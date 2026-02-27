दुनिया की सबसे तेज ट्रेनें, 10 मिनट में 100 KM की दूरी करती हैं तय, इस देश में तूफान की तरह हवा में उड़ती हैं

दुनिया
रईश खान | Feb 27, 2026, 11:56 PM IST
1.दुनिया की 5 सबसे तेज ट्रेनें
हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने एक हाई-स्पीड मैगलेव ट्रेन में सफर किया. इसकी रफ्तार के बारे में जानकर सोशल मीडिया पर दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. कुछ लोग पूछ रहे हैं कि दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेनें कौन सी हैं? तो चलिए जानते हैं.
2.एल0 सीरीज़ मैग्लेव, जापान:L0 Series Maglev Train
जापान की एल0 सीरीज़ मैग्लेव ट्रेन कोई साधारण ट्रेन नहीं है. यह 'चुंबकीय उत्तोलन' तकनीक पर चलती है, जिसका अर्थ है कि यह पटरियों को छुए बिना हवा में तैरती है. यह दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेनों की सूची में टॉप पर है. यह ट्रेन आमतौर पर लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है. इसकी अधिकतम रफ्तार 603 किलोमीटर प्रति घंटे है. दिलचस्प बात यह है कि यह लगभग 100 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 10 मिनट में तय कर सकती है, जो इसे बुलेट ट्रेन से भी तेज बनाती है.
3.सीआर450, चीन: CR450 Train
चीन की सीआर450 नई पीढ़ी की हाई-स्पीड ट्रेन है. परीक्षण के दौरान इसकी गति 453 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई. इस वजह से यह ट्रेन दुनिया की दूसरी सबसे तेज ट्रेन बन गई है. इस ट्रेन का डिज़ाइन विशेष रूप से वायु दाब को कम करने के लिए बनाया गया है. हल्के वजन और अत्याधुनिक तकनीक के कारण यह ट्रेन बेहद खास है.
4.शंघाई मैग्लेव, चीन: Shanghai Maglev Train
दुनिया की तीसरी सबसे तेज़ ट्रेन भी चीन में है. शंघाई मैगलेव चीन के शंघाई शहर में चलने वाली सबसे तेज़ व्यावसायिक ट्रेन है. यह ट्रेन भी मैगलेव तकनीक पर चलती है, जिसका अर्थ है कि यह ट्रेन बिना पटरी को छुए चुंबक शक्ति से हवा में चलती है. इसी वजह से ट्रेन के पहियों और पटरी के बीच घर्षण नहीं होता और उच्च गति प्राप्त होती है. इस ट्रेन की रिकॉर्ड गति 431 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि सामान्य तौर पर यह ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है.
5.CR400AF Fuxing Train (चीन)
चीन में चलने वाली चौथी सबसे तेज़ ट्रेन का नाम CR400AF फुक्सिंग है. यह ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और ज़रूरत पड़ने पर 420 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुँच सकती है. यह ट्रेन चीन के सबसे बड़े शहरों को जोड़ती है और अपनी तेज़ गति के साथ-साथ सुरक्षा और समय प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है.
6.टीजीवी ट्रेन (फ्रांस)
विश्व की पांचवीं सबसे तेज़ ट्रेन फ्रांसीसी टीजीवी है, जो पूरे यूरोप में प्रसिद्ध है. यह ट्रेन लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और फ्रांस के साथ-साथ बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और स्पेन जैसे देशों को जोड़ती है.