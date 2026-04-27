दुनिया भर में संकट के बीच इस मुस्लिम देश की चमक गई किस्मत! मिला गैस का बड़ा खजाना, होर्मुज की भी नहीं होगी टेंशन

दुनिया
Gaurav Barar | Apr 27, 2026, 12:41 PM IST
1.इंडोनेशिया में मिला 'गैस का खजाना'
इंडोनेशिया के समुद्री तट से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर में हलचल मचा दी है. इटली की मशहूर तेल और गैस कंपनी Eni ने इंडोनेशिया के पास समुद्र की गहराइयों में गैस का एक बहुत बड़ा भंडार खोज निकाला है. इसे हाल के समय की सबसे बड़ी खोजों में से एक माना जा रहा है.
2.किस जगह पर हुई ये खोज?
यह खोज इंडोनेशिया के गनल ब्लॉक'(Ganal Block) में हुई है. Eni कंपनी ने बताया कि उन्होंने गेलिगा-1 नाम के एक कुएं की खुदाई की, जो समुद्र की सतह से लगभग 5,100 मीटर की गहराई पर है. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गहरे पानी के नीचे इतनी गहराई तक जाकर गैस ढूंढना कितना मुश्किल काम रहा होगा.
3.पांच ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का भंडार!
शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, यहां 5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का भंडार है. साथ ही, यहां 300 मिलियन बैरल कंडेनसेट (एक तरह का हल्का कच्चा तेल) मिलने की भी उम्मीद है. यह भंडार इतना बड़ा है कि यह आने वाले कई दशकों तक एनर्जी की कमी को पूरा कर सकता है.
4.काम को रफ्तार देने की तैयारी
दिलचस्प बात यह है कि यह नया गैस भंडार गुला नाम के एक पुराने गैस भंडार के बिल्कुल पास मिला है, जहां पहले से ही 2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस होने का अनुमान है. चूंकि यहां पहले से ही गैस निकालने का इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है या उसकी प्लानिंग हो चुकी है, इसलिए कंपनी को यहां काम शुरू करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होने का मतलब है- कम खर्च और तेजी से काम.
5.इंडोनेशिया सरकार का बड़ा कदम
इंडोनेशिया के ऊर्जा मंत्री, बहलिल लहादालिया, इस खोज से बेहद उत्साहित हैं. उन्होंने तुरंत एक स्पेशल टीम बना दी है ताकि इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके. सरकार का लक्ष्य है कि साल 2028 तक यहां से गैस का उत्पादन शुरू हो जाए.
6.इंडोनेशिया के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं
अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा, तो इंडोनेशिया में Eni कंपनी का गैस उत्पादन वर्तमान के 700 मिलियन क्यूबिक फीट प्रतिदिन से बढ़कर 2,000 मिलियन क्यूबिक फीट प्रतिदिन हो जाएगा. यह इंडोनेशिया की इकोनॉमी के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है.
7.Eni और इंडोनेशिया का पुराना रिश्ता
इटली की यह कंपनी 2001 से इंडोनेशिया में काम कर रही है. उनके पास यहां गैस ढूंढने, निकालने और उसे प्रोसेस करने का लंबा अनुभव है. इस नई खोज ने इंडोनेशिया के एनर्जी मैप पर Eni की स्थिति को और भी मजबूत कर दिया है.
8.दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं?
आज के दौर में जब पूरी दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है. इतनी बड़ी मात्रा में गैस मिलने से न केवल इंडोनेशिया की अपनी जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि वह इसे दूसरे देशों को निर्यात भी कर सकेगा. इससे ग्लोबल मार्केट में गैस की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है.
9.होर्मुज की भी टेंशन कर सकता है कम!
इंडोनेशिया के गहरे समुद्र से निकला यह 'गैस का खजाना' आने वाले समय में दुनिया की ऊर्जा राजनीति और अर्थव्यवस्था को बदलने की ताकत रखता है और साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की भी टेंशन कम कर सकता है. 2028 का साल इंडोनेशिया के लिए एक नया सवेरा लेकर आ सकता है.