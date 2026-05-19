भारत के पड़ोसी देश में भुखमरी से मचा हाहाकार! 47 लाख लोग एक वक्त के खाने को भी तरसे, बच्चे बेचने को मजबूर

दुनिया
Gaurav Barar | May 19, 2026, 03:17 PM IST
1.इतिहास के सबसे बड़े मानवीय संकट से गुजर रहा ये देश
अफगानिस्तान इस समय इतिहास के सबसे क्रूर और मानवीय संकट से गुजर रहा है. यहां गरीबी और भुखमरी का स्तर इतना खतरनाक हो चुका है कि जिंदा रहने की जद्दोजहद में बेबस माता-पिता अपने ही जिगर के टुकड़ों का सौदा करने पर मजबूर हैं. संयुक्त राष्ट्र (UN) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश में करीब 47 लाख लोग भुखमरी के अंतिम मुहाने पर खड़े हैं. यह डरावना आंकड़ा अफगानिस्तान की कुल आबादी का 10 प्रतिशत से भी अधिक है, जो यह बताने के लिए काफी है कि संकट कितना गहरा है. (All AI Images)
2.काम की तलाश में भटकते दिन और भूखी रातें
देश के घोर प्रांत में जमीनी हकीकत सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली है. यहां के कस्बों और शहरों में हर सुबह सैकड़ों दिहाड़ी मजदूर काम की उम्मीद में सड़कों के किनारे जमा होते हैं, लेकिन शाम तक उनके हाथ सिर्फ मायूसी लगती है. बीबीसी की एक रिपोर्ट में 45 वर्षीय जुमा खान का दर्द छलक उठा.
3.डेढ़ महीने में सिर्फ तीन दिन मिली मजदूरी
उन्होंने बताया कि पिछले डेढ़ महीने में उन्हें सिर्फ तीन दिन मजदूरी मिली. जब उनके बच्चे लगातार तीन रातों तक भूखे सोए, तो उनसे उनकी तड़प देखी नहीं गई. आखिरकार, मजबूरी और आत्मसम्मान को ताक पर रखकर उन्हें पड़ोसी से कर्ज मांगकर बच्चों के लिए आटा लाना पड़ा. कमोबेश यही कहानी हर घर की है.
4.परिवार दाने-दाने को मोहताज
रबानी नाम के एक अन्य मजदूर ने रोते हुए कहा कि जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चे दो दिनों से भूखे हैं, तो उनके मन में जीने की इच्छा ही खत्म हो गई. बुजुर्ग ख्वाजा अहमद की दास्तां भी अलग नहीं है. बढ़ती उम्र के कारण अब कोई उन्हें काम पर नहीं रखता, जिससे उनका पूरा परिवार दाने-दाने को मोहताज है.
5.बासी रोटियों के लिए भी टूट रही भीड़
हालात इस कदर बदतर हैं कि जब किसी स्थानीय बेकरी में बासी रोटियां बांटी जाती हैं, तो भूख से तड़पते लोग उस पर टूट पड़ते हैं. सड़कों पर काम देने वाले किसी एक व्यक्ति को देखते ही दर्जनों बेरोजगार मजदूर उसके पीछे दौड़ने लगते हैं.
6.पेट की आग बुझाने के लिए मासूमों का सौदा
ग्रामीण इलाकों में यह त्रासदी और भी ज्यादा दर्दनाक रूप ले चुकी है. अब्दुल राशिद अजीमी नामक एक ग्रामीण ने बेहद भारी मन से बताया कि वह अपनी 7 साल की जुड़वां बेटियों को बेचने के लिए मजबूर हैं. उन्होंने रोते हुए कहा, "मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है, मैं उन्हें तड़पकर मरते नहीं देख सकता." उनकी पत्नी ने बताया कि कई बार पूरा परिवार सिर्फ सूखी रोटी और गर्म पानी पीकर दिन काटता है.
7.अंतरराष्ट्रीय मदद में कटौती ने बढ़ाई मुश्किलें
इस विनाशकारी संकट के पीछे सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय मदद का अचानक रुक जाना है. कुछ समय पहले तक अफगानिस्तान के लाखों परिवारों को वैश्विक संस्थाओं से आटा, तेल, दाल और बच्चों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जैसी जरूरी चीजें मिलती थीं. लेकिन अब अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अपनी वित्तीय मदद में भारी कटौती कर दी है.
8.विदेशी सहायता में भारी गिरावट
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले वर्ष (2025) की तुलना में इस साल विदेशी सहायता में करीब 70% तक की भारी गिरावट आई है. इसके ऊपर से लगातार पड़ रहे सूखे, भीषण बेरोजगारी और आसमान छूती महंगाई ने रही-सही कसर पूरी कर दी है.
9.दम तोड़ता बचपन और बेबस अस्पताल
इस भुखमरी का सबसे सीधा और घातक असर मासूम बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. देश के अस्पतालों में कुपोषित और गंभीर रूप से बीमार बच्चों की कतारें लंबी होती जा रही हैं. नवजात शिशु पोषण की कमी के कारण सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं.
10.झकझोर रहा है अफगानिस्तान का ये मंजर
डॉक्टरों का कहना है कि दवाओं की भारी किल्लत और इलाज का खर्च न उठा पाने के कारण अस्पताल में ही हर दिन कई बच्चे दम तोड़ रहे हैं. अफगानिस्तान का यह मंजर आज पूरी इंसानियत को झकझोर रहा है.