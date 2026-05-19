भारत के पड़ोसी देश में भुखमरी से मचा हाहाकार! 47 लाख लोग एक वक्त के खाने को भी तरसे, बच्चे बेचने को मजबूर

1 . इतिहास के सबसे बड़े मानवीय संकट से गुजर रहा ये देश

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अफगानिस्तान इस समय इतिहास के सबसे क्रूर और मानवीय संकट से गुजर रहा है. यहां गरीबी और भुखमरी का स्तर इतना खतरनाक हो चुका है कि जिंदा रहने की जद्दोजहद में बेबस माता-पिता अपने ही जिगर के टुकड़ों का सौदा करने पर मजबूर हैं. संयुक्त राष्ट्र (UN) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश में करीब 47 लाख लोग भुखमरी के अंतिम मुहाने पर खड़े हैं. यह डरावना आंकड़ा अफगानिस्तान की कुल आबादी का 10 प्रतिशत से भी अधिक है, जो यह बताने के लिए काफी है कि संकट कितना गहरा है. (All AI Images)