3 . पुतिन के साथ दिखा न्यूक्लियर ब्रीफकेस

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व्लादिमीर पुतिन जब एपेक समिट की बैठकों में पहुंचे, तो उनके साथ एक काला ब्रीफकेस नजर आया. इस ब्रीफकेस को 'चेगेट' के नाम से जाना जाता है. यह कोई आम बैग नहीं है, बल्कि यह रूस के पूरे परमाणु हथियार कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा हुआ न्यूक्लियर ब्रीफकेस है. रूसी राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं, उनके बॉडीगार्ड यह बैग पास लेकर चलते हैं. (Photo Social Media X)