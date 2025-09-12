क्या ट्रंप-नेतन्याहू ने मिलकर रची कतर पर हमले की साजिश, किसे मारने के लिए बनाया गया था प्लान?
क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान
अमेरिका में गन कल्चर जानलेवा है तो सरकार लगाम क्यों नहीं लगाती, जानिए वजह
न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री
Kitchen Hacks: गर्म तवे पर 1 रुपये का शैंपू डालने से क्या होता है? रिजल्ट देख चौंक जाएंगे आप
PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? जानें रेलवे टिकट में 10 अंकों वाले इस नंबर का क्या है पूरा गेम
कांडला से मुंबई जा रहे विमान का फटा टायर, स्पाइसजेट फ्लाइट की मुंबई में सुरक्षित लैंडिंग, टल गया बड़ा हादसा
Food Facts: पकने के कितनी देर बाद बासी हो जाता है खाना? जानें कब खाने से हो सकता है नुकसान
Maharashtra: आर्मी ऑफिसर बनकर लोगों को गुमराह कर रही थी महिला, पुलिस हिरासत में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे
Hair Dye Side Effects: डाई लगाने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद? हेयर कलर करते समय जरूर बरतें ये 5 सावधानी
अंतर्राष्ट्रीय खबरें
रईश खान | Sep 12, 2025, 06:43 PM IST
1.जानिए AI मिनिस्टर का नाम
दरअसल, अल्बानिया की प्रधानमंत्री एडी रामा (Edi Rama) ने अपनी कैबिनेट में एक AI मंत्री का गठन किया है. इस AI मिनिस्टर का नाम 'Diella' रखा है. अल्बनिया में डिएला का मतलब 'सूरज' होता है.
2.सरकारी टेंडर्स में रुकेगा भ्रष्टाचार
मंत्री Diella की जिम्मेदारी सरकारी फंडिंग प्रोजेक्ट्स की निगरानी की होगी. खासतौर पर सरकारी टेंडर्स में भ्रष्टाचार को रोकने की. अल्बानिया में सरकारी टेंडर्स में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी बड़ा मुद्द रहा है.
3.100 प्रतिशत करप्शन-फ्री
प्रधानमंत्री एडी रामा का कहना है कि Diella के आने से टेंडर्स 100 प्रतिशत करप्शन-फ्री होंगे और लोगों के काम आसानी से हो सकेंगे. हालांकि, डिएला कोई नया चेहरा नहीं है.
4.पोर्टल e-Albania करता था मदद
AI डिएला को जनवरी 2025 में सरकारी ऑनलाइन पोर्टल e-Albania पर नागरिकों की मदद के लिए जोड़ा गया था. यह पोर्टल लगभग 95% सरकारी सेवाओं को आसान बनाने के लिए गाइड करता है.
5.लोग भेजते थे वॉइस कमांड
इस पोर्टल पर अल्बानिया के नागरिक वॉइस कमांड के जरिए डॉक्यूमेंट, एप्लिकेशन और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं के लिए मदद लेते हैं. अब प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट में शामिल करके राजनीतिक भ्रष्टाचार की कमर तोड़ दी है.