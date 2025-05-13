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अमेरिका का वो हथियार, जो दुनिया के सबसे तेज पक्षी Peregrine Falcon की तरह करता है हमला

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अमेरिका का वो हथियार, जो दुनिया के सबसे तेज पक्षी Peregrine Falcon की तरह करता है हमला

B-2 Stealth Bomber: अमेरिका-इजरायल और ईरान का युद्ध भीषण होता जा रहा है. Eurasian Times के मुताबिक, यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स (USAF) तेहारन पर B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खतरनाक हथियार को बनाने के लिए अमेरिका को आइडिया कहां से आया?

रईश खान | Mar 14, 2026, 12:01 AM IST

1.US को कैसे आया B-2 बॉम्बर बनाने का आइडिया?

US को कैसे आया B-2 बॉम्बर बनाने का आइडिया?
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मीडिया रिपोट्स में दावा किया जाता है कि अमेरिकी वैज्ञानिकों को पेरेग्रीन फाल्कन (Peregrine Falcon) पक्षी को देखकर B-2 स्टील्थ बॉम्बर बनाने का आइडिया आया था. यह दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है. यह 389 किमी/घंटे की स्पीड से उड़ सकता है. यह पक्षी हवा में ही शिकार को पकड़ सकता है. इसकी दृष्टि बहुत तेज होती है.
 

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2.Peregrine Falcon की खासियत

Peregrine Falcon की खासियत
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Peregrine Falcon की खासियत यह है कि बिना रुके लंबी दूरी तय कर सकता है. स्पीड के हिसाब से अपने शरीर की शेप को एडजस्ट कर सकता है. यह अपने पंखों को टाइट और टियरड्रॉप शेप में मोड़ता है. यह हर साल हजारों किलीमीटर दूर तक उड़ता है. इसे 'आसमान का चीता' भी कहा जाता है. 
 

3.पेरेग्रीन फाल्कन की तरह डिजाइन

पेरेग्रीन फाल्कन की तरह डिजाइन
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अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स (B-2 Spirit) को भी पेरेग्रीन फाल्कन की तरह डिजाइन किया है. यह दुश्मन पर तेजी से हमला कर सकता है. अपनी पंखों को उसी हिसाब से एडजस्ट भी कर लेता है.  B-2 Spirit  का डिजाइन मुख्य रूप से रडार से बचने और शत्रु के इलाके में गहराई तक हमला करने के लिए किया गया है. 
 

4.फ्लाइंग विंग की तरह डिजाइन

फ्लाइंग विंग की तरह डिजाइन
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फ्लाइंग विंग एक ऐसा एयरक्राफ्ट डिजाइन है, जिसमें कोई अलग फ्यूजलेज या टेल सेक्शन नहीं होता है. पायलट, इंजन और कार्गो सभी विंग स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं. इसके अलावा B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स के पंखों में कई शस्त्र बे लगाए गए हैं, जो इसे विभिन्न प्रकार के शस्त्र ले जाने में सक्षम बनाते हैं.
 

TRENDING NOW

5.रडार को भेदने में सक्षम

रडार को भेदने में सक्षम
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B-2 का डिजाइन रडार तरंगों को अवशोषित करने में मदद करता है, क्योंकि इसके पंखों में कोई फ्लैप नहीं होती. जिससे रडार की तरेंगे वापस नहीं जा पाती और दुश्मन देश को पता नहीं चलता है कि आसमान से उसकी ओर कोई खतरनाक एयरक्राफ्ट आ रहा है.
 

6.सटीक निशाना लगाने में सक्षम

सटीक निशाना लगाने में सक्षम
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जिस तरह बाज अपने शिकार को हजारों किलोमीटर ऊंचाई से भी अपने शिकार को देख लेता है, उसी तरह B-2 स्पिरिट भी अपने शिकार पर सटीक हमला करने और  हवाई सुरक्षा भेदने में सक्षम माना जाता है. यह एकसाथ 2 जीबीयू-57 बम ले जा सकता है. अमेरिकी वायुसेना के पास 19 बी-2 का बेड़ा है. इनमें एक B-2 बॉम्बर की कीमत 2.1 अरब डॉलर के करीब बताई जाती है.
 

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