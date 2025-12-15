FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली से नदारद रहने पर सांसद शशि थरूर की सफाई- मैं देश से बाहर था | बीएमसी चुनावों के ऐलान के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया दावा- चुनाव में महायुति की जीत तय | J&K के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी | गोवा अग्निकांडः आज देर रात तक भारत पहुंचेंगे लूथरा ब्रदर्स

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
किसने रची थी पहलगाम हमले की साजिश? NIA ने दायर चार्जशीट में किया खुलासा

किसने रची थी पहलगाम हमले की साजिश? NIA ने दायर चार्जशीट में किया खुलासा

क्या मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं  जय भानुशाली?  एक वायरल वीडियो ने शुरू की नई डिबेट

क्या मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं जय भानुशाली? एक वायरल वीडियो ने शुरू की नई डिबेट

मनरेगा हुआ VB-G RAM G... जानें इससे जुड़े एक-एक सवाल का जवाब

मनरेगा हुआ VB-G RAM G... जानें इससे जुड़े एक-एक सवाल का जवाब

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम

IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम

क्या आपने देखा Lionel Messi के जूतों का कलेक्शन? कीमत जान खुली रह जाएंगी आंखे

क्या आपने देखा Lionel Messi के जूतों का कलेक्शन? कीमत जान खुली रह जाएंगी आंखे

Winter Frequent Urination: सर्दियों में क्यों बार-बार आता है पेशाब? कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डॉक्टर से जानें

Winter Frequent Urination: सर्दियों में क्यों बार-बार आता है पेशाब? कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डॉक्टर से जानें

HomePhotos

दुनिया

क्या पाताल में समा जाएगा ये इस्लामिक देश? रातोंरात हुए 700 रहस्यमयी गड्ढों ने दुनिया को डराया, Photos

Turkey 700 Sinkholes Crisis: तुर्की का कोन्या शहर इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. यह शहर वैसे तो कृषि के लिए जाना जाता है. जहां सबसे ज्यादा गेहूं की फसल उगाई जाती है. लेकिन पिछले कुछ सालों में कोन्या में हो रही अजीबोगरीब घटना ने पूरी दुनिया में डर पैदा कर दिया है.

रईश खान | Dec 15, 2025, 05:37 PM IST

1.वैज्ञानिक समुदाय की चिंता बढ़ी

वैज्ञानिक समुदाय की चिंता बढ़ी
1

दरअसल, तुर्की (Türkiye) के कोन्या शहर में 700 से ज्यादा विशाल सिंकहोल्स (गड्ढे) हो गए हैं. जिन्होंने वैज्ञानिक समुदाय को चिंता में डाल दिया है. हैरानी की बात यह है कि ये गड्ढे कोई महीना या साल में नहीं हुए, बल्कि रातोंरात अचानक हुए.

Advertisement

2.100 फीट चौड़े हुए गड्ढे

100 फीट चौड़े हुए गड्ढे
2

ये गड्ढे विशाल किसानों के बड़े-बड़े खेतों को निगल रहे हैं. जिससे किसान डरे हुए हैं. ड्रोन से ली गई तस्वीरों में देखा गया कि गड्ढे 100 फीट चौड़े और कई सौ फीट गहरे हैं. इन गड्ढों का आखिर रहस्य क्या है? वैज्ञानिक भी अभी तक पता लगाने में नाकाम दिख रहे हैं.

3.कब शुरू हुए सिंकहोल्स?

कब शुरू हुए सिंकहोल्स?
3

विशाल गड्ढों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जमीन पाताल में समा रही है. कोन्या टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रिसर्च करने में जुटे हैं. हालांकि, इन गड्डों की शुरुआत साल 2000 से शुरू हुई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से इनकी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है.

4.कहा जाता है 'अनाज की टोकरी'

कहा जाता है 'अनाज की टोकरी'
4

दिसंबर 2025 की ताजा रिपोर्ट में इनकी संख्या 684 बताई गई. जो तुर्किए के 'अनाज की टोकरी' कहे जाने वाले शहर के लिए बड़ा खतरा है. हैरानी की बात तो यह है कि सिंकहोल्स की चौड़ाई और गहराई दोनों बढ़ रही है.

TRENDING NOW

5.वैज्ञानिक क्या बता रहे कारण?

वैज्ञानिक क्या बता रहे कारण?
5

तुर्की में सूखे और जलवायु परिवर्तन के कारण भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है. जिससे जमीन के नीचे की गुफाएं और खाली जगहें कमजोर हो रही हैं. इससे जमीन धंस रही हैं. इस इस्लामिक देश में लंबे समय से बारिश कम होने की वजह से सूखा ज्यादा चल रहा है.

6.15 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा वाटर लेवल

15 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा वाटर लेवल
6

कोन्या शहर में बारिश कम होने की वजह से झीलें सूख रही हैं. किसान गेंहू, चुकंदर और मक्का जैसी फसलों को उगाने के लिए भूजल पर निर्भर हैं. नासा भी चेतावनी दे चुका है कि तुर्की में वाटर लेवल 15 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम
IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम
क्या आपने देखा Lionel Messi के जूतों का कलेक्शन? कीमत जान खुली रह जाएंगी आंखे
क्या आपने देखा Lionel Messi के जूतों का कलेक्शन? कीमत जान खुली रह जाएंगी आंखे
Winter Frequent Urination: सर्दियों में क्यों बार-बार आता है पेशाब? कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डॉक्टर से जानें
Winter Frequent Urination: सर्दियों में क्यों बार-बार आता है पेशाब? कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डॉक्टर से जानें
क्या पाताल में समा जाएगा ये इस्लामिक देश? रातोंरात हुए 700 रहस्यमयी गड्ढों ने दुनिया को डराया, Photos
क्या पाताल में समा जाएगा ये इस्लामिक देश? रातोंरात हुए 700 रहस्यमयी गड्ढों ने दुनिया को डराया, Photos
T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 15 December 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मां के लिए इमोशनल हीलर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे बेटे, हर स्थिति में खड़े रहते हैं साथ
मां के लिए इमोशनल हीलर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे बेटे, हर स्थिति में खड़े रहते हैं साथ
उज्जैन महाकाल मंदिर में 1 जनवरी 2026 से शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करने का बदला नियम
उज्जैन महाकाल मंदिर में 1 जनवरी 2026 से शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करने का बदला नियम
जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?
जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?
Konark Surya Mandir: 122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...
122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...
MORE
Advertisement