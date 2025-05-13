अमेरिका का वो हथियार, जो दुनिया के सबसे तेज पक्षी Peregrine Falcon की तरह करता है हमला

6 . सटीक निशाना लगाने में सक्षम

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जिस तरह बाज अपने शिकार को हजारों किलोमीटर ऊंचाई से भी अपने शिकार को देख लेता है, उसी तरह B-2 स्पिरिट भी अपने शिकार पर सटीक हमला करने और हवाई सुरक्षा भेदने में सक्षम माना जाता है. यह एकसाथ 2 जीबीयू-57 बम ले जा सकता है. अमेरिकी वायुसेना के पास 19 बी-2 का बेड़ा है. इनमें एक B-2 बॉम्बर की कीमत 2.1 अरब डॉलर के करीब बताई जाती है.

