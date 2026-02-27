दुनिया की सबसे तेज ट्रेनें, 10 मिनट में 100 KM की दूरी करती हैं तय, इस देश में तूफान की तरह हवा में उड़ती हैं

2 . एल0 सीरीज़ मैग्लेव, जापान:L0 Series Maglev Train

जापान की एल0 सीरीज़ मैग्लेव ट्रेन कोई साधारण ट्रेन नहीं है. यह 'चुंबकीय उत्तोलन' तकनीक पर चलती है, जिसका अर्थ है कि यह पटरियों को छुए बिना हवा में तैरती है. यह दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेनों की सूची में टॉप पर है. यह ट्रेन आमतौर पर लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है. इसकी अधिकतम रफ्तार 603 किलोमीटर प्रति घंटे है. दिलचस्प बात यह है कि यह लगभग 100 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 10 मिनट में तय कर सकती है, जो इसे बुलेट ट्रेन से भी तेज बनाती है.

