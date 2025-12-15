क्या पाताल में समा जाएगा ये इस्लामिक देश? रातोंरात हुए 700 रहस्यमयी गड्ढों ने दुनिया को डराया, Photos

कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली से नदारद रहने पर सांसद शशि थरूर की सफाई- मैं देश से बाहर था | बीएमसी चुनावों के ऐलान के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया दावा- चुनाव में महायुति की जीत तय | J&K के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी | गोवा अग्निकांडः आज देर रात तक भारत पहुंचेंगे लूथरा ब्रदर्स
दुनिया
रईश खान | Dec 15, 2025, 05:37 PM IST
1.वैज्ञानिक समुदाय की चिंता बढ़ी
दरअसल, तुर्की (Türkiye) के कोन्या शहर में 700 से ज्यादा विशाल सिंकहोल्स (गड्ढे) हो गए हैं. जिन्होंने वैज्ञानिक समुदाय को चिंता में डाल दिया है. हैरानी की बात यह है कि ये गड्ढे कोई महीना या साल में नहीं हुए, बल्कि रातोंरात अचानक हुए.
2.100 फीट चौड़े हुए गड्ढे
ये गड्ढे विशाल किसानों के बड़े-बड़े खेतों को निगल रहे हैं. जिससे किसान डरे हुए हैं. ड्रोन से ली गई तस्वीरों में देखा गया कि गड्ढे 100 फीट चौड़े और कई सौ फीट गहरे हैं. इन गड्ढों का आखिर रहस्य क्या है? वैज्ञानिक भी अभी तक पता लगाने में नाकाम दिख रहे हैं.
3.कब शुरू हुए सिंकहोल्स?
विशाल गड्ढों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जमीन पाताल में समा रही है. कोन्या टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रिसर्च करने में जुटे हैं. हालांकि, इन गड्डों की शुरुआत साल 2000 से शुरू हुई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से इनकी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है.
4.कहा जाता है 'अनाज की टोकरी'
दिसंबर 2025 की ताजा रिपोर्ट में इनकी संख्या 684 बताई गई. जो तुर्किए के 'अनाज की टोकरी' कहे जाने वाले शहर के लिए बड़ा खतरा है. हैरानी की बात तो यह है कि सिंकहोल्स की चौड़ाई और गहराई दोनों बढ़ रही है.
5.वैज्ञानिक क्या बता रहे कारण?
तुर्की में सूखे और जलवायु परिवर्तन के कारण भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है. जिससे जमीन के नीचे की गुफाएं और खाली जगहें कमजोर हो रही हैं. इससे जमीन धंस रही हैं. इस इस्लामिक देश में लंबे समय से बारिश कम होने की वजह से सूखा ज्यादा चल रहा है.
6.15 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा वाटर लेवल
कोन्या शहर में बारिश कम होने की वजह से झीलें सूख रही हैं. किसान गेंहू, चुकंदर और मक्का जैसी फसलों को उगाने के लिए भूजल पर निर्भर हैं. नासा भी चेतावनी दे चुका है कि तुर्की में वाटर लेवल 15 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है.