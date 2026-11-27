दुनिया
Parinay Kumar | Nov 27, 2026, 03:24 PM IST
1.AI पर डरावनी चेतावनी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर एक बार फिर बेहद डरावनी चेतावनी आई है. AI पर रिसर्च करने वाले एक वैज्ञानिक ने थैंक्सगिविंग डे के मौके पर अपने परिवार और दुनिया के लिए बेहद डराने वाला संदेश भेजा है. उन्होंने आशंका जताई कि तेजी से विकसित हो रही AI तकनीक आने वाले समय में इंसानों के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन सकती है. चेतावनी देने वाले निकोला जुर्कोविक METR नाम की एक संस्था में काम करते हैं. यह संस्था एडवांस AI सिस्टम की जांच करती है और पता लगाती है कि उनसे इंसानों को कितना खतरा हो सकता है.
2.किस बात का है डर?
निकोला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक ओपन लेटर शेयर किया. इसमें उन्होंने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से AI के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित हैं. अब उन्हें लगता है कि इस खतरे के बारे में लोगों को समय रहते बताना उनकी जिम्मेदारी है. उन्होंने अपने पत्र में लिखा, 'यह पहला थैंक्सगिविंग है, जब मुझे यकीन नहीं है कि हम अगला 'थैंक्सगिविंग डे' देख भी पाएंगे या नहीं.'
3.'AI पर हम खो रहे अपना नियंत्रण'
निकोला ने अपने लेटर में लिखा कि AI सिस्टम इस साल ही कई गंभीर घटनाओं की वजह बन चुके हैं. इनमें कई कंपनियों के सिस्टम को हैक करने जैसी घटनाएं भी शामिल हैं. फिलहाल इन घटनाओं से मुख्य रूप से आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन उन्हें डर है कि अगले साल हालात इससे कहीं ज्यादा खराब हो सकते हैं. AI की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही और लोगों की जान जाने का खतरा हो सकता है.
4.निकोला की तीन आशंकाएं
निकोला जुर्कोविक ने तीन ऐसी आशंकाएं जताई हैं, जिनसे इंसानों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. पहली, कोई AI सिस्टम इंसानों के नियंत्रण से बाहर होकर जरूरी सरकारी और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सेंध लगा सकता है. दूसरी, गलत इरादे रखने वाले लोग AI की मदद से 'Biological Weapons' तैयार कर सकते हैं. तीसरी, दुनिया के बड़े नेता और ताकतवर संस्थाएं जरूरत से ज्यादा अधिकार मशीनों को सौंप सकती हैं.
5.इंसानों के अस्तित्व को खतरा
निकोला के मुताबिक, अगर दुनिया ने AI के विकास को लेकर सख्त नियम नहीं बनाए, तो यह तकनीक खुद को बेहतर बनाने लगेगी. ऐसी स्थिति में AI इंसानों की सबसे तेज बुद्धि को भी पीछे छोड़ सकता है. उनका अनुमान है कि ऐसा 2027 तक हो सकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह विकसित हुआ AI ऐसे लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर सकता है, जो इंसानों के अस्तित्व के खिलाफ हों.
6.इंसान खो सकते हैं अपना नियंत्रण
निकोला का आकलन है कि अगर AI के विकास की रफ्तार को कम नहीं किया गया, तो 2030 के अंत से पहले इंसान या तो पूरी तरह खत्म हो सकते हैं या फिर मशीनों के सामने अपनी ताकत और नियंत्रण खो सकते हैं. उन्होंने आशंका जताई कि 2027 के आखिर तक 5 से 20 फीसदी तक लोग छुट्टियों का त्योहार (थैंक्सगिविंग डे) मनाने के लिए भी सुरक्षित न रहें.
7.रोजमर्रा की जिंदगी पर होगा असर
निकोला की चिंता सिर्फ इंसानों के अस्तित्व तक सीमित नहीं है. उनका मानना है कि AI की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है. उन्होंने आशंका जताई कि आने वाले 10 वर्षों में मौजूदा नौकरियों का बड़ा हिस्सा खत्म हो सकता है. इससे दुनिया की अधिकांश आबादी बेरोजगारी की स्थिति में पहुंच सकती है. इसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और भविष्य की योजनाओं पर भी पड़ेगा.
8.पर्याप्त खाना और नकदी रखने की अपील
निकोला ने अपने परिवार से कहा कि घर में कम से कम दो हफ्ते के लिए पर्याप्त खाना और पीने का पानी जमा करके रखना चाहिए. इसके अलावा कुछ नकदी भी पास में रखनी चाहिए, ताकि ऑनलाइन बैंकिंग या डिजिटल भुगतान सेवाएं बंद होने की स्थिति में परेशानी न हो. उनका मानना है कि अगले साल ऐसी कोई घटना हो सकती है, जिसका असर कोरोना महामारी (COVID-19) से भी कहीं ज्यादा व्यापक हो.
9.सख्त नियम बनाने की मांग
निकोला का मानना है कि अभी भी हालात को संभालने का मौका है. इसके लिए उन्होंने दुनिया के सभी देशों से AI के विकास को लेकर सख्त नियम बनाने की अपील की है. उनका कहना है कि AI की दौड़ में कुछ अमेरिकी कंपनियां सबसे आगे हैं, लेकिन यूरोप भी इस तकनीक के लिए सुरक्षा मानक तय कर सकता है. उन्होंने यूरोप के AI एक्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर यूरोप सख्त नियम बनाता है, तो अमेरिकी कंपनियों को भी उनका पालन करना पड़ सकता है.
10.आम लोगों से भी अपील
उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि वे AI से जुड़े खतरों पर अपने दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करें. साथ ही नेताओं से मांग करें कि AI के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियम बनाए जाएं. निकोला ने कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र और दर्शनशास्त्र से जुड़े विशेषज्ञों से भी AI सेफ्टी के क्षेत्र में काम करने की अपील की. (सभी तस्वीरें 'Canva' से ली गई हैं.)
11.Will AI Become a Threat to Humanity in 2027
Will AI Become a Threat to Humanity in 2027