालत की. (Photo IANS)
6.चीनी राष्ट्रपति का संबोधन
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग चियानहाई इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के मंच से वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं को भाषण देते हुए दिखाई दे रहे है. अपने संबोधन में शी जिनपिंग ने व्यापार संरक्षण और एकतरफावाद का विरोध करते हुए एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और खुले व्यापार को बढ़ावा देने की अपील की. (Photo IANS)