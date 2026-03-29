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Jewish Billionaires: दुनिया के 6 सबसे अमीर यहूदी अरबपति, जो इज़राइल के साथ मजबूती से खड़े हैं 

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Jewish Billionaires: दुनिया के 6 सबसे अमीर यहूदी अरबपति, जो इज़राइल के साथ मजबूती से खड़े हैं 

टेक उद्योग के दिग्गजों से लेकर मुखर समर्थकों तक, यहूदी अरबपतियों ने 2025 में अपनी संपत्ति और प्रभाव बढ़ाया. कुछ ने खुलकर एंटीसेमिटिज़्म का विरोध और इज़राइल का समर्थन किया, जबकि कुछ ने चुपचाप दान और निवेश से यहूदी जीवन और इज़राइल को मजबूत किया है. आइए जानें इन 6 सबसे अमीर यहूदी अरबपतियों के बारे में.

Abhay Sharma | Mar 29, 2026, 02:19 PM IST

1.इज़राइल के साथ मजबूती से खड़े हैं 

इज़राइल के साथ मजबूती से खड़े हैं 
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ये यहूदी अरबपति इज़राइल के साथ मजबूती से खड़े हैं, इन्होंने न सिर्फ अपनी संपत्ति बढ़ाई, बल्कि निवेश और मदद के जरिए यहूदी जीवन और इज़राइल पर बड़ा असर डाला. कुछ ने खुलकर एंटी-सेमिटिज़्म (Antisemitism - यहूदी-विरोध) का विरोध और इज़राइल का समर्थन किया, जबकि कुछ ने चुपचाप दान और निवेश से बदलाव लाया है.  

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2.जैन कौम (Jan Koum)

जैन कौम (Jan Koum)
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दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp के सह-संस्थापक जैन कौम यूक्रेन में जन्मे एक अमेरिकी यहूदी बिजनेसमैन हैं. जैन कौम दुनियाभर में यहूदी समुदायों के लिए बड़े दानदाता माने जाते हैं.  Forbes Israel की 2025 की यहूदी अरबपतियों की सूची में उनका स्थान 27वां था और उनकी कुल संपत्ति लगभग 16.3 अरब डॉलर आंकी गई थी. 

जैन कौम ने यहूदी शिक्षा, कम्युनिटी सेंटर और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे कई कामों के लिए दान दिया है. भले ही वे ज्यादा पब्लिक में नजर नहीं आते, लेकिन उनका योगदान आज भी दुनियाभर के यहूदी समुदायों में असर डाल रहा है. 

3.माइकल डेल (Michael Dell)

माइकल डेल (Michael Dell)
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Dell Technologies के संस्थापक व CEO माइकल डेल एक यहूदी अमेरिकी बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने गाजा युद्ध के दौरान भी  यहूदी समुदाय की मदद जारी रखी. डेल ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बनाई Michael & Susan Dell Foundation के जरिए इज़राइल और अन्य जगहों पर 17 प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 15 मिलियन डॉलर दिए. 

2025 में Forbes के अनुसार, माइकल डेल दुनिया के छठे सबसे अमीर यहूदी हैं, जिनकी कुल संपत्ति करीब 113.5 अरब डॉलर है. उन्होंने सिर्फ राहत कार्य ही नहीं, बल्कि शिक्षा, युवाओं के विकास और टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को भी समर्थन दिया है.  

4.बिल एकमैन (Bill Ackman)

बिल एकमैन (Bill Ackman)
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बिल एकमैन इज़राइल के समर्थन और एंटी-सेमिटिज़्म के खिलाफ खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं. 2024 की “Most Influential Jews” सूची में वह तीसरे स्थान पर थे. उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर की घटना ने इज़राइल की अहमियत और एंटी-सेमिटिज़्म की मौजूदगी को समझने का एक बड़ा संकेत दिया. एकमैन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की नीतियों के खिलाफ भी खुलकर आवाज उठाई और इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर बहस की. 

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5.मार्क बेनिओफ (Marc Benioff)

मार्क बेनिओफ (Marc Benioff)
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मार्क बेनिओफ़ एक यहूदी-अमेरिकी बिजनेसमैन हैं और सॉफ्टवेयर कंपनी Salesforce के सह-संस्थापक और चेयरमैन हैं. मार्क बेनिओफ TIME Magazine के मालिक भी हैं. उनकी कंपनी Salesforce इज़राइल में लगातार निवेश कर रही है. कंपनी ने कई इज़राइली स्टार्टअप्स खरीदे हैं और वहां अपना R&D सेंटर भी चलाती है, जहां सैकड़ों लोग काम करते हैं. 

6.लैरी एलिसन (Larry Ellison)

लैरी एलिसन (Larry Ellison)
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लैरी एलिसन न्यूयॉर्क में जन्मे यहूदी-अमेरिकी बिजनेसमैन हैं और टेक कंपनी Oracle के सह-संस्थापक हैं.  वह यहूदी समुदाय के लिए दान भी करते हैं और IDF के समर्थन तथा Sderot शहर के लिए मदद दे चुके हैं. एलिसन ने कॉलेज पूरा नहीं किया था. उन्होंने 33 साल की उम्र में सिर्फ 1,200 डॉलर से एक कंपनी शुरू की, जो बाद में Oracle बनी. सितंबर में उनकी कंपनी की सफलता के कारण उनकी संपत्ति तेजी से बढ़ी और वह कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए. 

 

7.माइकल ब्लूमबर्ग (Michael Bloomberg)

माइकल ब्लूमबर्ग (Michael Bloomberg)
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Michael Bloomberg अमेरिका के बड़े उद्योगपति और पूर्व न्यूयॉर्क सिटी मेयर हैं. पिछले कुछ सालों में उन्होंने इज़राइल से जुड़े कामों के लिए 100 मिलियन NIS (इजराइली मुद्रा) से ज्यादा दान दिया है, जिससे वे अमेरिका में इज़राइल के बड़े समर्थकों में गिने जाते हैं. माइकल self-made अरबपति हैं और अपने जीवन में 17 अरब डॉलर से ज्यादा दान कर चुके हैं. न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में उन्होंने तीन कार्यकाल पूरे किए और शहर में कई बदलाव किए. 

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