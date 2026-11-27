1 . AI पर डरावनी चेतावनी

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर एक बार फिर बेहद डरावनी चेतावनी आई है. AI पर रिसर्च करने वाले एक वैज्ञानिक ने थैंक्सगिविंग डे के मौके पर अपने परिवार और दुनिया के लिए बेहद डराने वाला संदेश भेजा है. उन्होंने आशंका जताई कि तेजी से विकसित हो रही AI तकनीक आने वाले समय में इंसानों के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन सकती है. चेतावनी देने वाले निकोला जुर्कोविक METR नाम की एक संस्था में काम करते हैं. यह संस्था एडवांस AI सिस्टम की जांच करती है और पता लगाती है कि उनसे इंसानों को कितना खतरा हो सकता है.