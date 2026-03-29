Jewish Billionaires: दुनिया के 6 सबसे अमीर यहूदी अरबपति, जो इज़राइल के साथ मजबूती से खड़े हैं 

2 . जैन कौम (Jan Koum)

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दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp के सह-संस्थापक जैन कौम यूक्रेन में जन्मे एक अमेरिकी यहूदी बिजनेसमैन हैं. जैन कौम दुनियाभर में यहूदी समुदायों के लिए बड़े दानदाता माने जाते हैं. Forbes Israel की 2025 की यहूदी अरबपतियों की सूची में उनका स्थान 27वां था और उनकी कुल संपत्ति लगभग 16.3 अरब डॉलर आंकी गई थी.

जैन कौम ने यहूदी शिक्षा, कम्युनिटी सेंटर और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे कई कामों के लिए दान दिया है. भले ही वे ज्यादा पब्लिक में नजर नहीं आते, लेकिन उनका योगदान आज भी दुनियाभर के यहूदी समुदायों में असर डाल रहा है.