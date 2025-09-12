न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री

1 . जानिए AI मिनिस्टर का नाम

दरअसल, अल्बानिया की प्रधानमंत्री एडी रामा (Edi Rama) ने अपनी कैबिनेट में एक AI मंत्री का गठन किया है. इस AI मिनिस्टर का नाम 'Diella' रखा है. अल्बनिया में डिएला का मतलब 'सूरज' होता है.