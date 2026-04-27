दुनिया भर में संकट के बीच इस मुस्लिम देश की चमक गई किस्मत! मिला गैस का बड़ा खजाना, होर्मुज की भी नहीं होगी टेंशन

4 . काम को रफ्तार देने की तैयारी

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दिलचस्प बात यह है कि यह नया गैस भंडार गुला नाम के एक पुराने गैस भंडार के बिल्कुल पास मिला है, जहां पहले से ही 2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस होने का अनुमान है. चूंकि यहां पहले से ही गैस निकालने का इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है या उसकी प्लानिंग हो चुकी है, इसलिए कंपनी को यहां काम शुरू करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होने का मतलब है- कम खर्च और तेजी से काम.